Всё, что известно про фильм «Веном 4»

Недавно состоялась премьера третьего «Венома»: фильм долгое время рекламировали как громкий финал трилогии, а исполнитель главной роли Том Харди не раз отмечал, что в «Последнем танце» закроет все сюжетные линии и полностью выскажется на обозначенную тему.

Однако, как известно, в Голливуде ничего не заканчивается, если оно приносит хорошие деньги — «Веном: Последний танец» уже точно окупится и, скорее всего, принесёт Sony хорошие деньги. Поэтому было бы удивительно, если бы компания отказалась от франшизы.

Сегодня мы рассмотрим всё, что известно про четвёртую часть «Венома».

«Веном 3» Фото: Sony

Будет ли «Веном 4»?

Хоть Том Харди последние пару лет чётко и твёрдо сообщал, что «Веном 3» точно станет его последним фильмом в роли Эдди Брока с симбиотом, однако ближе к премьере он проговорился, что «никогда не стоит говорить никогда». Он также подчеркнул, что очень хочет сразиться с Человеком-пауком.

Обожаю каждую сцену Эдди и Венома. Я бы сыграл их в любой момент, в моём сердце для этих персонажей есть специальное место, поэтому я готов играть их в любой мере в любом месте.

При этом режиссёр «Последнего танца» Келли Марсел отметила, что в третьем фильме появились сюжетные линии, которые планируют развивать в последующих фильмах — у Sony уже есть определённые планы на разные сюжеты, включая дальнейшую историю симбиотов благодаря мультивселенскому злодею Наллу.

Налл в «Веноме 3» — это что-то вроде аппетайзера, который потенциально может стать важной частью будущих фильмов. Таноса в киновселенной Marvel также аккуратно показывали.

Поклонники не исключают, что, даже если не будет конкретно «Венома 4», герой может появиться в каком-нибудь командном фильме паучьей вселенной Sony, куда номинально входят Морбиус, Мадам Паутина, Крейвен-охотник, Стервятник и другие персонажи.

«Веном 3» Фото: Sony

О чём может быть «Веном 4»

В финале третьего фильма симбиот решил пожертвовать собой, чтобы спасти всё живое на Земле, однако уже в сцене после титров становится понятно, что небольшая частичка Венома спаслась — она попала на таракана, который покинул зону бедствия.

Потенциально симбиот может найти нового хозяина, при этом номинально сюжет прошлых фильмов будет учитываться, а Эдди Брок (Том Харди) даже может появиться в камео (если его не смогут уговорить на главную роль).

Когда может выйти «Веном 4»

Между каждым «Веномом» было три года: первый вышел в 2018 году, второй — в 2021-м, а третий — в 2024-м. Если у Sony есть конкретные планы на продолжение, оно вряд ли появится раньше 2027 года — куда вероятнее, что это займёт больше времени.