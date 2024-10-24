Краткий путеводитель по миру Dragon Age: готовимся к выходу четвёртой части

До выхода Dragon Age: The Veilguard остаются считаные дни. И как бы ни критиковали трейлеры и геймплейные ролики, это всё ещё один из самых ожидаемых релизов 2024 года.

Поэтому мы решили подготовить игроков к премьере: разобраться в основах вселенной и местной мифологии. Это не пересказ сюжета прошлых частей, а только самая нужная информация, помогающая лучше понять события, происходящие во франшизе.

География Dragon Age

События Dragon Age разворачиваются на огромном континенте Тедас. Здесь густые и непроходимые леса сменяются плодородными равнинами, а засушливые пустыни граничат с неприступными горами. Посередине его разрезает Недремлющее море, которое на востоке соединяется с буйными водами океана Амарантайн.

Dragon Age Фото: EA

Вся территория материка разделена между крупными и мелкими государствами, которые отличаются формой правления и уровнем развития. Доминирующей силой на политической карте считаются империи Орлей и Тевинтер. Также важная роль в сюжете игры отведена королевству Ферелден и крупнейшему городу гномов Орзаммару, расположенному под Морозными горами.

Существуют и другие материки, но жителям Тедаса практически ничего не известно о землях, расположенных за пределами известного им мира. Бесплодные пустыни, суровый климат, заснеженные хребты, неукротимые штормы — из-за этих обстоятельств путешествовать в неизвестность рискуют немногие, да и те никогда не возвращаются. Только кунари обладают опытом дальних плаваний, но они тщательно оберегают свои секреты от чужаков.

Dragon Age Фото: EA

Более того, на самом континенте также хватает неисследованных участков. Мало кто знает, что именно находится за пустошью Андерфелса или скрыто в чаще лесов Бресилиана, Тирашана и Арлатана. Возможно, больше новых деталей раскроют в грядущей части.

Расы и народы Dragon Age

Просторы Тедаса в основном населены классическими фентэзийными расами — людьми, эльфами и гномами. Но разработчики постарались переработать устоявшиеся образы и представить новое прочтение всем известных существ.

Эльфы, или, как они называют сами себя, элвены, были первыми жителями земель. Многие века их империя Элвенан со столицей Арлатан процветала, а сами остроухие создания наслаждались бессмертным существованием. Их жизнь текла размеренно, в гармонии с природой и в постоянном накапливании новых знаний.

Но к началу событий Dragon Age: Origins от их былого могущества осталась лишь жалкая тень. Их цивилизация обращена в руины, города уничтожены, а сами эльфы либо влачат жалкое существование в городах в закрытых гетто, либо кочуют по всему Тедасу, отчаянно пытаясь сохранить остатки своей культуры.

Эльфы Фото: EA

Гномы , как и подобает детям камня, крепки, коренасты и заслуженно считаются превосходными кузнецами, чьи изделия высоко ценятся на поверхности. Из любопытного выделяется жёсткое кастовое деление — каждый с рождения занимает определённое место в обществе. Единственный способ подняться на вершину социальной лестницы кроется в том, чтобы совершить великое деяние и стать Совершенным.

Живут гномы в подземных поселениях, называемых тейгами, соединённых друг с другом Глубинными тропами. Из-за этого именно на их плечи легла основная тяжесть борьбы с порождениями тьмы. За долгие годы постоянной войны их численность значительно сократилась, большинство туннелей запечатаны, а от их огромной империи остались только Орзаммар и Кэл Шарок.

Гномы Фото: ЕА

Люди пришли на континент с Севера примерно 4000 лет назад. Сначала были заселены прилегающие острова, а позже они расселились по всему Тедасу. Точно не известно, кем были их предки, откуда и зачем они прибыли сюда. Но это не помешало им свергнуть эльфийское владычество и превратиться в доминирующую силу на материке.

Многовековые конфликты и междоусобицы сформировали весьма пёструю карту с множеством империй и королевств с разными формами правления. В играх они предстают пусть и разобщённой, но очень сильной расой, превосходящей по мощи и численности все остальные. Также религиозные распри, попытки обуздать магию и борьба с Мором вынудили их создать множество разных организаций, занимающих важное место в истории Dragon Age.

Хоук, главный герой Dragon Age 2 Фото: EA

Говоря « кунари », многие имеют в виду серых рогатых гигантов. Но на самом деле это не отдельная раса, а последователи Кун, из-за чего среди них могут встречаться представители всех народов. Кун — это нечто большее, чем просто религия, это полноценная философия, вокруг которой выстроены все аспекты жизни его адептов. Это настоящие фанатики, что в любых условиях не отступают от своего пути, и восставших против Кун презирают сильнее чужеземцев.

Кунари редко покидают свои владения на островах Пар Воллен и Сегерон, а также северные города Конт-Аар и Кундалон. Их предки-косситы прибыли на Тедас так давно, что никто уже и не помнит, почему им пришлось покинуть свою родину. Удивительно, но эти высокомерные гиганты ни от кого не скрывают, что однажды попытаются завоевать весь континент.

Кунари в Dragon Age 2 Фото: EA

Как и кунари, порождения тьмы нельзя назвать отдельной расой. Это существа, которые заразились скверной и превратились в ужасных монстров, живущих в захваченных гномьих тейгах и Глубинных тропах. Несмотря на ужасающий внешний вид, они очень хитры и коварны, хорошо разбираются в военном деле и тактике.

Несмотря на многочисленность, эти кровожадные и безжалостные создания слабо организованы. Но когда пробуждается Архидемон и начинается эпоха Мора, вся орда объединяется по принципу пчелиного улья и устремляется на поверхность, чтобы уничтожить всё на своем пути. Именно для борьбы с ними был основан орден Серых Стражей. Иногда среди них появляются сверхразумные порождения, преследующие свои цели. Таковыми были Архитектор и Корифей.

Огр Фото: ЕА

Что такое Мор

Сюжет Dragon Age: Origins крутится вокруг вторжений порождений тьмы на поверхность под предводительством архидемона. Разрозненные отряды монстров превращаются в неудержимую и безжалостную армию, желающую стереть с лица Тедаса всё живое.

Города и поселения обращаются в руины, выжившие утаскиваются вниз, земля отравляется, повсюду распространяются болезни, а небо заволакивают чёрные тучи, чтобы не пропускать свет солнца. Эти события более известны как Мор, и в «Истоках» игроки становятся свидетелями Пятого Мора.

Архидемон Фото: EA

Подобное происходит из-за того, что порождения тьмы откликаются на Зов и начинают поиски Древних Богов. Это семь могучих драконов, научивших людей магии и дремлющих в потаённых уголках Глубинных троп. Как только чудовища находят одного из божеств, они заражают его своей скверной, после чего тот превращается в настоящее воплощение зла — архидемона.

По сравнению с обычными драконами они куда более умны, жестоки, коварны, способны повелевать демонами, и их гораздо тяжелее убить.

Мор можно остановить только одним способом — уничтожением архидемона. Сделать это могут только Серые Стражи, иначе он вселится в ближайшее порождение и переродится. Связано это с тем, что во время обряда Посвящения члены ордена пьют смесь из капли крови архидемона, крови порождений тьмы и лириума.

Благодаря этому Страж получает ряд способностей, позволяющих биться со столь грозным противником, но многие и просто погибают во время становления Серым Стражем.

Порождения тьмы Фото: ЕА

Проблемы ксенофобии в Dragon Age

Этническая пестрота, давние обиды и противоречия, а также огромное влияние Церкви Андрасте стали благодатной почвой для развития ксенофобии и нетерпимости. Гномам повезло сохранить нейтралитет со своими соседями, да и подземные тейги мало кого привлекают. А вот люди и эльфы так и не смогли наладить мирные отношения.

Dragon Age Фото: EA

Именно человеческая империя Тевинтер сокрушила Элвенан, а остроухие лишились бессмертия. После этого некогда величественные хозяева Тедаса оказались низведены до состояния рабов. Городские эльфы живут в эльфинажах, где влачат жалкое существование. Свободные, но бездомные эльфы-долийцы постоянно кочуют с места на место в надежде спасти свою культуру.

Единственное, что люди высоко ценят в эльфах — это их красивую и утончённую внешность. Ну а во всём остальном остроухие считаются существами низшего сорта, пригодными для самой неблагодарной и тяжёлой работы. За пределами своих гетто в лучшем случае они подвергнутся оскорблениям. При этом Церковь и закон закрывают глаза на их притеснения, хотя рабство официально разрешено далеко не везде, да и других запрещающих правил нет.

Естественно, всё это выливается в напряжённые отношения между двумя народами. Собственно, во многом именно из-за этого Мятежный бог решил разрушить Завесу, чтобы уничтожить мир и на его руинах породить новый и справедливый. Этому и посвящён сюжет Dragon Age: The Veilguard.

Мятежный бог, он же Солас, он же Ужасный волк Фото: ЕА

Ещё одна важная проблема, поднимаемая во всех частях Dragon Age, касается гонений магов. Изначально их уникальные навыки и способности превратили людей в главенствующую расу на континенте. Но затем Церковь решила пресечь легкомысленное использование магии и взять под контроль столь могущественную силу, которая в неопытных руках могла нанести огромный вред окружающим.

С этой целью был основан Круг магов — организация, что держит в железных рукавицах каждого волшебника. Они забирают к себе любого ребёнка, у кого проявляются соответствующие способности, вне зависимости от происхождения. Затем следуют долгие годы обучения, а в конце сдаётся специальный экзамен, так называемое Истязание.

Dragon Age Фото: EA

Провалившие испытание, а также опасные и просто неугодные личности подвергаются усмирению. В ходе процедуры разрывается их связь с Тенью — потусторонним миром, скрытым от реальности Завесой, откуда тот черпает силы. Из-за этого духи и демоны больше не могут в него вселиться. Взамен они лишались своих умений, а также жертвовали всеми своими эмоциями и чувствами, превращаясь в бездушную и послушную прислугу. Ну и дополняла всё активная пропаганда против магов, из-за чего обычные люди боялись и ненавидели их.

Очевидно, что такое положение вещей не нравилось самим волшебникам. Поэтому некоторые сбегали и становились отступниками, чтобы жить без контроля свыше и изучать запрещённые заклинания. Выслеживанием таких личностей занимается Орден Храмовников — боевое ответвление Церкви, фанатично преданное религиозным догматам. И только в Тевинтере маги могут чувствовать себя в относительной безопасности.

Храмовники Фото: ЕА

Грядущая Dragon Age: The Veilguard должна раскрыть новые детали истории вселенной Dragon Age. Что за древние эльфийские боги и как они оказались заточены? Что именно задумал Солас? Как дела обстоят с Мором? Узнать всё это и не только можно будет уже 31 октября.