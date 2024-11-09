На носу главный турнир по «Контре»: превью Perfect World Shanghai Major 2024

За титул чемпиона мира по Counter-Strike 2 включаются сразу девять российских команд.

На этой неделе в Шанхае стартует предварительный этап главного турнира по игре Counter-Strike 2 — Perfect World Shanghai Major 2024. За право выступить в основной стадии чемпионата мира будут бороться более полусотни команд со всей планеты.

Всего с 11 по 24 ноября пройдёт четыре региональных RMR-турнира. В результате жёсткого отбора количество участников сократится до 24 — больше половины команд отправятся собирать чемоданы ещё до официального старта мэйджора.

О том, как будет проходить этап квалификации и какие шансы на успех есть у российских команд — в нашем материале.

Мэйджор по Counter-Strike впервые проходит в Азии — всё из-за растущей популярности игры в Китае Фото: HLTV

Расписание и формат RMR Shanghai Major 2024 по CS 2

На мэйджорах по Counter-Strike нет приглашений даже для действующих чемпионов или команд страны-хозяйки. Стадию RMR предстоит пройти даже сильнейшим, включая победителей последнего мэйджора Natus Vincere c лидерами мирового рейтинга G2, Vitality и Spirit — преимущество у них только в посеве.

В двух европейских группах, как и в американской, сразятся по 16 коллективов. Сильнейших определят по швейцарской системе: команды играют против соперников с такими же результатами в прошлых матчах (состав с 2:0 после двух матчей — против 2:0, 1:1 — против 1:1, проигравший оба матча — против другого неудачника с 0:2).

На RMR в азиатско-тихоокеанском регионе всё будет чуть проще. Восемь команд разыграют путёвки в следующий этап по стандартной схеме double-elimination (плей-офф с шансом на одно поражение, как в Кубке России по футболу).

RMR-часть обычно проходит в закрытом формате без зрителей — но уже в городе, принимающем основной ивент Фото: HLTV

Сначала публику «разогреют» команды из Азии и Америки, а представители Старого Света (для них выделено сразу два турнира и больше всего путёвок) определят финалистов последними. Этому есть объяснение: команды не из Европы выигрывали мэйджор лишь трижды, последний раз — в январе 2018 года.

Шесть чемпионств подряд закрепляют превосходство европейских коллективов в мировом рейтинге: лучшим американским ростером остаётся FURIA (девятое место по HLTV), а азиатским — The MongolZ (11-е место). Потому европейские RMR традиционно привлекают намного больше внимания и выше по уровню игры.

Расписание RMR к Perfect World Shanghai Major 2024 по CS 2:

11–13 ноября — Asia-Pacific RMR (дальше проходят три из восьми команд);

12–15 ноября — American RMR (проходят семь из 16 команд);

17–20 ноября — European RMR A (проходят семь из 16 команд);

21–24 ноября — European RMR B (проходят семь из 16 команд);

Основная часть турнира состоится после небольшой паузы — с 30 ноября по 15 декабря.

Чемпионский титул предстоит защищать европейскому составу NAVI — команда будет играть в RMR A вместе с Vitality и FaZe Фото: HLTV

Участники RMR Shanghai Major 2024 — за кого болеть

До стадии RMR добрались 56 команд из самых разных регионов. Первыми борьбу за трофей начнут коллективы из Азии и Океании: главным фаворитом считается The MongolZ, способная изредка навязывать борьбу европейским грандам. Претендентом на вторую путёвку выглядит FlyQuest из Австралии (21-е место в мировом рейтинге HLTV).

Местная публика будет поддерживать две китайские команды — Lynn Vision (топ-61 мира) и Rare Atom (топ-137). Борьбу за последний слот также могут навязать DRILLAS, прошедшие отбор на Ближнем Востоке. А мы будем надеяться на GR Gaming — коллектив с Дальнего Востока впервые сыграет на RMR в Азии.

Американский турнир в глобальном смысле должен быть поинтереснее. Включиться в борьбу за чемпионство на правах теневого фаворита могут и Team Liquid с CompLexity, и бразильские лидеры — помимо FURIA, это paiN и MiBR.

На этом RMR представителей России не оказалось — Дени dea Едиев со своей Elevate остановился в шаге от ивента в Китае. Зато можно последить за легендой бразильской «Контры» coldzera (сейчас играет в RED Cands) или казахстанским талантом laser, которого занесло в KRÜ.

Asia-Pacific RMR

(11–13 ноября) American RMR

(12–15 ноября) The MongolZ (Монголия)

FlyQuest (Австралия)

Lynn Vision (Китай)

DRILLAS (Европа)

GR Gaming (Россия)

Rare Atom (Китай)

TALON (Австралия)

Alter Ego (Азия) FURIA Esports (Бразилия)

Team Liquid (С. Америка)

Complexity Gaming (США)

paiN Gaming (Бразилия)

M80 (США)

MIBR (Бразилия)

Imperial Esports (Бразилия)

9z Team (Уругвай)

RED Canids (Бразилия)

BESTIA (Аргентина)

Legacy (Бразилия)

Wildcard (С. Америка)

Nouns Esports (США)

BOSS (США)

Case Esports (Бразилия)

KRÜ Esports (Аргентина)

Пока 2024 год проходит для Team Liquid неудачно — лидер Северной Америки ни разу не добрался до финала крупного турнира Фото: HLTV

Основной интерес зрителей вызовут отборочные в Европе. В первой группе оказались сразу четыре фаворита, которых ждут минимум в плей-офф — NAVI, Vitality, MOUZ и FaZe Clan. Вылет любой из этих команд с RMR станет большой сенсацией.

На три оставшихся слота прежде всего претендуют Team Falcons с Симплом, недавно вернувшимся на про-сцену, и набравшая ход португальская SAW. Россию в этой группе представят три состава — Nemiga, BetBoom Team и Cloud9 с Бумычем. Все они перспективны, но пока коллективам не хватает стабильности.

Материалы по теме Российские VP и Cloud9 не смогли пройти в плей-офф топ-турнира TWC 2024 по CS2

На RMR B главными действующими лицами будут G2 Esports с российским снайпером Ильёй m0NESY Осиповым и отечественная Team Spirit. В основную стадию также должна проходить Virtus.pro с Джеймом и Электроником — иначе ростер вряд ли продолжит играть вместе.

В этой же группе сыграют Aurora Gaming, 9Pandas и PARIVISION — кто-то точно должен выстрелить и пробраться в основную стадию. Также стоит последить за HEROIC, где играет ещё один наш снайпер Абдулмалик degster Гасанов.

Молодым парням из Aurora вполне по силам оказаться в финальной стадии — но RMR часто оказываются непредсказуемыми Фото: HLTV

Где смотреть мэйджор по Coutner-Strike 2

Все матчи европейских RMR-турниров к Perfect World Shanghai Major 2024 (а также основную часть чемпионата мира по Counter-Strike 2) можно будет бесплатно посмотреть на Twitch или на YouTube. Если будет идти два матча параллельно, то станет работать дополнительный стрим.

RMR для Азии и Америки будут комментировать на своих каналах комьюнити-кастеры. Каналы таких стримеров можно найти на Twitch в дни турнира — точный список пока не раскрывается.

«Чемпионат» также будет освещать главное событие в мире «Контры» и один из важнейших турниров года — детальное расписание всех матчей дня со ссылками на прямые трансляции можно будет увидеть каждое утро в разделе Counter-Strike 2.