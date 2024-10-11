Лучшие игры для развития мозга и памяти

Организм человека — сложный механизм, все детали которого связаны. Как и в любой системе, в нём существуют свои доминанты. Одна из них — головной мозг. Именно он становится «боссом» наших мыслей и управляет различными задачами. Мозговая деятельность не только позволяет нам дышать, двигаться и говорить, но и отвечает за нашу интеллектуальную деятельность.

Его основной помощницей выступает память. Пока помним, мы существуем. Однако иногда она сбоит. Поэтому её просто необходимо тренировать. Для этого существуют разные способы и методики. Например, улучшение воспоминаний через игровой процесс.

Учёные выяснили, что ряд компьютерных игр положительно влияет на работу мозга. Любопытно, что стрелялки и аркады достаточно неплохо улучшали умственные способности геймеров и справлялись с этой задачей не хуже, чем специально разработанные для этих целей игры.

Civilization

Ставшая легендарной стратегия, в которую любит залипнуть известный медиамагнат Марк Цукерберг.

«Цивилизация» развивает не только логику, но и последовательность действий, ведь в ней необходимо составлять план, удерживая в фокусе внимания множество аспектов. Также культовая стратегия полезна для прокачки дипломатических навыков, так как в процессе построения своей цивилизации придётся вести переговоры с лидерами соседних с вашей территорий.

Civilization уже используется в некоторых школах для помощи в обучении. В ходе игры геймерам предстоит примерить на себя роль политических лидеров разных эпох. Игрок попробует силы в решении экономических, политических, военных и торговых задач.

«Цивилизация 7» Фото: 2K Games

Minecraft

Игра в жанре «песочницы» точно не нуждается в представлении. Распространённое мнение, что в ней зависают только самые маленькие, ошибочно. Minecraft открывает широкий простор для фантазии и креатива. Пользуясь перестановкой пиксельных блоков, геймер имеет возможность построить практически всё, что сам пожелает.

Кроме того, игра развивает критическое мышление и помогает обрести навыки работы в команде, ведь в процессе вам предстоит контактировать с другими геймерами. Создатели Minecraft уже используют платформу в обучающих целях.

Игра подойдёт аудитории разного возраста и улучшит визуальную память.

Minecraft Фото: Mojang

SimCity

Ещё одна видеоигра, которая обрела огромную популярность. SimCity — первопроходец в жанре строительного симулятора. В нём предстоит либо создать собственный город с нуля, либо решать проблемы реальных мегаполисов, таких как Сан-Франциско или Бостон.

Первая часть линейки SimСity Classic увидела свет в 1989 году. С тех пор вселенная менялась и развивалась, но неизменно оставалась востребованной.

SimCity, безусловно, имеет полезные для развития мозга и памяти качества. Здесь игрок выступает в роли мэра и сталкивается со всевозможными проблемами, о которых, во-первых, нужно помнить и которые необходимо держать в уме, во-вторых, без помощи критического мышления с ними не разобраться. Теоретически видеоигра может продолжаться вечно, поэтому времени для приятного и полезного досуга точно хватит.

Существуют и более привычные и простые активити для прокачки памяти. Они доступны каждому. Многие давно на слуху, но это никак не умаляет их ценность.

SimCity (2013) Фото: EA

Кроссворды

Согласно исследованию университета Эксетера и Королевского колледжа Лондона, разгадывание кроссвордов отодвигает старение мозга на 10 лет. Когда человек не может вспомнить, что случилось несколько минут назад, это ведёт к ухудшению краткосрочной памяти и является ранним признаком деменции. Данное занятие расширяет словарный запас и несёт практическую пользу для запоминания различных слов.

Кроссворды делятся на несколько разновидностей. Традиционный вид представляет сетку из вертикальных и горизонтальных клеток с рядом заданий. В китайской версии чайнворда с последней буквы одного слова непременно начинается следующее.

Люди, постоянно практикующие интеллектуальную деятельность, с большей долей вероятности сохраняют ясность мысли даже в преклонном возрасте. Нагружать мозг следует регулярно, а с помощью кроссвордов этим можно заниматься где и когда угодно.

Кроссворды Фото: Клинцева Вера

Шахматы

Не все гениальные шахматисты обязательно обладают высоким интеллектом. Тем не менее «клетчатая» игра влияет на развитие логики, аналитическое мышление и, конечно, память. Известный российский гроссмейстер Владимир Поткин назвал шахматы «самой честной из существующих игр», так как в них каждый ход связан с предыдущим. Без повышенной внимательности здесь точно не обойтись.

Игра тренирует долговременную и краткосрочную память. Любой, севший за доску, должен запоминать ходы, а иногда зазубривать и целые партии из прошлых лет. Продуктивной тренировкой станет воспроизведение любого уже сыгранного матча или дебюта. Шахматы помогают запоминать, структурировать и сопоставлять информацию.

Battle Chess: Game of Kings Фото: Interplay Entertainment

Кубик Рубика

Мировой рекорд по собиранию кубика Рубика в популярной дисциплине 3х3х3 составляет всего 3,13 секунды. Впрочем, у игры множество вариаций. В стандартной каждая грань окрашена в разный цвет. Цель — собрать кубик, чтобы каждая сторона была одного цвета.

Кубик Рубика — это не просто игрушка или детская забава. Данный процесс позволяет улучшить мелкую моторику. Головоломка развивает мышечную память, которая отвечает за нашу подвижность. Чтобы оставаться в тонусе, не обязательно ежедневно нагружать организм силовыми тренировками. В таком контексте простой кубик играет важную роль.

Professor Rubik’s Brain Fitness Фото: Microids

«Пятнашки»

Цель одной из старейших механических головоломок — собрать числа таким образом, чтобы получилась последовательная цепочка цифр с порядковым номером и пустое отверстие. Для решения задачи игроку нужно передвинуть цифры в поисках верного варианта. Чем меньше ходов затрачивается на достижение результата, тем лучше.

«Пятнашки» прокачивают наше логическое и образное мышление, а оно не может функционировать без хорошей памяти. Следовательно, игра отлично подходит для тренировки мозга. Без постоянной умственной деятельности организм застаивается, и на выполнение даже простых задач уходит больше времени.

«Мемори»

Игра «Мемори» — одна из самых популярных в мире головоломок. Её неоценимая польза для развития мышления заложена в названии, ведь memory буквально переводится как «память». Данное занятие подойдёт абсолютно любой аудитории, ведь правила предельно просты. На игровой поверхности (это может быть стол, пол или любое другое ровное пространство) рубашкой вверх раскладываются карточки. Игроки поочерёдно открывают их и ищут пару. Основная цель — быстрее оппонента собрать максимальное количество идентичных изображений.

«Найди пару» (ещё одно название «Мемори») помогает улучшить важнейшие составляющие человеческого организма: внимательность, усидчивость, визуальное восприятие и память. Провести время за партией можно как в одиночестве, так и в компании друзей.

Игра «Мемори» на развитие памяти с возможностью получить бонусы Попробовать

Зародившаяся в Японии игра в наше время имеет множество подвидов. Например, существуют отдельные детские и взрослые разновидности. Также «Найди пару» распространена в разных дизайнах: от нейтральных до тематических. Есть даже звуковые мемо, где запоминать нужно не по изображению, а по аудио. С «Мемори» открывается пространство для творчества, ведь её можно изготовить самому в домашних условиях, просто вырезав карточки и наклеив на них изображения. В любом случае это целый мир увлекательного досуга, несущий не только развлечение, но и практическую пользу.

Постоянная тренировка памяти позволяет отсрочить старение и развить мозг. Прокачка воспоминаний формирует новые нейронные связи, помогает лучше запоминать информацию и ориентироваться в пространстве. Соблюдать чистоту мысли через игровой процесс не только приятно, но и полезно. Поэтому определённо не стоит этим пренебрегать.