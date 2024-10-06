Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Джокер 2 2024: отзыв, обзор, впечатления, сюжет, события, где смотреть в России, премьера в России

Весь мир ненавидит «Джокера 2»: фильм того заслуживает?
Слава Петров
«Джокер 2» 2024: отзыв, обзор
Аудио-версия:
Комментарии
Сиквел неожиданно плюёт на оригинал.

Вы наверняка видели много критики нового «Джокера». Показы на фестивалях оказались провальными, оценки на тематических агрегаторах сомнительные, первые сборы составили скромные $ 7 млн. Легко поверить, что «Безумие на двоих» — какой-то кошмар.

На деле хоронить фильм не стоит. Он напрочь экспериментальный и слишком настойчиво отбрасывает идеи оригинала, но своего зрителя найдёт. Проблема в том, что этот зритель крайне малочисленный — и не факт, что вы окажетесь в нужных рядах.

«Джокер: Безумие на двоих»: главное о фильме

Название: «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux).
Режиссёр: Тодд Филлипс.
Актёры: Хоакин Феникс, Леди Гага, Зази Битц и другие.
Дата выхода: 4 октября 2024 года.
Жанр: триллер, драма, музыка.
Страна: США.

«Джокер: Безумие на двоих»: где смотреть?

4 октября «Джокер: Безумие на двоих» вышел в мировой прокат. В России фильм неофициально покажут примерно 10-12 октября. Цифровой релиз состоится ориентировочно в декабре.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Материалы по теме
Второй сезон «Колец власти» закончился
Второй сезон «Колец власти» закончился

Слишком безумно для такого сюжета

Почему первый «Джокер» стал культовым? Потому что режиссёр Тодд Филлипс показал настолько необычный образ Джокера и так трепетно исследовал его израненную душу, что трагичность зацепила даже бесчувственного зрителя. Как не сопереживать бедолаге, который познал кошмарное насилие и теперь скрывает боль за смехом?

Хоакин Феникс воплотил образ с маниакальной филигранностью. Такой неуверенный и в нужный момент предельно харизматичный. Добрый в душе, но в порыве безумия способный на убийство. Безобидный и слабый, но вызывающий ужас. Свой «Оскар» маститый актёр определённо заслужил.

Хоакин Феникс ожидаемо великолепен

Хоакин Феникс ожидаемо великолепен

Фото: WB

В сиквеле Тодд Филлипс меняет вектор и задаёт новый вопрос. Кто живёт в хрупком теле: побитый жизнью Артур Флек или психопатичный Джокер? И кто главный, если эти парни делят кожу на двоих?

Во вступлении, где осунувшийся герой принимает таблетки и ждёт суда, мы видим именно Артура — апатичного и потерявшего волю к жизни. Всё меняет появление Харли Квинн, безумной девицы, пробуждающей худшие черты.

И вот уже от Флека не остаётся и следа: его руки снова наносят клоунский грим, а ноги пританцовывают зажигательную чечётку. Ставки повышает тот факт, что Флеку светит свобода, а Джокер окажется за решёткой, зато будет окутан любовью митингующих фанатиков.

Безумная любовь

Безумная любовь

Фото: WB

Проблема в том, что дуальность героя — не такая интересная тема, а подают её в основном песнями. В реальном мире у Джокера будет всего один перформанс: яркий, запоминающийся и пробирающий до мурашек. Остальные припасены для воображаемого мюзикла, который в таком мире не может быть красочным и драйвовым. В итоге в память западает всего один трек, где Джокер ведёт перестрелку и вопит своё имя. Остальные вы забудете на следующий день.

«Безумие на двоих» — не чистокровный мюзикл. Бо́льшую часть времени герои нормально разговаривают и сохраняют шаткий баланс с реальностью. Вот только песен всё равно хватает, и зачастую они бесполезны. Не несут сюжетной ценности, не цепляют многозначительными метафорами и слабо раскрывают переживания персонажа.

К примеру, именно песня должна была подготовить к финальному повороту. Увы, метания Артура она показывает слабо, так что важнейший монолог, который должен разрывать душу, вызывает вопросы. Ну и откуда взялась такая резкая трансформация?

Сейчас будут песни

Сейчас будут песни

Фото: WB

Из несостоятельности мюзикла, отведённого под внутренний мир Флека, рождается ещё один минус. Если в первой части герой совершал пусть и ужасные, но всё-таки поступки, то в сиквеле их вообще нет. Тодд Филлипс фокусируется на самокопании, однако делает это не так изящно, чтобы завораживать все 140 минут. Впрочем, это не отменяет факта, что узкой аудитории погружение в мир психопата понравится.

Воистину хорошо режиссёр доносит всего одну мысль. Вы, фанаты первой части, «Таксиста» и «Декстера», зря возводите вокруг травмированных убийц культ. Такими людьми нельзя восхищаться, порождая всё новых и новых садистов. Это слишком опасно и для общества, и для объектов поклонения.

Впереди один из самых сильных моментов в фильме

Впереди один из самых сильных моментов в фильме

Фото: WB

Феникс и Гага великолепны

За повторное вхождение в старую реку «Оскар» не дают, но величия Хоакина Феникса это не отменяет. Актёр по-прежнему пронзительно смеётся, достоверно изображает меланхоличного бедолагу и потрясающе трансформируется в харизматичного Джокера. Феникс — истинный гений, выжимающий из сложного образа все соки. Жаль, что раскрыться в полной мере в этот раз не дают.

Леди Гага почти не уступает Фениксу и филигранно показывает ужасы абьюзивных отношений. Она не любит героя, только выдуманный образ с клоунским гримом — и своей запредельной харизмой подталкивает избранника к падению. Настолько убедительно Гага ещё не играла — ни в «Доме Gucci», ни в «Звезда родилась».

Лучшая роль Леди Гаги

Лучшая роль Леди Гаги

Фото: WB

Материалы по теме
«Последнего богатыря» продолжили в сериале «Наследие»: стоит ли его смотреть
«Последнего богатыря» продолжили в сериале «Наследие»: стоит ли его смотреть

«Джокер: Безумие на двоих»: стоит ли смотреть?

Новый «Джокер» — экспериментальный артхаус стоимостью в $ 200 млн. Фильм рассчитан на узкую аудиторию, что делает его практически неокупаемым и гарантированно низкооценённым. Но если вы готовы променять цельный сюжет на трип по сознанию Флека, полу́чите удовольствие.

Оценка «Джокера 2» — 6,5 из 10

Понравилось

  • Феникс и Гага невероятны
  • У фильма отличный визуал.

Не понравилось

  • Незапоминающиеся музыкальные номера
  • Погружение во внутренний мир Флека скомканное.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android