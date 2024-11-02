Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 6. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Бонус-коды Мир танков на ноябрь-2024: табель-календарь, промокоды World of Tanks действующие, актуальные, бесплатные

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в ноябре 2024 года
Кирилл Примаков
Бонус-коды «Мир танков» на ноябрь-2024-го
Аудио-версия:
Комментарии
А также табель-календарь на ближайшие 30 дней.

Новый месяц — новые промокоды для «Мира танков». Разработчики снова балуют игроков бесплатными предметами. Никаких сложных и мучительных действий — достаточно ввести правильный и рабочий бонус-код, чтобы добыть награды. Вперёд за полезными артефактами, ведь сегодня мы собрали все действующие опции на текущую дату.

Материалы по теме
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в ноябре 2024 года)

24UNITYDAYRU — 1 день танкового премиум-аккаунта, 2D-стиль «Триколор» и 6 эмблем «Флаг России»;

MT2024TDAY — 3 дня танкового премиум-аккаунта, 2D-стиль «В погонах с красным кантом», 6 надписей «С днём танкиста!» и 2 личных резерва +100% к боевому опыту на 1 час;

TANKDAYRTK — 1 день танкового премиум-аккаунта и 2D-стиль «Экипаж машины боевой»;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч;

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя»;

MIRKORABLEI9LET — 1 день танкового премиум-аккаунта, 3 надписи «Был бы флот, а гавани найдутся!», 3 эмблемы «Печать «Мира кораблей»» и 2D-стиль «Ослепляющий камуфляж».

При отсутствии в игре более 100 дней игроки могут воспользоваться особыми промокодами, но только один раз за всё время. Активируем его и запускаем любой бой, по окончании которого на аккаунте появятся премиум-танк 8-го уровня и дополнительные задачи:

MAFIA — 250 золота, 150 000 серебра, 8 дней Танкового премиум-аккаунта, 3 премиум-танка в аренду, премиум-танк 8-го уровня Т-54 первый образец навсегда (при наличии в ангаре предоставляется компенсация в 11 000 золота, а для получения необходимо сыграть 1 матч на технике 4-го уровня и выше);
JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;
KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;
YUSHAMT23 — танк T77;
GRANNYMT23 — танк T77;
LEBWAMT23 — танк T77.

«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: Lesta

В «Мире танков» доступны и инвайт-коды при создании нового аккаунта. Доступные предметы:

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;
TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;
MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;
RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Материалы по теме
Нестандартные ужастики на Хэллоуин: каким фильмом себя напугать на праздники
Нестандартные ужастики на Хэллоуин: каким фильмом себя напугать на праздники

Другие бесплатные награды в «Мире танков»

В популярной игре «Мир танков» существует уникальная возможность ежедневно получать бесплатные призы. Для этого необходимо использовать специальный инструмент — табель-календарь. Чтобы воспользоваться этой возможностью, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите на табель-календарь.
  2. Щёлкните на открытую дату и получите свой бесплатный приз.
  3. Запустите игру, чтобы перенести награду на свой аккаунт.
Табель на ноябрь

Табель на ноябрь

Фото: Lesta Games

Важно помнить, что за один день можно получить только один предмет, а обновление табель-календаря происходит ежедневно в 3:00 мск. Если вы не успели забрать приз в нужный день, он будет доступен в последующие дни.

Чтобы не упустить ни одного бесплатного приза за месяц, рекомендуем регулярно проверять табель-календарь. Это позволит вам наслаждаться игрой и получать приятные сюрпризы каждый день.

За ноябрь доступно:

100 золота;
100 бонов;
26 111 кредитов;
1 день Танкового премиум-аккаунта;
2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;
6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Продувка воздуховодов», «Искусство сбивать пламя»);
2 малых ремкомплекта;
2 малых огнетушителя;
2 малые аптечки;
2 демонтажных набора;
3 декали «Артбатарея»;
3 декали «Кошачья лапка»;
2D Стиль «Триколор»;
6 эмблем «Чёрный ворон»;
1 контейнер «Путь воина»;
1 случайное игровое имущество.

«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: Lesta

В рамках разнообразных акций игроки могут не только получить призы табель-календаря, но и открыть «Призовую коробку». Для этого необходимо перейти на специальный сайт, авторизоваться и нажать кнопку «Получить». После этого достаточно войти в игру, чтобы активировать полученный бонус.

Если вы давно не играли, вас ждёт приятный сюрприз — получите недельный премиум-аккаунт для «Мира танков» и три боевых задания. Все остальные участники откроют бесплатный купон на скидку и предбоевые инструкции. После выполнения заданий станут доступны личные резервы, опыт и серебро.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android