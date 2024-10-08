Что известно о блокировке Discord в России — LIVE

Discord официально заблокирован в России: об этом заявил Роскомнадзор вечером 8 октября после того, как сервис несколько часов был недоступен в стране. Вот как государственное ведомство прокомментировало случившееся.
Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации.
Мы будем следить за происходящими событиями и за тем, как будет в дальнейшем развиваться ситуация, добавляя новые детали. Будет ли Discord реагировать? Станет ли удалять запрошенные материалы?
Сюжет про блокировку Discord на «Первом канале»
На «Первом канале» уже вышел небольшой сюжет про блокировку Discord, где ведущая сообщает о том, что площадка стала источником распространения порнографии, местом для продажи запрещённых веществ детям и там призывают к экстремизму.
Ведущая отмечает, что Discord было направлено свыше 1000 жалоб на запрещённые материалы, но компания все их игнорировала.
Спрос на альтернативы Discord взлетел
Сразу после блокировки резко вырос спрос на альтернативные сервисы — в первую очередь, Skype и TeamSpeak. При этом последний почти сразу отключился из-за наплыва пользователей.
Насколько вырос спрос на альтернативы
Фото: Google
Егор Крид недоволен блокировкой
Музыкант Егор Крид оказался недоволен блокировкой Discord, в котором он каждый день общается с друзьями. Он недоумевает, что такими темпами можно закрывать воздух, еду и дома.
Заблокировали Discord, в котором мы сидим с пацанами каждый день. Вау. Да чего мелочиться? Заблокируйте «Телеграм», звонки, доступ домой, еду, воздух…
Комментарий члена комитета Госдумы
Член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин прокомментировал блокировку мессенджера.
Блокировка Discord — сигнал другим иностранным IT-компаниям о том, что терпение и желание вести переговоры заканчиваются. Блокировка направлена на обеспечение безопасности российских пользователей.