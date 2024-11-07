Интернет ненавидит Dragon Age: The Veilguard, но заслуживает ли этого игра?

Давно не выходило столь же скандальной и обсуждаемой игры, как Dragon Age: The Veilguard. Новое творение BioWare громят за изменение боевой системы, мультяшный визуал, переизбыток «повестки» и прочие смертные грехи.

Нюанс в том, что основная часть критики — чистая вкусовщина и даже откровенные выдумки. Геймеры, которые знали, что покупают, новинкой по большей части довольны. Это доказывают приличные оценки в Steam и достойный онлайн, который несколько дней подряд обновлял свой рекорд.

Впрочем, The Veilguard не идеальна, и её некоторые особенности могут отпугнуть. Кому же стоит оценить новинку, а кому — обойти стороной?

Dragon Age: The Veilguard: информация об игре

Название: Dragon Age: The Veilguard.

Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series.

Разработчик: BioWare.

Издатель: Electronic Arts.

Дата выхода: 31 октября.

Жанр: экшен-RPG.

Перевод: русские субтитры.

Dragon Age: The Veilguard: как поиграть?

В России официально игра не продаётся, в казахстанском регионе она стоит примерно 4000 рублей. На PS5 и Xbox Series уже продают диски — они стоят около 5500-6000 рублей.

Видео размещено на YouTube-канале Dragon Age. Права на видео принадлежат EA.

Герои против богов

События разворачиваются спустя 10 лет после финального дополнения для «Инквизиции» — «Чужак». Солас хочет провести опасный ритуал, уничтожить потусторонний мир Завесу и вернуть эльфам былое величие.

У плана есть недостаток: в процессе погибнут тысячи эльфов, гномов, людей и кунари. Герои на такое не согласны, поэтому срывают ритуал — и случайно освобождают из Завесы пару древних и злых богов. Могущественные садисты сразу разносят по континенту скверну, и остановить их можем только мы.

Отношение к сюжету зависит от вовлечённости во вселенную Dragon Age. Если вы не в теме, получите обыденную и практически марвеловскую историю, где злодеи лишены яркой черты, а герои без устали спорят, кто более достоин отдать свою жизнь на общее благо.

Но если проходили прошлые части, то как минимум получите немало новых сведений про мир Dragon Age, рассказов о былых приключениях из прошлых игр и новые знакомства со старыми друзьями.

Вся команда в сборе Фото: EA

Проходимцу Солас покажется чудаком со странной мотивацией. Зато фанаты вспомнят, как ходили с ним по миру, жалели духов и грустили над словами: «Я ухожу, но никогда тебя не забуду». Чего уж говорить о появлении Инквизитора: для одних непонятного типа, для других — прославленного героя прошлой части.

Также в битве со злом участвуют Варрик, Дориан, Хардинг и Морриган, которая соблазняла Серого Стража ещё в первой Dragon Age. Коварная ведьма, полагаю, выпила пилюлю доброты. С её некогда беспринципных уст летит сплошной позитив в духе «Я вам рада и обязана помочь».

Увы, предыстория мира толком не рассказана. Единственный способ узнать подробности о Серых Стражах, Море и Архидемонах — штудировать Кодекс и фанатские энциклопедии (или же пройти Dragon Age: Origins)

Морриган подобрела Фото: ЕА

С ролевым отыгрышем ситуация неоднозначная. Стать откровенным подонком в The Veilguard нельзя. Максимум нагрубить в диалоге и получить реакцию в духе «Хардинг осуждает, Луканис одобряет». При этом после хамских реплик всё равно придётся творить добро (что, в общем-то, всё равно в духе игр BioWare).

Временами делаем важные выборы, но последствия у них обычно незначительные — прямо как в играх Telltale. Во вступлении нужно выбрать напарника и рискнуть им. На что это влияет? Да ни на что. В следующих миссиях компаньон походит с синяками и, быть может, возьмёт короткий отгул.

Другой пример — выбор региона, который мы спасём. Враги атакуют сразу два города, а нашей скромной команды хватит всего на одну оборону. Казалось бы, последствия должны быть шокирующими, но на деле конкретный напарник временно покинет команду для помощи в восстановлении, а незащищённый город изменится под влиянием скверны.

Впрочем, само наличие таких опций — уже хорошо. Тем более игра пусть скромно, но всё же реагирует даже на мелкие решения. Помиловали подонка-предателя? Зря, скоро он станет мини-боссом. Отправили его искупать вину к Серым Стражам? Там мужчина совершит подвиг.

Трудный выбор Фото: EA

И не бойтесь, что прохождение испортит «повестка». На форумах на этот счёт дикий ор: это удивительно, ведь разработчики вообще не лезут в душу. По сути, все антискрепные темы повесили на одного персонажа, причём конкретно в его личный квест. Если проигнорируете задания, можете и не узнать об особенностях компаньона.

В остальном вспоминаются один необязательный квест и пара специфических вариантов в диалогах, на которых никто не настаивает. Можно искать заговор в том, что первыми напарниками становятся женщины разных рас, но эту тему даже поднимать неловко. И вот такая ерунда разорвала интернет?

Есть скучные напарники, но у большей части своя яркая фишка. Вот Луканис одержим демоном Фото: EA

Меньше тактики, больше экшена

Фанаты жалуются, что от былой тактики ничего не осталось. Частично это правда, ведь брать напарников под контроль нельзя, а в бою приходится парировать и уклоняться. В итоге первые стычки напоминают God of War: мечемся по арене, выполняем комбо, отдаем напарникам команды и не убираем пальцы с кнопок лёгкого и тяжёлого удара.

Вот только в середине игры бездумный мордобой перестаёт работать, враги становятся более живучими и способными к нападению. Что же делать? Конечно, собирать нормальный билд.

К примеру, у разбойника есть способность, которая после парирования добавляет клинкам некротический эффект. Если освоите блоки и прокачаете силу эффекта экипировкой и очками навыков, станете машиной смерти. Или же сделайте ставку на ошеломление врагов и добивания, тогда даже элитный моб стремительно падёт.

Опций для билдостроения — вагон. Причём переживать за ошибки не стоит, пересобирать билд можно бесплатно.

Замороженный демон быстро умрёт Фото: ЕА

Второй способ быстро разносить мобов — с умом использовать напарников. У каждого свои сильные стороны: кунари Тааш дышит огнём, а волшебница Нив обожает мороз. Если перейдёте в режим тактической паузы, увидите уязвимости врагов — поэтому берите компаньонов, которые вдарят по слабым местам. Да и сами как минимум возьмите подходящую экипировку.

Таких нюансов много. Взять хотя бы врагов, которые прячутся либо за бронёй, либо за барьером — для их пробития найдутся особые приёмы. Если не разберётесь в таких механиках – будете долго ковырять гадов и жаловаться на отсутствие тактики. Но если отыщете топовый билд и научитесь комбинировать способности, отлично проведёте время.

Оглушили и добили Фото: ЕА

Отмечу, что играть интересно за все три класса. Я взял разбойника, который в других RPG невозможно уныл, и ни разу не пожалел. Он быстрый, многогранный и эффективный как в ближнем бою, так и на дистанции.

Жаль, что боссов не дожали. Иногда они слишком нудные (это о тебе, трёхголовая гидра), иногда шокируют схожим поведением. Даже у драконов, по сути, один мувсет на всех, разве что новые атаки добавляются. Для сравнения, в «Инквизиции» каждый дракон был сюрпризом.

Очень нудный босс Фото: ЕА

Мультяшный визуал и локации с десятками секретов

Визуал стал ещё мультяшнее, чем в «Инквизиции». Мир в основном красочный, и даже мрачные локации выглядят немного глянцево. Плохо ли это? Нет. Всё благодаря дизайнерам, которые раскидали по Тедасу монументальные скульптуры, вычурные постройки и множество биомов.

К примеру, в Перекрёстке, связывающем все регионы, есть пустоши, леса и заснеженные плато. В других локациях вы исследуете древние крепости, густонаселённые города, жаркие пустыни, охваченные скверной деревни. Такое многообразие не даёт заскучать.

Пылающий город Фото: ЕА

Поначалу кажется, что The Veilguard – коридорная игра, где нечего исследовать. Это ощущение обманчиво. К примеру, в Топях есть побочный квест, где нужно очистить усадьбу от демона. Можете побежать к маркеру, быстро всех перебить и вернуться к основному заданию.

Но если задержитесь в усадьбе, отыщите на камерной локации пять сундуков с ценным лутом. Разбейте хрупкую стену, паркурьте по балкам, решайте головоломки со статуями, открывайте новые пути, поражая скверну, — и всегда получите нечто полезное. Быть может, очко навыка или увеличение полоски здоровья.

В игре можно гладить кошек и обнимать грифонов Фото: ЕА

Ещё разработчики почему-то не пометили сложность квестов. Обидно бежать в неведомую даль, чтобы побить очередного поборника, и обнаружить, что он на 15 уровней выше тебя. Почему сразу не предупредить о мощи демона? В остальном к миру не придерёшься: он в меру симпатичный и насыщенный.

Dragon Age: The Veilguard: стоит ли играть?

Dragon Age: The Veilguard — не идеальная игра и уж точно не главный шедевр BioWare. Сюжет шаблонный, с исследованием мира есть проблемы, а жизнерадостная Морриган будто бы издевается над чувствами фанатов.

Вот только от прохождения игры почти невозможно оторваться — из-за симпатичных локаций, увлекательных боёв, эпических осад и самого факта возвращения в Тедас. Поэтому не верьте гневным отзывам и попробуйте игру сами. Как вариант, через годик после включения в подписку EA Play.

Оценка Dragon Age: The Veilguard — 7,5 из 10

Понравилось

Красивые локации

Интересные открытые локации с массой секретов

Интересные сражения, если вникать в механики

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