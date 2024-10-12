Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»

«Анора» — главное откровение фестивального сезона. В Каннах драма Шона Бейкера получила «Золотую пальмовую ветвь», главную награду. Это удивительно, если учитывать главную особенность фильма.

Дело в том, что у героини — российские корни, её спутник — сын российского олигарха, в главных ролях — российские актёры, а язык Пушкина звучит половину хронометража. Всё это не помешало «Аноре» сорвать овации — и совершенно заслуженные.

17 октября фильм выйдет в российский прокат. Мы уже посмотрели его — и вам советуем.

«Анора»: главное о фильме

Название: «Анора»

Режиссёр: Шон Бейкер.

Актёры: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и другие.

Дата выхода: 17 октября 2024 года.

Жанр: драма, мелодрама, комедия.

Страна: США.

«Анора»: где смотреть?

17 октября фильм выйдет в российский прокат. Цифровой релиз состоится ориентировочно в декабре.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат компании «Атмосфера кино».

Эмоциональная история о разбитых мечтах

В списке великих режиссёров Шон Бейкер не числился. Фильмы вроде «Проекта Флорида» были приятными и содержали убойные сцены, но им не хватало целостности и пронзительности, чтобы выйти за категорию «на один раз». Впрочем, свои интересы Бейкер обозначил чётко: его герои — несчастные и отвергнутые люди. То порноактёр, вышедший в тираж. То маленькая девочка, на которую родителям плевать.

Анора из одноимённого фильма — персонаж той же породы. Живёт в США вдали от родителей, продаёт свою красоту за деньги и мечтает отыскать принца. Разница в том, что образ девушки приземлённо-реалистичный и вместе с этим многогранный. Она способна на всё: и смотреть на избранника искренне влюблёнными глазами, и терзать бандитов словно дикая тигрица.

Сама Анора называет себя Эни Фото: FilmNation Entertainment

История героини проста. Она цепляет в клубе сына российского олигарха, проводит с ним неделю и мгновенно выскакивает замуж. Казалось бы, жизнь удалась! Но нет, родители мажора уже подсылают людей и настойчиво пытаются разорвать брачный договор.

Похожие сюжеты о симпатичной простушке и богаче в кино встречались не раз. Но любую вечную тему — о дружбе, мечте и любви — можно рассказать так, что прочтение покажется оригинальным и пронзительным. Это как раз случай «Аноры», где банальные вещи покрыты особым очарованием.

Зажигают в Вегасе Фото: FilmNation Entertainment

Вот убойная шутка, от которой как минимум широко улыбаешься. Вот трогательный момент, когда за героиню становится до жути обидно. Вот уютный диалог, где персонажи спорят о новом поколении или рассуждают о значении своих имён, — он совершенно необязательный, но наполняет сюжет достоверностью.

Главный секрет «Аноры» в том, что в фильме есть жизнь. Он такой настоящий, что вообще не вызывает сомнений. Герои разговаривают, как обычные люди. Мечты разбиваются вдребезги. Сама ситуация вполне достоверна. Именно эта искренность вызывает эмоции — от смеха в голос до тотального опустошения.

Навещает мажора Фото: FilmNation Entertainment

Юра Борисов хорош, но Майки Мэдисон всех превзошла

«Анора» пропитана российской культурой. Герои слушают наш рэп, выдают непереводимые на английский идиомы и ходят по клубам под «Тату». Персонажей, естественно, играют знакомые актёры.

Юра Борисов перевоплотился в гопника с добрым сердцем: он и магазин разгромит, и о чувствах жертв подумает. Марк Эйдельштейн, которого даже на Западе сравнивают с Шаламе, идеально отыгрывает безответственного мажора — отношение к нему постоянно меняется. Дарье Екамасовой нужно пару раз пошептать что-то на ушко, чтобы до жути напугать. Армяне Карен Карагулян и Ваче Товмасян отвечают за юмор, и выходит у них отменно.

Абсолютно все персонажи полны примечательных черт, постоянно делают что-то прикольное и достоверно себя ведут. В итоге западают в память.

Впрочем, главная звезда фильма — не блистательные Борисов и Эйдельштейн, а Майки Мэдисон. Она творила безумные вещи в «Однажды в Голливуде» и «Крике», но именно в «Аноре» раскрылась на полную. Мэдисон весь хронометраж очаровывает и пугает, видится доброй жёнушкой и бойцовой собакой, смеётся и рыдает. Всё это так убедительно, что девушку впору назвать одной из главных актрис современности.

Сын олигарха и Анора Фото: FilmNation Entertainment

«Анора»: стоит ли смотреть?

«Анора» — тот самый фильм, что цепляет за душу и не выветривается после выхода из кинотеатра. Вы посмеётесь, с грустью посмотрите в экран и уж точно не останетесь равнодушным.

Оценка «Аноры» — 8 из 10

Понравилось

Потрясающая актёрская игра

Много удачных шуток и красивой драмы

Трогательная история.

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