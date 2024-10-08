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Discord заблокирован в России официально: причины блокировки, что делать, почему РКН заблокировал Дискорд, какие есть аналоги

Что известно о блокировке Discord в России — LIVE
Михаил Шевкун
Discord заблокирован в России официально
Комментарии
Сервис не работает с утра 8 октября.

Discord официально заблокирован в России: об этом заявил Роскомнадзор вечером 8 октября после того, как сервис несколько часов был недоступен в стране. Вот как государственное ведомство прокомментировало случившееся.

Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации.

Мы будем следить за происходящими событиями и за тем, как будет в дальнейшем развиваться ситуация, добавляя новые детали. Будет ли Discord реагировать? Станет ли удалять запрошенные материалы?

Спрос на альтернативы Discord взлетел
Live Михаил Шевкун

Сюжет про блокировку Discord на «Первом канале»

На «Первом канале» уже вышел небольшой сюжет про блокировку Discord, где ведущая сообщает о том, что площадка стала источником распространения порнографии, местом для продажи запрещённых веществ детям и там призывают к экстремизму.

Ведущая отмечает, что Discord было направлено свыше 1000 жалоб на запрещённые материалы, но компания все их игнорировала.

20:42 Михаил Шевкун

Спрос на альтернативы Discord взлетел

Сразу после блокировки резко вырос спрос на альтернативные сервисы — в первую очередь, Skype и TeamSpeak. При этом последний почти сразу отключился из-за наплыва пользователей.

Насколько вырос спрос на альтернативы

Насколько вырос спрос на альтернативы

Фото: Google

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20:40 Михаил Шевкун

Егор Крид недоволен блокировкой

Музыкант Егор Крид оказался недоволен блокировкой Discord, в котором он каждый день общается с друзьями. Он недоумевает, что такими темпами можно закрывать воздух, еду и дома.

Заблокировали Discord, в котором мы сидим с пацанами каждый день. Вау. Да чего мелочиться? Заблокируйте «Телеграм», звонки, доступ домой, еду, воздух…
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20:39 Михаил Шевкун

Комментарий члена комитета Госдумы

Член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин прокомментировал блокировку мессенджера.

Блокировка Discord — сигнал другим иностранным IT-компаниям о том, что терпение и желание вести переговоры заканчиваются. Блокировка направлена на обеспечение безопасности российских пользователей.
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