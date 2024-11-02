Бесплатные коды для игры «Мир танков» в ноябре 2024 года

Новый месяц — новые промокоды для «Мира танков». Разработчики снова балуют игроков бесплатными предметами. Никаких сложных и мучительных действий — достаточно ввести правильный и рабочий бонус-код, чтобы добыть награды. Вперёд за полезными артефактами, ведь сегодня мы собрали все действующие опции на текущую дату.
Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в ноябре 2024 года)
24UNITYDAYRU — 1 день танкового премиум-аккаунта, 2D-стиль «Триколор» и 6 эмблем «Флаг России»;
MT2024TDAY — 3 дня танкового премиум-аккаунта, 2D-стиль «В погонах с красным кантом», 6 надписей «С днём танкиста!» и 2 личных резерва +100% к боевому опыту на 1 час;
TANKDAYRTK — 1 день танкового премиум-аккаунта и 2D-стиль «Экипаж машины боевой»;
BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч;
CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя»;
MIRKORABLEI9LET — 1 день танкового премиум-аккаунта, 3 надписи «Был бы флот, а гавани найдутся!», 3 эмблемы «Печать «Мира кораблей»» и 2D-стиль «Ослепляющий камуфляж».
При отсутствии в игре более 100 дней игроки могут воспользоваться особыми промокодами, но только один раз за всё время. Активируем его и запускаем любой бой, по окончании которого на аккаунте появятся премиум-танк 8-го уровня и дополнительные задачи:
MAFIA — 250 золота, 150 000 серебра, 8 дней Танкового премиум-аккаунта, 3 премиум-танка в аренду, премиум-танк 8-го уровня Т-54 первый образец навсегда (при наличии в ангаре предоставляется компенсация в 11 000 золота, а для получения необходимо сыграть 1 матч на технике 4-го уровня и выше);
JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;
KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;
YUSHAMT23 — танк T77;
GRANNYMT23 — танк T77;
LEBWAMT23 — танк T77.
«Мир танков»
Фото: Lesta
В «Мире танков» доступны и инвайт-коды при создании нового аккаунта. Доступные предметы:
IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;
TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;
MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;
RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.
Другие бесплатные награды в «Мире танков»
В популярной игре «Мир танков» существует уникальная возможность ежедневно получать бесплатные призы. Для этого необходимо использовать специальный инструмент — табель-календарь. Чтобы воспользоваться этой возможностью, выполните следующие шаги:
- Перейдите на табель-календарь.
- Щёлкните на открытую дату и получите свой бесплатный приз.
- Запустите игру, чтобы перенести награду на свой аккаунт.
Табель на ноябрь
Фото: Lesta Games
Важно помнить, что за один день можно получить только один предмет, а обновление табель-календаря происходит ежедневно в 3:00 мск. Если вы не успели забрать приз в нужный день, он будет доступен в последующие дни.
Чтобы не упустить ни одного бесплатного приза за месяц, рекомендуем регулярно проверять табель-календарь. Это позволит вам наслаждаться игрой и получать приятные сюрпризы каждый день.
За ноябрь доступно:
100 золота;
100 бонов;
26 111 кредитов;
1 день Танкового премиум-аккаунта;
2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;
6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Продувка воздуховодов», «Искусство сбивать пламя»);
2 малых ремкомплекта;
2 малых огнетушителя;
2 малые аптечки;
2 демонтажных набора;
3 декали «Артбатарея»;
3 декали «Кошачья лапка»;
2D Стиль «Триколор»;
6 эмблем «Чёрный ворон»;
1 контейнер «Путь воина»;
1 случайное игровое имущество.
«Мир танков»
Фото: Lesta
В рамках разнообразных акций игроки могут не только получить призы табель-календаря, но и открыть «Призовую коробку». Для этого необходимо перейти на специальный сайт, авторизоваться и нажать кнопку «Получить». После этого достаточно войти в игру, чтобы активировать полученный бонус.
Если вы давно не играли, вас ждёт приятный сюрприз — получите недельный премиум-аккаунт для «Мира танков» и три боевых задания. Все остальные участники откроют бесплатный купон на скидку и предбоевые инструкции. После выполнения заданий станут доступны личные резервы, опыт и серебро.