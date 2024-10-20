Чёрная комедия со звездой «Фоллаута» покорила мир. Обзор сериала «Дорогуша»

Массовый зритель узнал об Элле Пернелл после экранизации Fallout. Её выходец из Убежища с наивным взглядом на мир и фирменным «Оки-доки» вышел настолько завораживающим, что аплодировал весь мир.

Однако фанатов кинематографа талант Пернелл не удивил: она ведь зажигала в «Шершнях», провокационном сериале с идеями «Остаться в живых». Там и самолёт, свалившийся в непонятной глуши, и необъяснимая мистика, и персонажи, меняющиеся под давлением обстоятельств. К примеру, героиня Пернелл из лидера команды становилась жертвой с незавидной судьбой. Не забудьте об озвучке Джинкс в «Аркейн», ролях в «Армии мертвецов» Снайдера и «Малефисенте» с Джоли.

«Дорогуша» — ещё один повод назвать актрису большим талантом. Сам сериал прост в плане сюжета и концепции, но благодаря Пернелл его стоит посмотреть.

«Дорогуша»: главное о сериале

Название: «Дорогуша» (Sweetpea).

Режиссёр: Элла Джонс.

Актёры: Элла Пернелл, Джонатан Пойнтинг, Николь Лекки и другие.

Дата выхода: 10 октября 2024 года.

Жанр: драма, комедия.

Сколько серий: шесть эпизодов.

Страна: Великобритания.

«Дорогуша»: где смотреть?

Все шесть эпизодов уже вышли в онлайн-кинотеатра Starz. Официальных русских озвучки и субтитров нет, но в Сети много любительских переводов.

Видео размещено на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Starz.

Дорогуша слетает с катушек

В каждой школе есть ребята, которым не повезло. Из-за жестокости сверстников и невнимательности взрослых они становятся объектами травли и день за днём всё больше теряют уверенность. Рианнон — как раз из таких несчастных. Травля вынуждала её быть одинокой, рвать волосы, не уважать себя.

Школа давно осталась позади, но самобичевание и ощущение собственной незначительности до сих пор сопровождают Рианнон. Разве что любящий отец и собака хоть как-то поддерживают её на плаву. Вот только в первом же эпизоде папу убивает болезнь, а пса — колёса автомобиля.

Так уж случается, что на волне тотального отчаяния Рианнон встречает хамоватого пьяницу — и убивает его. Это событие меняет всё: в героине просыпается хищница, коллеги чувствуют её энергию и позволяют проявить себя, парни внезапно зовут на свидания. В голове тем временем сидит навязчивая мысль: «Может, ещё кого-нибудь убить? Например, главную школьную обидчицу?»

Героиня внезапно начинает ходить на свидания Фото: Starz

Сюжет «Дорогуши» неоригинален. Это очередная история о серийном убийце, за которого зритель почему-то будет переживать. Ровно так же, как переживал за Джо Голдберга в «Ты» или за Эльвиру Клэнси в «Некрологе». Именно эти сериалы кажутся основными референсами: героиня Эллы Пернелл тоже совершает ужасные поступки, но временами кого-то спасает и вообще кажется душкой. А ещё она уморительно шутит и убедительно рыдает.

К тому же над головой Рианнон всё время висит дамоклов меч: то полиция подбирается слишком близко, то коллеги случайно выясняют правду. В такие моменты рука тянется к сердцу, а в голове крутится вопрос: «И как же героиня выкарабкается?» Клиффхэнгеры только усиливают динамику.

Практически каждый эпизод заканчивается так, что сразу включаешь продолжение. Будь у «Дорогуши» второй сезон, зрители и его бы посмотрели залпом — всё закончилось на больно интересном месте.

После первого убийства Фото: Starz

Впрочем, динамики и провокационного сюжета не хватило бы, чтобы «Дорогуша» стала обсуждаемым хитом. Секрет в Элле Пернелл, которая воплотила необычайно яркий образ. Её героиня милая и пугающая, отбитая и способная на правильный поступок, обиженная жизнью и свирепая. Актриса удивительным образом сочетает, казалось бы, несочетаемые черты и делает образ притягательным.

За безумием и очарованием Рианнон крайне интересно следить. Будь она не такой харизматичной, сериал мгновенно развалился бы. Потому что фабула «тихоня совершает убийства» уже приелась. Потому что другие персонажи интересны только в одном кадре с Рианнон и лишены ценности сами по себе. Именно талант Эллы Пернелл склеивает недостатки в нечто цельное и качественное.

Отдельно стоит отметить трансформацию героини. Трудно поверить, но благодаря гримёрам и особой мимике Пернелл действительно выглядит неуверенной дурнушкой, которую легко не заметить. Однако со временем в глазах героини появляется блеск, по лицу расползается энергичная улыбка. Изменения прекрасно сыграны и отлично выглядят.

Глаза убийцы Фото: Starz

«Дорогуша»: стоит ли смотреть?

На Starz вышел не выдающийся, но всё же приятный сериал. Динамичный, захватывающий и с волшебной игрой Эллы Пернелл, которая уверенно закрепляется в статусе суперзвезды. Вот почему пропускать «Дорогушу» не стоит.

Оценка «Дорогуши» — 7 из 10.

Понравилось

Потрясающая Элла Пернелл

Динамичное повествование.

Не понравилось