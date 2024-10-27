«Веном 3» получился восхитительно ужасным: фильм сделали ещё хуже

От корпораций — будь то стриминговые гиганты вроде Netflix или игровые воротилы уровня Ubisoft — всё чаще звучит утверждение: «Мы всё поняли и отныне ставим на качество, а не на количество». Это мудрая мысль, ведь в эпоху перенасыщения шаблонные проекты, которые просто заполняют каталог, никому не нужны.

Жаль, что от Sony Pictures таких выводов не звучало. «Веном 2» получил посредственные оценки, но каким-то чудом собрал кассу? Значит, снимаем третью часть — ещё более шаблонную, ленивую и безыдейную. Вдруг прокатит? Но нет, не прокатит — и совершенно заслуженно.

«Веном 3»: главное о фильме

Название: «Веном: Последний танец» (Venom: The Last Dance).

Режиссёр: Келли Марсел.

Актёры: Том Харди, Джуно Темпл, Рис Иванс и другие.

Дата выхода: 25 октября 2024 года.

Жанр: фантастика, боевик, комедия.

Страна: США.

«Веном 3»: где смотреть?

25 октября фильм вышел в мировой прокат. Неофициальные показы в России ожидаются с 31 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Sony.

Третий раз — в ту же реку

Издеваться над зрителем начинают уже во вступлении. Помните, как в прошлой части Эдди Брок попал в реальность к нашему Человеку-пауку? Фанаты сразу размечтались о встрече заклятых врагов.

Однако фантазии моментально разбиваются: Брок слушает байки о Таносе, а затем телепортируется обратно. Ну и зачем тогда нужен этот твист? Какая-то фансервисная бессмыслица, а оставить частичку симбиота в киновселенной можно было бы покреативнее.

Во вселенной основного героя творятся такие же сомнительные дела. Есть король симбиотов Налл, которого его же подданные заточили на далёкой планете. Есть тандем Брока и Венома: в них хранится ключ, способный освободить Налла. В итоге главный симбиот, который залетает в кадр всего на пару минут, посылает за артефактом инопланетян, считающих Венома лакомством. Ну а где-то на фоне учёные ведут эксперименты над инопланетянами, а отряд хиппи настойчиво ищет их лабораторию.

Брок и Веном Фото: Sony

Чтобы описать сюжетное безумие, приведу пример. Пришельцы-ксенофаги чувствуют Венома, только когда он принимает основную форму, то есть полностью покрывает тело носителя и скалит зубы. Симбиот до ужаса боится преследователей, поэтому бо́льшую часть фильма тихо сидит внутри Брока. А затем давняя знакомая предлагает ему станцевать — и Веном тут же становится собой, энергично отплясывает и, естественно, привлекает ксенофага. В этот момент здравый смысл погибает — как и остатки тёплых чувств к Веному.

Проблема не в том, что симбиота превратили в танцора и стендапера, за шесть лет мы уже привыкли к этому образу. Дело в том, что шутит персонаж отвратительно, а ведёт себя безумно глупо. Все его панчи про меткий бросок тапочком, любовь к собакам и лудоманию настолько посредственные, что не подошли бы даже для «Кривого зеркала».

Тот самый безумный танец Фото: Sony

Почти весь хронометраж не покидает ощущение, что в команде не было ни одного человека, заинтересованного в «Веноме 3». В итоге не стыдно смотреть только финал: там есть одна симпатичная экшен-сцена и драматическая развязка, которая в теории могла бы растрогать. При условии, что весь остальной фильм не оказался бы столь ужасным.

Самое обидное, что у «Последнего танца» был большой потенциал. К примеру, учёную, изучающую симбиотов, играет Джуно Темпл. В «Теде Лассо» она доказала, что умеет быть милой и смешной. В «Фарго» — что справится с самой сложной драматической ролью. А в «Веноме 3» она просто есть. Замените Темпл на любую другую актрису — и разницы не будет, потому что играть здесь толком нечего.

То же самое можно сказать и про Риса Иванса (Визерис из «Дома дракона»), и про Тома Харди. Эти ребята растрачивают талант на глупые шутки и сомнительный экшен.

Веном станет лошадью Фото: Sony

«Веном 3»: стоит ли смотреть?

Долго обсуждать «Венома 3» не хочется, фильм того не заслуживает. Его не надо смотреть в кино, не надо ждать в цифре. Это тотальная посредственность, которая заслуживает исключительно забвения.

Оценка «Венома 3» — 4 из 10

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В финале есть пара светлых моментов.

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