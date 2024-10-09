Семь лучших аналогов Discord

8 октября в России заблокировали Discord — популярнейшую программу для общения, голосовых и видеочатов, а также стримов и других взаимодействий с комьюнити. Сервисом пользовались десятки миллионов человек, и сейчас они вынуждены искать альтернативу.
Мы подготовили список из семи бесплатных программ, которые могут хотя бы частично заменить привычный нам «Дискорд».
TeamSpeak
TeamSpeak
Фото: TeamSpeak
Платформы: Windows, iOS, Android, Linux и macOS.
Одна из старейших программ для общения в интернете, которую до сих пор используют некоторые киберспортсмены. Сервис поддерживает функции шумоподавления и практически не ограничивает пользователей в количестве человек на сервере.
В TeamSpeak пользователи также могут делиться файлами друг с другом, а для стриминга игр юзеры обычно используют отдельные утилиты вроде PlayClaw.
Skype
Skype
Фото: Skype
Платформы: Windows, iOS, Android, Linux, macOS, Symbian OS и webOS.
По-настоящему культовая программа для общения, которая была на пике своей популярности вплоть до появления Discord. Это многофункциональная платформа, позволяющая общаться с помощью аудио и видео, стримить друг другу различный контент и даже звонить по обычному телефону.
За многие годы существования в сервисе зарегистрировались более 2 млрд человек. В ней нет продвинутых опций из «Дискорда» вроде создания серверов, однако программа наверняка скоро обретёт вторую жизнь в России.
Wire
Wire
Фото: Wire
Платформы: Windows, iOS, Android, Linux, macOS, Symbian OS и webOS.
Wire — программа от бывших разработчиков «Скайпа», предназначенная в первую очередь для голосовой и видеосвязи. Разработчики уделили особое внимание шифрованию, сделав ставку на безопасность пользователей.
Из важных особенностей: возможность общаться вплоть до 10 человек на сервере, поддержка стриминга экрана и передачи файлов, удобная синхронизация программы между разными устройствами и функция автоматической регулировки громкости во время разговора.
Guilded
Guilded
Фото: Guilded
Платформы: Windows, iOS, Android, Linux, macOS.
Guilded — самый близкий аналог Discord, который только можно себе представить. Платформа напоминает «Дискорд» не только визуально, но и функционально: в ней также можно создавать отдельные серверы со своими правилами, общаться и переписываться в каналах, а также стримить игры в разрешении 1080p с 60 кадрами в секунду.
Сервисом занимаются создатели мегапопулярной Roblox, поэтому для регистрации понадобится аккаунт платформы.
Mumble
Mumble
Фото: Mumble
Платформы: Windows, iOS, Android, Linux, macOS.
Ещё один достойный аналог Discord, предназначенный в первую очередь для геймеров. Программа поддерживает голосовую связь со множеством участников одновременно, отдельные серверы, а также позволяет использовать внутриигровой оверлей.
Среди других особенностей: сквозное шифрование, возможность убавлять и прибавлять громкость собеседников и простой интерфейс.
Steam Chat
Steam Chat
Фото: Steam Chat
Платформы: Windows, iOS, Android, Linux, macOS.
Не самый популярный, но вполне удобный сервис для геймеров от магазина Steam. Программа интегрирована в сервис Valve и позволяет пользователям создать отдельные голосовые каналы, общаться в чатах, прикладывать различные медиафайлы и приступать к совместной игре по нажатию одной кнопки.
Сервис особенно будет полезен тем, кто играет на ПК в основном с помощью Steam. Обычным же пользователям, которые ищут программы для общения без видеоигр, лучше попробовать другой вариант.
Revolt
Revolt
Фото: Revolt
Платформы: Windows, iOS, Android, Linux, macOS.
Один из самых молодых проектов в списке, который запустили в 2019 году. Сервис представляет собой платформу для общения людей по всему миру: пользователи могут общаться в голосовых каналах и полностью кастомизировать программу по своему усмотрению.
Разработчики сервиса продолжают совершенствовать продукт, однако сейчас в нём пока нет удобных функций вроде стриминга экрана или использования ботов-помощников.