Лучшие бюджетные видеокарты в 2024 году

У всех решений свои преимущества и недостатки.

Выбор видеокарты — чуть ли не самое важное решение при сборке компьютера, особенно для любителей видеоигр.

В 2024 году рынок предлагает широкий ассортимент моделей, которые даже за ограниченный бюджет смогут приятно удивить поклонников крутой графики и высокой производительности, однако важно соблюсти баланс между ценой и возможностями.

Сегодня мы рассмотрим три лучшие видеокарты за 20-25 тысяч рублей, которые предлагают оптимальное сочетание цены и качества с учётом их результатов.

1. AMD Radeon RX 6600

Год выпуска: 2021

Цена: 23-25 тысяч рублей

Блок питания: нужен не меньше 500 Вт

Объём памяти: 8 ГБ GDDR6.

Видеокарты AMD в последние годы показывают отличные результаты в соотношении цена и качество: RX 6600 — идеальный вариант для бюджетной сборки. Железку уже сняли с производства, и у неё появилась наследница RX 7600, однако во многом благодаря этому цена на эту модель заметно упала.

В разрешении 1080р она прекрасно покажет себя в подавляющем большинстве игр, и запаса мощности хватит даже для разрешений выше, однако там уже лучше полагаться на апскейлер вроде FSR.

Главный минус решения — 8 гигабайт памяти, что может быть недостаточным для самых современных и тяжёлых игр, которым требуется большего объёма памяти. Однако иных решений в этом сегменте и нет.

Тесты в играх при разрешении 1080р

Указано среднее количество кадров в секунду.

Alan Wake 2 — 54 FPS

Call of Duty: Warzone — 100 FPS

Counter-Strike 2 — 223 FPS

Cyberpunk 2077 — 69 FPS

Horizon Forbidden West — 74 FPS

Rainbow Six Siege — 170 FPS

Resident Evil 4 (2023) — 78 FPS

Hellblade 2 — 48 FPS

The Last of Us 1 — 71 FPS

Atomic Heart — 65 FPS

Видео доступно на YouTube-канале TechLabUK. Права на видео принадлежат TechLabUK.

2. NVIDIA GeForce RTX 3050

Год выпуска: 2022

Цена: 19-26 тысяч рублей

Блок питания: нужен не меньше 300 Вт

Объём памяти: 6-8 ГБ GDDR6.

Лучшим аналогом «зелёных» за похожую цену стала RTX 3050. Тут игрокам уже нужно понять, что для них важнее: фундаментально более мощная видеокарта, которой безоговорочно будет «красная» RX 6600, или набор интересных нововведений с заделом на будущее. У видеокарты два варианта — на 6 и 8 ГБ. Лучше, конечно, брать с бо́льшим объёмом.

Особенностью варианта NVIDIA стали уникальные особенности — тензорные ядра. Изначально их создавали для работы с трассировкой лучей, с чем видеокарты AMD справляются намного хуже, однако постепенно самым популярным использованием стал DLSS.

DLSS — это аппаратный апскейлер, который работает только на видеокартах NVIDIA. Благодаря ему игра может изначально рисовать графику хуже, но апскейлер будет улучшать её до такой степени, что разницы между двумя картинами вы не заметите. А вот повышенную производительность — заметите.

Тесты в играх при разрешении 1080р

Указано среднее количество кадров в секунду.

Результаты ниже — без использования DLSS. С его включением результаты могут улучшаться вплоть до 30%.

Alan Wake 2 — 37 FPS

Call of Duty: Warzone — 74 FPS

Counter-Strike 2 — 148 FPS

Cyberpunk 2077 — 46 FPS

Horizon Forbidden West — 42 FPS

Rainbow Six Siege — 117 FPS

Resident Evil 4 (2023) — 63 FPS

Hellblade 2 — 31 FPS

The Last of Us 1 — 45 FPS

Atomic Heart — 55 FPS

Видео доступно на YouTube-канале Karan Benchmarks. Права на видео принадлежат Karan Benchmarks.

3. Intel ARC A750

Год выпуска: 2022

Цена: 23-28 тысяч рублей

Блок питания: нужен не меньше 650 Вт

Объём памяти: 8 ГБ GDDR6.

Вариант для любителей экспериментов. Intel совсем недавно выпускает свои видеокарты, поэтому у их решений хватает своих болячек — а вот особенностей, с учётом цен конкурентов, не так уж и много. Если удастся найти по очень приятной на фоне RX 6600 или RTX 3050 цене, то можно попробовать.

Больших преимуществ у видеокарты Intel нет, кроме разве что поддержки аппаратного апскейла XeSS, который проигрывает по возможностям DLSS, но куда лучше FSR от AMD.

Тесты в играх при разрешении 1080р

Указано среднее количество кадров в секунду.

Alan Wake 2 — 51 FPS

Counter-Strike 2 — 175 FPS

Cyberpunk 2077 — 70 FPS

Horizon Forbidden West — 47 FPS

Resident Evil 4 (2023) — 91 FPS

Call of Duty: Warzone — 59 FPS

The Last of Us 1 — 32 FPS

Atomic Heart — 78 FPS

Видео доступно на YouTube-канале EDWARD Gaming. Права на видео принадлежат EDWARD Gaming.

Какую видеокарту брать?

С учётом того, что в разрешении 1080р апскейлы, такие как FSR, DLSS и XeSS, не особо требуются и показывают минимальные улучшения — они больше предназначены для работы с разрешениями выше. Поэтому при выборе не стоит отталкиваться от их аппаратной поддержки, а лучше взглянуть на мощность карты без всего этого.