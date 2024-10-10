Ремейк Silent Hill 2 — потрясающий хоррор для всех поклонников жанра

Издатели и разработчики незаслуженно позабыли многие культовые серии, и Silent Hill в этом списке на одном из первых мест. С 2012-го мы видели разве что сомнительную Silent Hill: The Short Message, отвратительный интерактивный сериал Silent Hill: Ascension и P.T. от Хидео Кодзимы.

6 октября утомительное ожидание наконец закончилось, ведь студия Bloober Team выпустила ремейк Silent Hill 2. Предварительные ролики вызвали много скепсиса, но итоговый результат — выше всяких похвал. Это удивительно атмосферный хоррор, который снова делает серию главным конкурентом Resident Evil.

Silent Hill 2: главное об игре

Название:

Платформы: ПК и PS5.

Разработчик: Bloober Team.

Издатель: Konami.

Дата выхода: с 8 октября 2024 года.

Жанр: психологический хоррор.

Перевод: русские субтитры. Silent Hill 2.ПК и PS5.Bloober Team.Konami.с 8 октября 2024 года.психологический хоррор.русские субтитры.

Silent Hill 2: как поиграть?

В российском Steam игра не продаётся, а в турецком и казахстанском она стоит около 3300 рублей. На PS5 цены выше в полтора-два раза. Есть субтитры на русском.

Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.

Невероятно атмосферный ремейк Silent Hill 2

Оригинальную Silent Hill 2 перепроходят до сих пор — с модами, «потраченным» переводом, повышенной сложностью и прочими ухищрениями. Несмотря на то что игре 23 года, она неплохо сохранилась, всё ещё пугает и цепляет сюжетом. Однако, запустив обновлённую версию, сразу понимаешь: ремейк был необходим.

Благодаря современным технологиям, которые позволили создать самый пугающий туман в видеоиграх, в Silent Hill 2 просто некомфортно играть. Постоянно думаешь: «Может, я не пойду вперед? Там наверняка нечто неприятное — монстр, обезображенное тело или шкаф, который с грохотом упадёт и заставит вскрикнуть». Для хоррора это высочайший комплимент.

Туман скрывает ужасы Фото: Konami

Хвалить стоит не только туман. Перед нами не самая продвинутая картинка в индустрии, но какой же повсюду потрясающий дизайн. Заходишь в заброшенную квартиру и видишь колышущуюся на ветру занавеску, блестящую на полу кровь, прогнившие стены и множество разбросанных по столу предметов. Сразу чувствуешь: тут кипела жизнь, пока не случилось нечто ужасное.

Ещё некомфортнее игру делает звук. Взять больницу: двери заклинившего лифта безостановочно бьются друг о друга, кто-то вдалеке подозрительно хрипит и что-то роняет, редкие лампочки трещат и мерцают. Рядом может и не быть врагов, однако всё равно чувствуешь себя неуютно.

Впрочем, рация неизбежно зашумит, предупредив о приближающейся медсестре или беспокойной фигуре. Понимание угрозы должно успокаивать, а на деле только усиливает страх. Где враг? Почему его не видно? Может, выпрыгнет из-за угла или выползет из щели поблизости? И не забудьте, что твари вроде манекенов застывают на месте и не запускают рацию. В общем, беспокойство обеспечено.

Таинственная и прекрасная Мария Фото: Konami

Разработчики из Bloober Team провели выдающуюся работу, чтобы Silent Hill 2 отлично выглядела и постоянно нагнетала. Быть может, к анимациям передвижения поначалу придётся привыкнуть, но в остальном всё прекрасно.

В Silent Hill 2 отличные головоломки

Оригинал проходился за восемь часов, а в ремейке можно провести все 20. Хронометраж увеличили за счёт загадок. В игре 2001-го в больнице было порядка трёх головоломок, в обновлённой версии — в разы больше.

Сложите рентгеновские снимки и узнайте код, посчитайте медсестёр на фотографиях в холле, правильно нацепите на восковую руку раскиданные по этажам браслеты и подберите хитрый пароль на вычурном шкафу. А чтобы добраться до всех этих мест, отыщите уйму ключей.

Нюанс в том, что локации интересно исследовать, а загадки — замечательные. Они заставляют всерьёз подумать и даже записать на бумажке какие-то вычисления. При этом на разных уровнях сложности головоломки меняются. Оцените разницу между низким и высоким уровнями. Вот почему за 20 часов дотошного исследования мира Silent Hill 2 не наскучивает.

Лёгкий уровень сложности Фото: Konami

Средний уровень сложности Фото: Konami

Драться с монстрами интересно

Геймплей традиционный для жанра. Изучаем локации, собираем аптечки с патронами, раскладываем по карманам стрелки часов, медицинские трубки и прочий квестовый хлам, а также дерёмся с врагами.

Именно бои казались потенциально слабым местом. К счастью, опасения не оправдались — разборки простые и работают по принципу «ударил, уклонился», но всё равно напряжённые. Хоть на мгновение зазеваешься, и здоровье опустится до минимума.

Неприятели ещё и разнообразны. Привыкли к обычным беспокойным фигурам? Знакомьтесь с усиленными, которые дальше плюются и мощно взрываются. Совсем осмелели? Вот манекены, что застывают в углу и резко выпрыгивают. Всё равно не страшно? Ну уж дёргающиеся медсёстры точно ошарашат. И вообще, сразитесь-ка сразу со всеми.

Легендарные медсёстры Фото: Konami

Патронов и лекарств обычно не хватает. Не успокаивайтесь, если собрали приличные запасы. Ближайший боссфайт снова заставит ощутить дефицит. Всё же элитные гады больно бьют и впитывают много урона.

Сочетание разнообразных врагов, уязвимости героя и гнетущей атмосферы делает сражения достойными. Никогда не знаешь, чего ждать, тревожно держишь палец на курке и вздрагиваешь.

В этот момент вы точно испугаетесь Фото: Konami

Silent Hill 2: стоит ли играть?

Если любите хорроры, ни в коем случае не пропускайте ремейк Silent Hill 2. Это напряжённая и крайне атмосферная игра, которая по-настоящему возвращает серию к жизни. Теперь у фанатов жанра есть не только Resident Evil.

Оценка Silent Hill 2 — 9 из 10

Понравилось

Отличный визуал.

Гениальная работа со звуками.

Бить монстров интересно.

Непростые и увлекательные загадки.

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