Весь мир ненавидит «Джокера 2»: фильм того заслуживает?

Вы наверняка видели много критики нового «Джокера». Показы на фестивалях оказались провальными, оценки на тематических агрегаторах сомнительные, первые сборы составили скромные $ 7 млн. Легко поверить, что «Безумие на двоих» — какой-то кошмар.

На деле хоронить фильм не стоит. Он напрочь экспериментальный и слишком настойчиво отбрасывает идеи оригинала, но своего зрителя найдёт. Проблема в том, что этот зритель крайне малочисленный — и не факт, что вы окажетесь в нужных рядах.

«Джокер: Безумие на двоих»: главное о фильме

Название: «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux).

Режиссёр: Тодд Филлипс.

Актёры: Хоакин Феникс, Леди Гага, Зази Битц и другие.

Дата выхода: 4 октября 2024 года.

Жанр: триллер, драма, музыка.

Страна: США.

«Джокер: Безумие на двоих»: где смотреть?

4 октября «Джокер: Безумие на двоих» вышел в мировой прокат. В России фильм неофициально покажут примерно 10-12 октября. Цифровой релиз состоится ориентировочно в декабре.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Слишком безумно для такого сюжета

Почему первый «Джокер» стал культовым? Потому что режиссёр Тодд Филлипс показал настолько необычный образ Джокера и так трепетно исследовал его израненную душу, что трагичность зацепила даже бесчувственного зрителя. Как не сопереживать бедолаге, который познал кошмарное насилие и теперь скрывает боль за смехом?

Хоакин Феникс воплотил образ с маниакальной филигранностью. Такой неуверенный и в нужный момент предельно харизматичный. Добрый в душе, но в порыве безумия способный на убийство. Безобидный и слабый, но вызывающий ужас. Свой «Оскар» маститый актёр определённо заслужил.

Хоакин Феникс ожидаемо великолепен Фото: WB

В сиквеле Тодд Филлипс меняет вектор и задаёт новый вопрос. Кто живёт в хрупком теле: побитый жизнью Артур Флек или психопатичный Джокер? И кто главный, если эти парни делят кожу на двоих?

Во вступлении, где осунувшийся герой принимает таблетки и ждёт суда, мы видим именно Артура — апатичного и потерявшего волю к жизни. Всё меняет появление Харли Квинн, безумной девицы, пробуждающей худшие черты.

И вот уже от Флека не остаётся и следа: его руки снова наносят клоунский грим, а ноги пританцовывают зажигательную чечётку. Ставки повышает тот факт, что Флеку светит свобода, а Джокер окажется за решёткой, зато будет окутан любовью митингующих фанатиков.

Безумная любовь Фото: WB

Проблема в том, что дуальность героя — не такая интересная тема, а подают её в основном песнями. В реальном мире у Джокера будет всего один перформанс: яркий, запоминающийся и пробирающий до мурашек. Остальные припасены для воображаемого мюзикла, который в таком мире не может быть красочным и драйвовым. В итоге в память западает всего один трек, где Джокер ведёт перестрелку и вопит своё имя. Остальные вы забудете на следующий день.

«Безумие на двоих» — не чистокровный мюзикл. Бо́льшую часть времени герои нормально разговаривают и сохраняют шаткий баланс с реальностью. Вот только песен всё равно хватает, и зачастую они бесполезны. Не несут сюжетной ценности, не цепляют многозначительными метафорами и слабо раскрывают переживания персонажа.

К примеру, именно песня должна была подготовить к финальному повороту. Увы, метания Артура она показывает слабо, так что важнейший монолог, который должен разрывать душу, вызывает вопросы. Ну и откуда взялась такая резкая трансформация?

Сейчас будут песни Фото: WB

Из несостоятельности мюзикла, отведённого под внутренний мир Флека, рождается ещё один минус. Если в первой части герой совершал пусть и ужасные, но всё-таки поступки, то в сиквеле их вообще нет. Тодд Филлипс фокусируется на самокопании, однако делает это не так изящно, чтобы завораживать все 140 минут. Впрочем, это не отменяет факта, что узкой аудитории погружение в мир психопата понравится.

Воистину хорошо режиссёр доносит всего одну мысль. Вы, фанаты первой части, «Таксиста» и «Декстера», зря возводите вокруг травмированных убийц культ. Такими людьми нельзя восхищаться, порождая всё новых и новых садистов. Это слишком опасно и для общества, и для объектов поклонения.

Впереди один из самых сильных моментов в фильме Фото: WB

Феникс и Гага великолепны

За повторное вхождение в старую реку «Оскар» не дают, но величия Хоакина Феникса это не отменяет. Актёр по-прежнему пронзительно смеётся, достоверно изображает меланхоличного бедолагу и потрясающе трансформируется в харизматичного Джокера. Феникс — истинный гений, выжимающий из сложного образа все соки. Жаль, что раскрыться в полной мере в этот раз не дают.

Леди Гага почти не уступает Фениксу и филигранно показывает ужасы абьюзивных отношений. Она не любит героя, только выдуманный образ с клоунским гримом — и своей запредельной харизмой подталкивает избранника к падению. Настолько убедительно Гага ещё не играла — ни в «Доме Gucci», ни в «Звезда родилась».

Лучшая роль Леди Гаги Фото: WB

«Джокер: Безумие на двоих»: стоит ли смотреть?

Новый «Джокер» — экспериментальный артхаус стоимостью в $ 200 млн. Фильм рассчитан на узкую аудиторию, что делает его практически неокупаемым и гарантированно низкооценённым. Но если вы готовы променять цельный сюжет на трип по сознанию Флека, полу́чите удовольствие.

Оценка «Джокера 2» — 6,5 из 10

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Феникс и Гага невероятны

У фильма отличный визуал.

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