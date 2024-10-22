Достоевский в гробу перевернулся: впечатления от нового «Преступления и наказания»

Экранизации «Преступления и наказания» снимали уже не раз — в России, Германии, Франции и даже в Индии. Постановщики по-разному преподносили классику, но обычно сохраняли внятную подачу.

Однако для нового сериала, который 26 октября стартует на «Кинопоиске», режиссёр Владимир Мирзоев выбрал иной подход: провокационный, неоднозначный, артхаусный. Такой подход, что книжники взбесятся, а рядовой зритель покрутит пальцем у виска. Мы уже посмотрели два эпизода и делимся впечатлениями.

«Преступление и наказание»: главное о сериале

Название: «Преступление и наказание».

Режиссёр: Владимир Мирзоев.

Актёры: Иван Янковский, Любовь Аксёнова, Тихон Жизневский и другие.

Дата выхода: 26 октября 2024 года.

Жанр: драма, криминал.

Сколько серий: 10 эпизодов.

Страна: Россия.

«Преступление и наказание»: где смотреть?

26 октября на «Кинопоиске» выйдут четыре эпизода. Остальные шесть — 30 ноября.

Видео размещено на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

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Самая безумная экранизация Достоевского

Сюжет «Преступления и наказания» известен всем. Бывший студент Родион Раскольников мечтает о благих делах, но как их совершить, если карманы пусты, а живот урчит от голода. В это время хамоватая старуха-процентщица наживается на чужом горе и завещает все деньги на собственное отпевание. Может, убить злодейку, забрать деньги и компенсировать грехи сотнями светлых поступков? Великий человек вроде Наполеона и думать бы не стал. А что Раскольников? Вошь он или право имеет?

Переиначивать историю режиссёр не стал. Даже углубил её, растянув невыносимые думы героя, сделав их ещё многограннее, с головой погрузив зрителя в моральную дилемму. К примеру, в первых двух эпизодах сокрушительного взмаха топором так и не случилось. Раскольников отговаривает себя и затем всё равно тянется к топору, соглашается с бедностью и следом вопит, что вот-вот разбогатеет ценой греха.

Метания Раскольникова показаны прекрасно. Как и метания других героев вроде Дуни. Сестра будущего убийцы служит гувернанткой у опасной барышни и с болью в сердце принимает ухаживания подлого, но такого израненного судьбой ухажёра. А несчастная Соня Мармеладова никак не решит: стоит торговать собой ради несчастного отца или найдётся другой выход. За всеми этими драмами вполне приятно следить.

У Раскольникова есть не только топор Фото: «Кинопоиск»

Нюанс в том, что классический сюжет подан в крайне своеобразной манере. Дело даже не в событиях, которые перенесли в наши дни. Наличие машин, телефонов и пистолетов, наоборот, добавляет экранизации шарма. Дело в том, что Мирзоев превратил «Преступление и наказание» в артхаус на манер Дэвида Линча.

Повествование переполнено многозначительным символизмом, сюрреализмом, безумными снами, длинными философскими диалогами и прочими приёмами, которые даже простую сцену превращают в странную. Вот герои сидят на берегу Невы, ужинают и рассуждают о жизни, а в здании напротив почему-то бушует пожар.

Раскольников, его собеседник и будто бы весь мир игнорируют огонь, а зритель тем временем озадаченно чешет голову.

Временами в кадре настоящий цирк с конями Фото: «Кинопоиск»

Это самый мягкий пример. В другие моменты покажут оторванные от сюжета эпизоды, где Янковский голышом танцует на столе, дети вместе с трупом сидят на качелях, где-то на холме пляшут вычурные ослепительно белые существа. Подобное безумие творится все два эпизода, и, судя по официальным скриншотам, впереди ещё больше жести. Вот почему обыватель, не привыкший к загадкам в духе Линча, как минимум удивится. Возможно, даже выключит сериал и пожалуется на оскорбление адекватности.

Логичным кажется только новый взгляд на внутреннюю тьму. Если в книге Раскольников общался со внутренними демонами, то в сериале у тьмы есть лицо. Харизматичный Джокер повсюду ходит за героем и подталкивает к преступлениям, говорит сладкие речи, настойчиво манит в Преисподнюю. Благодаря актёрской игре Бориса Хвошнянского следить за этим интересно.

Янковский отжигает Фото: «Кинопоиск»

Сюрреализм красивый и отлично сыгран

Снят сериал безупречно. Смаковать хочется самые простые кадры, где Раскольников задумчиво смотрит вдаль на фоне намалёванного на стене слова «Зачем?» А ведь креативных кадров тоже много. Камера пролетит над солнечным Питером, отправит зрителя в величественное поместье, сфокусируется на разваленных общежитиях, где благодаря отменной работе со светом виднеется депрессивное очарование.

Хотя главный плюс экранизации — актёрская игра. Мирзоев собрал невероятный каст: на главной роли Иван Янковский из «Слова пацана», его сестра Дуня — Любовь Аксёнова из «Майора Грома», друг из института — Тихон Жизневский aka Игорь Гром, Марфа Петровна — Юлия Снигирь из «Мастера и Маргариты».

Все справляются со сложными образами на высший балл. Любого персонажа попросту запоминаешь — даже утопленницу, заглянувшую в кадр на пару минут. Какие у неё глаза, какая мимика, какое тревожное поведение! Чего уж говорить о важных сценах вроде знакомства женихов с мамой Дуни.

Пожалуй, именно отыгрыш превращает специфический артхаус в зрелище, которое всё-таки может понравиться рядовому зрителю. А уж фанатам специфического творчества в духе Линча вообще идеально зайдёт.

Хвошнянский чем-то похож на Дауни-младшего Фото: «Кинопоиск»

«Преступление и наказание»: стоит ли смотреть?

Владимир Мирзоев снял безумный сериал, который вызовет много ярости, но своего зрителя, пусть и немногочисленного, найдёт. Тем более визуал и актёрская игра однозначно хороши. Вот почему «Преступлению и наказанию» стоит дать шанс, только будьте готовы к артхаусу.

Оценка первых эпизодов «Преступления и наказания» — 6 из 10

Понравилось

Актёрская игра великолепна

Прекрасный визуал

Не понравилось