Драма с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, которую нельзя пропускать: обзор «Время жить»

31 октября в России вышло «Время жить», драма с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью. Несмотря на звёздный каст, массы о фильме толком не слышали — разве что из мемов с конём, которого добавляли на постеры «Собирателя душ» и кадры из «Сияния».

На деле «Время жить» заслужило много внимания. Это чудесная история, у которой достаточно достоинства, чтобы заполучить себе место в топе самых трогательных фильмов.

«Время жить»: главное о фильме

Название: «Время жить» (We Live in Time).

Режиссёр: Джон Краули.

Актёры: Эндрю Гарфилд, Флоренс Пью, Грэйс Делани и другие.

Дата выхода: 11 октября 2024 года.

Жанр: драма.

Страна: Франция, Великобритания.

«Время жить»: где смотреть?

31 октября фильм вышел в российский прокат. Цифровой релиз состоится 26 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат компании StudioCanal.

Живи сегодня

«Время жить» рассказывает приземлённую историю обычной пары. Тобиас — обычный корпоративный работяга, переживающий развод. Алмут — мастеровитый шеф-повар. Их отношения слабо напоминают сказку: молодые люди ходят на очаровательные свидания и на пустом месте ссорятся, ставят совместные цели и подводят друг друга, растят чудесную дочку и забывают о ней из-за карьерных устремлений. В героях легко узнать себя или хороших знакомых — именно это наполняет фильм особой магией.

Драма в том, что у Алмут обнаруживают рак. Химиотерапия не помогает, а отведённое судьбой время с жестокой настойчивостью тает. Так что ей делать: провести последние дни в больнице, рассчитывая на чудесное исцеление, или ярко прожить их, вдыхая полной грудью? Естественно, у каждого героя свой ответ.

Пью и Гарфилд Фото: StudioCanal

Непростой путь Алмут и Тобиас проживают, как нормальные люди. Не лепят с зашкаливающей страстью горшки, как в «Привидении». Не признаются в любви на широкую публику, как в «10 причинах моей ненависти». И даже не обнимаются на носу лайнера, как в «Титанике».

Всё же реальная жизнь далека от кино, в ней максимальная романтика — предложение руки и сердца с трясущимися руками и запинающейся речью. Именно так и поступает герой Эндрю Гарфилда. Удивительно, но в неловкой сцене трогательности больше, чем в большинстве романтических блокбастеров. Потому что искренность и правдивость западают в душу сильнее гиперболизированного вымысла.

У героев сложные, но трогательные отношения Фото: StudioCanal

По этим же причинам не ждите от фильма чудесных исцелений, невероятных побед и прочих голливудских сказок. В жизни так бывает редко, и режиссёр Джон Краули это знает. За все 110 минут он лишь дважды решается на нечто кинематографичное — речь о сцене с удивительными родами и о финале, где под красивую музыку происходит нечто душераздирающее. Впрочем, даже эти эпизоды могли быть приземлёнными, и зритель, который пришёл на сеанс осознанно, всё равно бы не заскучал.

90% хронометража никакой киношной магии не происходит, даже фоновая музыка тут редкий гость. Бо́льшая часть диалогов Тобиаса и Алмут проходят в тотальной тишине, и это только усиливает драматизм.

В этом фильме Пью невероятна Фото: StudioCanal

Фильм держится на Гарфилде и Пью

«Время жить» развалилось бы на части, исполни роли Алмут и Тобиаса кто-нибудь другой. Режиссёр отчаянно нуждался в гениальных и очаровательных, но вместе с тем свойских актёрах. Именно такими стали Гарфилд и Пью.

К ролям звёзды подошли с предельной самоотдачей. Их диалоги естественные, в меру забавные и наполненные надрывом. Что бы ни обсуждали герои — будь то болезнь, планы на детей или смертность домашних животных — процесс будет завораживающим. Быть может, «Оскар» за роли в таком камерном и нишевом фильме не дают, но на менее раскрученные премии актёры точно претендуют.

Они не только наполнили драмой житейскую историю, но и пошли на жертвы. К примеру, Пью рискнула ролью Елены Беловой в «Громовержцах» и ради «Времени жить» побрилась налысо. Решился конфликт лишь благодаря переносу блокбастера Marvel.

Редкий для фильма необычный кадр Фото: StudioCanal

«Время жить»: стоит ли смотреть?

Нужно быть готовым к тому, что «Время жить» лишено неожиданных поворотов и прочих традиционных развлечений. Это приземлённое и жизненное кино, но благодаря режиссёру и гениальному касту оно заслужило внимание.

Оценка «Времени жить» — 7,5 из 10

Понравилось

Идеальная игра Гарфилда и Пью

Трогательный сюжет

Великолепные диалоги.

Не понравилось