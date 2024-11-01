Фильм «Огниво» уже покорил Россию, но достойно ли кино внимания?

Успех «Чебурашки» возродил в России моду на переосмысление легендарных сказок. Только за последний год мы видели «Бременских музыкантов», «Летучий корабль» и «По щучьему велению». Некоторые фильмы вышли плохими, другие покорили сердце зрителя.

А к какой категории относится «Огниво», сборы которого за неделю превысили 500 млн рублей? Что ж, вольная экранизация сказки Андерсена болтается где-то посередине. Она не великолепная, но и не ужасная.

«Огниво»: главное о фильме

Название: «Огниво».

Режиссёр: Александр Войтинский.

Актёры: Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко и другие.

Дата выхода: 24 октября 2024 года.

Жанр: фэнтези, приключения.

Страна: Россия.

«Огниво»: где смотреть?

24 октября фильм вышел в российский прокат. Цифровой релиз состоится ориентировочно в декабре.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат компании «Централ Партнершип».

Шаблонная сказка по мотивам

Фильм носит то же названия, что и сказка Андерсона, но связи между произведениями почти нет. В экранизацию режиссёр перенёс разве что волшебное огниво. В остальном перед нами самостоятельное произведение, где солдат не рубит старух саблей, а принцессу не запирают в башне за стремление выйти за простолюдина.

В центре сюжета мошенник Иван. Он обманывает бедолаг в азартных играх, ворует и думает лишь о наживе — за это и прозябает в тюрьме. Но вскоре в руках шулера оказывается судьба всего королевства. Дело в том, что дворцовый прислужник потопил корабль царя и нашёл среди обломков волшебную книгу. С её помощью околдовал царевну, превратил её дочку в огниво и забрался на престол. Так бы и сидел там, не найди Иван трансформированную в кремень девчонку.

Проворачивает очередную хитрость Фото: «Централ Партнершип»

Иван — персонаж, мягко скажем, спорный. Он до последнего замышляет сплошные гадости, а сердце его оттаивает только под давлением обстоятельств. К примеру, металлический конь со встроенным «Яндекс Навигатором» тащит его не на тёмное дело, а к брошенной на произвол судьбы принцессе. Или же коварный царёк, с которым Иван заключил сделку, вместо награды проворачивает мерзкий трюк и напрашивается на самоотверженное геройство.

Если же персонажу дают волю, он в основном хитрит. Путешественник попал в беду? Иван, конечно, его спасёт, но только за пять рублей. Маленькая принцесса раскрыла душу? Использует её слова ради ограбления. И только в финале оказывается, что где-то в глубине души героя живёт добро. Причём жульничество Ваня творит с улыбкой и вечно выходит сухим из воды. Не лучшая модель поведения для ребёнка, который сильнее запомнит 90% хронометража, чем трогательный и добропорядочный финал.

Герой «Огнива» сильно контрастирует с тем же Иванушкой из недавнего кассового хита «По щучьему веленью». Там герой был простоватым, но бесконечно добрым. Если уж он решился на подвиг, креативно совершит его и по дороге никого не обидит. В «Огниве» же Ваня оставляет за собой дорожку из разочарованных людей.

Та самая принцесса, превращённая в огниво Фото: «Централ Партнершип»

Бог с моралью, какими вышли сами приключения? Предельно бесхитростными. Похоже, сценарист вдохновился словосочетанием «сказка для детей» и сильно упростил сюжет, позабыв о логике. Нельзя ведь трансформировать героя взмахом волшебной палочки, а злодея на ровном месте возводить на престол. Потому что хорошая сказка должна понравиться и взрослому, а к сюжету «Огнива» вопросы будут даже у шестилеток, на которых рассчитан фильм.

Из креатива стоит выделить разве что механического коня. Именно на его счету бо́льшая часть удачных шуток и креативных моментов. Также похвалю финал, он вышел трогательным и пронзительно добрым. Достаточно ли этого, чтобы нахваливать «Огниво»? Не думаю.

Легендарный конь Фото: «Централ Партнершип»

К чему не придерёшься, так это к визуалу. Костюмы в экранизации красивые, от декораций и природы захватывает дух, а хромакей с сценах с компьютерной графикой не бросается в глаза. В общем, симпатично снимать у нас давно научились, спорить с этим бессмысленно.

«Огниво»: стоит ли смотреть?

Сходить в кинотеатр на «Огниво» можно, сильно разочарованным ни вы, ни дети не останетесь. Главное, не ждать ничего выдающегося. Это бесхитростная сказка, в которую, увы, вложено меньше любви и креатива, чем хотелось бы.

Оценка «Огнива» — 6 из 10

Понравилось

Отличный визуал

Забавный механический конь

Трогательный финал.

Не понравилось