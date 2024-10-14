Топ-10 забытых культовых игр, которые заслуживают продолжения

Игровая индустрия — место безжалостное, способное перемолоть не только студии, но и целые франшизы.

Стоит только пару раз неосмотрительно споткнуться — и некогда культовая серия тут же отправляется в забвение. Фанатам только и остаётся, что мечтать об их возвращении. Сегодня мы вспомним 10 игровых франшиз, которые стоило бы вернуть. Внизу 10 главных номинантов, а вы проголосуйте за самые любимые варианты.

Если вы хотите поднять какую-то из игр в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какая-то игра должна быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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