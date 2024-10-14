Топ-10 забытых культовых игр, которые заслуживают продолжения

Игровая индустрия — место безжалостное, способное перемолоть не только студии, но и целые франшизы.
Стоит только пару раз неосмотрительно споткнуться — и некогда культовая серия тут же отправляется в забвение. Фанатам только и остаётся, что мечтать об их возвращении. Сегодня мы вспомним 10 игровых франшиз, которые стоило бы вернуть. Внизу 10 главных номинантов, а вы проголосуйте за самые любимые варианты.
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Splinter Cell
Долгие годы Splinter Cell считался одним из столпов жанра стелс-экшен. Сэм Фишер был одним из немногих видеоигровых героев, кто предпочитал скрытно проникать на вражескую территорию и аккуратно уничтожать противников на пути. А его трифокальные очки превратились в один из самых узнаваемых символов индустрии.
В каждом продолжении авторы рассказывали о секретных спецоперациях, в которых оперативник раскрывал заговоры и спасал мир от неминуемой угрозы. Игроков привлёк не только живой и харизматичный протагонист, но и проработанные механики скрытого перемещения. Вот только в попытке переосмыслить серию со Splinter Cell: Conviction команда быстро потеряла запал, а Splinter Cell: Blacklist пыталась вернуть серию в нужное русло, но попросту плохо продалась.
Сейчас Сэм Фишер периодически заглядывает на огонёк в другие игры Ubisoft, а сама студия явно не хочет расставаться со своим IP, но планов на полноценную новую часть нет — в разработке только ремейк первой части.
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Driver
Driver всегда была про удобное вождение и захватывающие погони. Стрелять тут доводилось нечасто, но детальная проработка физики автомобилей, богатый парк, захватывающий сюжет и различные режимы позволили обзавестись преданной аудиторией. Всё оказалось настолько хорошо, что первая часть считается одним из символов эпохи PS1.
Вот только сама франшиза постоянно оказывалась в тени более успешной GTA — впрочем, в этом можно винить только самих разработчиков, которые сами постоянно пытались сделать клон блокбастера Rockstar, постепенно теряя собственное лицо и превращаясь в очередной клон. Сами игры неплохо продавались, но явно меньше, чем того хотели студия и издатель.
Последней попыткой вернуть серию стала Driver: San Francisco — и это была потрясающая игра, которая не смогла продаться хорошим тиражом, из-за чего серию положили на полку.
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
True Crime и Sleeping Dogs
После того как Rockstar разорвали игровую индустрию эпохальной GTA 3, многие захотели повторить успех. В результате появилось множество клонов «Автоугонщика» разного качества — от хороших до откровенно плохих. Одним из клонов и стала серия True Crime.
Геймплейно франшиза выделялась игрой за блюстителя порядка, который разными методами боролся с преступностью. Также добавили систему кармы, которая отмечала поступки героя и имела влияние на концовку.
Неплохой старт быстро сменился скромными продажами продолжения. Издатель Activision после выхода GTA 4 велела переделать находившуюся в разработке Black Lotus про Гонконг в новую часть True Crime, но вскоре руководство разочаровалось в качестве игры, а студия с наработками ушла к Square Enix в виде Sleeping Dogs.
К сожалению, тут серия и закончилась: продажи оказались ниже ожиданий, а в попытке сделать хоть что-то работали над ММО, но она даже не добралась до выхода. Пару лет назад сняли экранизацию, но после съёмок проект так и остался в неизвестном лимбо.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Square Enix.
Call of Juarez
Сейчас главным игровым вестерном заслуженно считается Red Dead Redemption. Но ещё до приключений Артура Моргана и Джона Марстона за это звание боролась другая серия приключений про Дикий Запад — Call of Juarez. У неё были свои взлёты и падения, а также полноценный перезапуск, но с итоговым печальным финалом.
Всего успело выйти четыре части, каждая из которых обладала своими достоинствами и недостатками. Историю семьи МакКол полюбили за атмосферный сеттинг киношного вестерна, крепкий сюжет и азартные перестрелки. Разгромной критике подверглась только Call of Juarez: Cartel, где авторы зачем-то попытались превратить франшизу в разборки мексиканских банд в современности.
В каждой части Techland активно экспериментировала с механиками, пробовала реализовать новые идеи. Но опять же, несмотря на то что сформировался немалый круг поклонников, она никогда не считалась особо популярной. Всё это выливалось в соответствующие продажи.
При этом в 2018 году разработчики выкупили права на вестерн у Ubisoft, но о выходе новых игр пока ничего не слышно.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Techland.
Killzone
Было время, когда Sony очень хотела заполучить свой аналог Halo, но для PlayStation. Это привело к рождению Killzone, обладавшей всеми вводными, чтобы стать флагманом на годы вперёд. Но вместо этого она запомнилась потрясающей второй частью и дальнейшей потерей идентичности.
Killzone была камерным и не очень масштабным шутером, который больше напоминал лучшие части Medal of Honor, чем хоть что-то похожее на эпическую космооперу Halo. Даже спустя 15 лет, к примеру, вторая часть до сих пор выглядит потрясающе: Killzone 3 и Killzone: Shadow Fall также остаются очень красивыми шутерами.
К сожалению, франшиза так и не стала не стала массовой, а после Killzone: Shadow Fall студия Guerrilla нашла себя в новой франшизе, которую запустила Horizon Zero Dawn в 2017 году.
Видео доступно на YouTube-канале BluRayTrailers. Права на видео принадлежат Sony.
Manhunt
Разработчики из Rockstar Games любят показывать в своих играх «реальный мир» и высмеивать в них пороки общества. Если в GTA всё это демонстрировалось через призму вседозволенности и историю становления криминальным боссом, то в Manhunt авторы дали волю своим первобытным инстинктам.
В дилогии продемонстрировали новый уровень насилия и жестокости. Главный герой скрытно изучал коридоры секретной лаборатории и психиатрической клиники и разными изобретательными способами устранял встреченных врагов. Тут не было какого-то глубокого смысла или тайного высказывания, а просто «мясо ради мяса». И такая простая формула привлекала и затягивала.
Но излишняя жестокость сыграла с Manhunt дурную шутку. Игры погрязли в многочисленных скандалах и обвинениях, из-за чего просто так купить их не получится. К тому же колоссальный успех пятой GTA затмил собой всё, из-за чего компания сосредоточила все свои силы на его поддержке и разработке шестой части.
Поэтому Manhunt 3 (а также Bully 2, Max Payne 4, новой Midnight Club) нет даже в планах. А жаль, иногда ведь хочется чего-то простого и такого же весёлого.
Видео доступно на YouTube-канале GTA Series Videos. Права на видео принадлежат Rockstar.
Dino Crisis
Франшиза Dino Crisis включает в себя четыре игры, две из которых поклонники вспоминают с любовью и теплотой, а оставшиеся предпочитают не упоминать. Схожим образом поступила и Capcom, но в отношении всей линейки. Уже много лет на многочисленные просьбы фанатов о возрождении боссы компании делают вид, что ничего не понимают.
Геймплейно серию, по крайней мере первую часть, можно охарактеризовать как «Resident Evil с динозаврами». Несмотря на это, в Dino Crisis хватало своих особенностей. Так, здесь одними из первых внедрили систему QTE и убрали индикатор здоровья.
Первые части неплохо продались, хотя и так и не достигли успехов Resident Evil, но после эпохи PS1 серия быстро растеряла хоть какую-то идентичность. С того момента поклонники довольствуются только фанатскими подделками, камео знакомых персонажей в различных кроссоверах, ненадёжными слухами о ремастере или ребуте.
Видео доступно на YouTube-канале Video Detective. Права на видео принадлежат Capcom.
Legacy of Kain
Legacy of Kain — это настоящий парадокс. С одной стороны серия оставила большой след во всей индустрии, и многие вспоминают о ней с ностальгией. С другой же – о вампирской саге забыли как-то уж слишком стремительно.
На фоне конкурентов франшиза выделялась необычным сеттингом, вампирской эстетикой, атмосферностью и мрачностью. Если первая часть была простым приключением с ролевыми элементами, то продолжение перешло в трёхмерное измерение и получило зрелищный геймплей, что обеспечило тёплый приём и успех.
Однако вместо закрепления на вершине последовали разборки между разработчиками и издателем, а также попытки поставить выход продолжений на поток. Из-за этого появилось сразу несколько игр, которые назывались Legacy of Kain, но они были почти не связаны между собой. Провальные попытки объединить их наслоились на обвинения во вторичности, ужасном сюжете, плохом качестве и потере ключевых для серии людей.
Всё это ожидаемо привело к падению интереса со стороны геймеров. После нескольких отменённых проектов франшиза окончательно ушла в анабиоз. В свете анонса ремастера двух частей Soul Reaver у поклонников заново загорелась надежда на полноценное воскрешение. Насколько оправданно — покажет только время.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Crystal Dynamics.
Onimusha
В своё время серия Onimusha считалась одной из самых успешных франшиз Capcom. Разработчики взяли за основу сеттинг средневековой Японии и совместили знаменитых исторических личностей с разного рода сверхъестественными элементами. На выходе получились атмосферные приключения, прекрасно передававшие восточную эстетику.
Во время прохождения геймеры чередовали зрелищные и динамичные сражения с решением интересных логических головоломок. Изначально планировалось лишь три части, но высокие продажи и хорошие оценки поспособствовал выходу и других проектов. В третьей части своё появление совершил даже знаменитый актёр Жан Рено.
Полноценных игр в линейке не выходило больше 12 лет. Издатель пытался прощупать почву ремастером Onimusha Warlords, но он не стал хитом.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.
Resistance
Сейчас студия Insomniac известна по «Человеку-пауку», а первую известность ей принесли приключения фиолетового дракона Спайро (Spyro The Dragon) и Рэтчет и Кланк в одноимённой серии. Однако для многих команда известна по франшизе Resistance.
Когда выходила PS3, разработчики решили попробовать себя в более взрослом жанре и выпустить шутер от первого лица. И у команды получилось сделать отличный военный шутер. Механически Resistance: Fall of Man и последующие две части ощущались отлично. Тут были приятная стрельба, атмосферный сюжет, качественная постановка со зрелищными эпизодами.
Вот только с каждой новой итерацией продажи только падали. Всё это привело к закономерному исходу: издатель Sony исключила Resistance из числа франшиз, что планируется продолжать. А сама студия теперь занята играми про дружелюбного соседа и планирует взяться за Людей икс.
Видео доступно на YouTube-канале Insomniac Games. Права на видео принадлежат Sony.