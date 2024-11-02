Бесплатные коды для игры «Мир танков» в ноябре 2024 года

Новый месяц — новые промокоды для «Мира танков». Разработчики снова балуют игроков бесплатными предметами. Никаких сложных и мучительных действий — достаточно ввести правильный и рабочий бонус-код, чтобы добыть награды. Вперёд за полезными артефактами, ведь сегодня мы собрали все действующие опции на текущую дату.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в ноябре 2024 года)

24UNITYDAYRU — 1 день танкового премиум-аккаунта, 2D-стиль «Триколор» и 6 эмблем «Флаг России»;

MT2024TDAY — 3 дня танкового премиум-аккаунта, 2D-стиль «В погонах с красным кантом», 6 надписей «С днём танкиста!» и 2 личных резерва +100% к боевому опыту на 1 час;

TANKDAYRTK — 1 день танкового премиум-аккаунта и 2D-стиль «Экипаж машины боевой»;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч;

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя»;

MIRKORABLEI9LET — 1 день танкового премиум-аккаунта, 3 надписи «Был бы флот, а гавани найдутся!», 3 эмблемы «Печать «Мира кораблей»» и 2D-стиль «Ослепляющий камуфляж».

При отсутствии в игре более 100 дней игроки могут воспользоваться особыми промокодами, но только один раз за всё время. Активируем его и запускаем любой бой, по окончании которого на аккаунте появятся премиум-танк 8-го уровня и дополнительные задачи:

MAFIA — 250 золота, 150 000 серебра, 8 дней Танкового премиум-аккаунта, 3 премиум-танка в аренду, премиум-танк 8-го уровня Т-54 первый образец навсегда (при наличии в ангаре предоставляется компенсация в 11 000 золота, а для получения необходимо сыграть 1 матч на технике 4-го уровня и выше);

JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;

KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;

YUSHAMT23 — танк T77;

GRANNYMT23 — танк T77;

LEBWAMT23 — танк T77.

«Мир танков» Фото: Lesta

В «Мире танков» доступны и инвайт-коды при создании нового аккаунта. Доступные предметы:

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Другие бесплатные награды в «Мире танков»

В популярной игре «Мир танков» существует уникальная возможность ежедневно получать бесплатные призы. Для этого необходимо использовать специальный инструмент — табель-календарь. Чтобы воспользоваться этой возможностью, выполните следующие шаги:

Перейдите на табель-календарь. Щёлкните на открытую дату и получите свой бесплатный приз. Запустите игру, чтобы перенести награду на свой аккаунт.

Табель на ноябрь Фото: Lesta Games

Важно помнить, что за один день можно получить только один предмет, а обновление табель-календаря происходит ежедневно в 3:00 мск. Если вы не успели забрать приз в нужный день, он будет доступен в последующие дни.

Чтобы не упустить ни одного бесплатного приза за месяц, рекомендуем регулярно проверять табель-календарь. Это позволит вам наслаждаться игрой и получать приятные сюрпризы каждый день.

За ноябрь доступно:

100 золота;

100 бонов;

26 111 кредитов;

1 день Танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Продувка воздуховодов», «Искусство сбивать пламя»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

3 декали «Артбатарея»;

3 декали «Кошачья лапка»;

2D Стиль «Триколор»;

6 эмблем «Чёрный ворон»;

1 контейнер «Путь воина»;

1 случайное игровое имущество.

«Мир танков» Фото: Lesta

В рамках разнообразных акций игроки могут не только получить призы табель-календаря, но и открыть «Призовую коробку». Для этого необходимо перейти на специальный сайт, авторизоваться и нажать кнопку «Получить». После этого достаточно войти в игру, чтобы активировать полученный бонус.

Если вы давно не играли, вас ждёт приятный сюрприз — получите недельный премиум-аккаунт для «Мира танков» и три боевых задания. Все остальные участники откроют бесплатный купон на скидку и предбоевые инструкции. После выполнения заданий станут доступны личные резервы, опыт и серебро.