Семь лучших аналогов Discord

Куда сейчас лучше перейти на время блокировки «Дискорда» в России.

8 октября в России заблокировали Discord — популярнейшую программу для общения, голосовых и видеочатов, а также стримов и других взаимодействий с комьюнити. Сервисом пользовались десятки миллионов человек, и сейчас они вынуждены искать альтернативу.

Мы подготовили список из семи бесплатных программ, которые могут хотя бы частично заменить привычный нам «Дискорд».

TeamSpeak

TeamSpeak Фото: TeamSpeak

Разработчик: TeamSpeak Systems

Платформы: Windows, iOS, Android, Linux и macOS.

Одна из старейших программ для общения в интернете, которую до сих пор используют некоторые киберспортсмены. Сервис поддерживает функции шумоподавления и практически не ограничивает пользователей в количестве человек на сервере.

В TeamSpeak пользователи также могут делиться файлами друг с другом, а для стриминга игр юзеры обычно используют отдельные утилиты вроде PlayClaw.

Skype

Skype Фото: Skype

Разработчик: Skype Limited/Microsoft

Платформы: Windows, iOS, Android, Linux, macOS, Symbian OS и webOS.

По-настоящему культовая программа для общения, которая была на пике своей популярности вплоть до появления Discord. Это многофункциональная платформа, позволяющая общаться с помощью аудио и видео, стримить друг другу различный контент и даже звонить по обычному телефону.

За многие годы существования в сервисе зарегистрировались более 2 млрд человек. В ней нет продвинутых опций из «Дискорда» вроде создания серверов, однако программа наверняка скоро обретёт вторую жизнь в России.

Wire

Wire Фото: Wire

Разработчик: Wire Swiss GmbH

Платформы: Windows, iOS, Android, Linux, macOS, Symbian OS и webOS.

Wire — программа от бывших разработчиков «Скайпа», предназначенная в первую очередь для голосовой и видеосвязи. Разработчики уделили особое внимание шифрованию, сделав ставку на безопасность пользователей.

Из важных особенностей: возможность общаться вплоть до 10 человек на сервере, поддержка стриминга экрана и передачи файлов, удобная синхронизация программы между разными устройствами и функция автоматической регулировки громкости во время разговора.

Guilded

Guilded Фото: Guilded

Разработчик: Roblox Corporation

Платформы: Windows, iOS, Android, Linux, macOS.

Guilded — самый близкий аналог Discord, который только можно себе представить. Платформа напоминает «Дискорд» не только визуально, но и функционально: в ней также можно создавать отдельные серверы со своими правилами, общаться и переписываться в каналах, а также стримить игры в разрешении 1080p с 60 кадрами в секунду.

Сервисом занимаются создатели мегапопулярной Roblox, поэтому для регистрации понадобится аккаунт платформы.

Mumble

Mumble Фото: Mumble

Разработчик: Mumble's development team

Платформы: Windows, iOS, Android, Linux, macOS.

Ещё один достойный аналог Discord, предназначенный в первую очередь для геймеров. Программа поддерживает голосовую связь со множеством участников одновременно, отдельные серверы, а также позволяет использовать внутриигровой оверлей.

Среди других особенностей: сквозное шифрование, возможность убавлять и прибавлять громкость собеседников и простой интерфейс.

Steam Chat

Steam Chat Фото: Steam Chat

Разработчик: Valve

Платформы: Windows, iOS, Android, Linux, macOS.

Не самый популярный, но вполне удобный сервис для геймеров от магазина Steam. Программа интегрирована в сервис Valve и позволяет пользователям создать отдельные голосовые каналы, общаться в чатах, прикладывать различные медиафайлы и приступать к совместной игре по нажатию одной кнопки.

Сервис особенно будет полезен тем, кто играет на ПК в основном с помощью Steam. Обычным же пользователям, которые ищут программы для общения без видеоигр, лучше попробовать другой вариант.

Revolt

Revolt Фото: Revolt

Разработчик: Revolt Team

Платформы: Windows, iOS, Android, Linux, macOS.

Один из самых молодых проектов в списке, который запустили в 2019 году. Сервис представляет собой платформу для общения людей по всему миру: пользователи могут общаться в голосовых каналах и полностью кастомизировать программу по своему усмотрению.

Разработчики сервиса продолжают совершенствовать продукт, однако сейчас в нём пока нет удобных функций вроде стриминга экрана или использования ботов-помощников.