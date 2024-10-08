Что известно о блокировке Discord в России — LIVE

Discord официально заблокирован в России: об этом заявил Роскомнадзор вечером 8 октября после того, как сервис несколько часов был недоступен в стране. Вот как государственное ведомство прокомментировало случившееся.

Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации.

Мы будем следить за происходящими событиями и за тем, как будет в дальнейшем развиваться ситуация, добавляя новые детали. Будет ли Discord реагировать? Станет ли удалять запрошенные материалы?