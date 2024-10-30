Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»

Нередко ТНТ заказывает приличные сериалы. Вспомним хотя бы в меру забавных «Интернов», породивших множество мемов и звёзд. Однако на днях компания выпустила, пожалуй, самый стыдный российский сериал за долгие годы. В нём Джо Байден в исполнении Дмитрия Дюжева переезжает в Россию и генерирует настолько нелепые шутки, что уши сворачиваются.

«Гудбай»: главное о сериале

Название: «Гудбай».

Режиссёр: Евгений Невский.

Актёры: Дмитрий Дюжев, Алексей Демидов, Ольга Богданова и другие.

Дата выхода: 28 октября 2024 года.

Жанр: комедия.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

«Гудбай»: где смотреть?

С 28 октября на ТНТ, «Кинопоиске» и Premier ежедневно выходят по два эпизода. Финальная восьмая серия появится 31 октября.

Видео размещено на YouTube-канале «Мир трейлеров». Права на видео принадлежат ТНТ.

«Ну тупые!»

Сериал начинается с юморной сцены, где агенты докладывают Байдену о провале санкционной политики. Они отключили систему SWIFT, заблокировали торговлю, а русским только лучше стало. В ответ президент велит закрыть у нас «Макдоналдс». Не помнит дедушка, что это сделали первым делом. А затем идёт в туалет, но не может его найти и упирается в стену.

Для комического апофеоза не хватает только Задорнова с его фирменным «Ну тупые!»

Чтобы понять русскую душу и нанести удар по больному месту, Байден инкогнито летит в Россию. Естественно, в первый же день теряет паспорт, застревает где-то в Лобне и, чтобы хоть как-то прокормиться, устраивается учителем английского в школу.

Байден в России Фото: ТНТ

Приключения президента полны, так скажем, шуток. Он вечно всё забывает, строит безумные рожицы и пытается досадить Путину, форматируя базу данных МФЦ. Чтобы понять уровень юмора, оцените сцену, где агентов отправляют присматривать за Байденом:

— «Вы отправляетесь в Россию следить за президентом!»

— «За Путиным?»

— «За нашим президентом!»

— «Путин скоро станет нашим президентом?»

Проблема не в том, что сериал обмазан чрезмерно толстым слоем патриотизма. Просто подана тема так неумело, что вообще непонятно: кому может понравиться «Гудбай»? Даже герой «Наша Russia» Сергея Беляков, просиживающий за телевизором в засаленной майке, — более привередливый зритель.

Заглянул в МФЦ Фото: ТНТ

В свободное от юмора время Байден сидит за столиком во дворе и впитывает культурный код. К примеру, слушает монологи о 40-градусном напитке, который решает любые проблемы, служит валютой и вообще ценнее золота. Пока он записывает на диктофон размышления в духе «У русских нужно отобрать водку», но ставлю бутылку: к финалу проникнется страной и решит не возвращаться в США.

Потому что в России полиция бездействует, зато люди добрые. «Макдоналдс» нет, а еда всё равно самая вкусная. Иностранные компании ушли, но местные предприниматели в пять раз лучше. В США тем временем сплошные извращенцы и злые буржуи, давящие ступнёй простого техасского работягу.

Эти смыслы можно было красиво упаковать — так, что мурашки по коже пойдут. Вот только авторы «Гудбай» бесталанно тычут ими в лицо. От такой навязчивости сериал хочется поскорее выключить.

На границе у Байдена проблем не было Фото: ТНТ

Ещё больше отторжения создаёт Дмитрий Дюжев, исполняющий роль президента. Актёр талантливый, но в этот раз ему будто дали команду: вести себя как стереотипный клоун. Вот он и расплывается в нелепой улыбке, использует самый безумный акцент и каждым движением подчёркивает: его герой ну очень глуп. Задача режиссёра ясна, но выглядит так, будто зрителя привели на капустник в детском саду.

«Гудбай»: стоит ли смотреть?

Нет! «Гудбай» — глупый и поразительно несмешной сериал. Трудно даже представить человека, которому понравится такое.

Оценка «Гудбай» — 3 из 10

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