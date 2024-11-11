«Габен всё красиво делает». Интервью с Дмитрием LighTofHeaveN — про будущее «Доты»

На недавно прошедших Открытых киберспортивных студенческих играх «Чемпионату» удалось пообщаться с одним из самых легендарных российских про-игроков — чемпионом и финалистом The International, а ныне известным аналитиком Dota 2 Дмитрием LighTofHeaveN Куприяновым.

В ходе большого интервью Лост рассказал о своём отношении к текущему состоянию «Доты» и оценил изменения в командах перед стартом нового киберспортивного сезона.

— Добрый день, рад видеть вас тут. Какие первые впечатления оставляют турнир и город Сочи?

— Ну если брать турнир, то за 15 лет они все для меня похожи. Везде, где хорошо, ты просто понимаешь — тут хорошо. Я бы сказал, здесь тоже хорошо, и на этом мы закончим. А вот если про город — это бомба. Я до этого ездил в Сочи, когда был молод, и, видимо, не очень ценил свежий воздух, вот эту красоту, ну и вообще всё, что есть. Вот вчера мысль появилась первая, что хорошо было бы здесь прикупить квартиру или недвижимость, и если умирать — то здесь, где море, много вкусной еды, красиво и прочее.

— Ну, тут не могу не согласиться. Если о турнире — некоторые игроки начинают с таких ивентов. Например, как старт карьеры 9Class или Pure. Насколько это важно? Есть мнение, в киберспорте всегда можно играть в пабе, ждать инвайтов на тесты и добрать до тир-1,5 сцены исключительно в онлайне.

— Момент интересный, потому что раньше в паблике было проще засветиться. Топовый рейтинг был на уровне 8000–9000 MMR, тебе было проще добраться до этой вершины, начать играть с топами и иметь хорошую практику. Сейчас… сколько там уже? 15-16 тысяч? Это просто жесть. Нужно слишком много игр сыграть, особенно если ты новичок. С нуля попасть в эту «тусу» с про-игроками становится сложнее и сложнее.

Соответственно, если люди хотят, чтобы их заметили, такие турниры — хороший шанс засветиться, подзаработать и просто получить практику командной игры. Ну а потом уже с этим опытом нужно как-то добираться до топовых игроков, которые играют в самых сильных командах — привет BB Team, Team Spirit и всем остальным — ну и, соответственно, пытаться попасть на вершину.

Дмитрий Lost Куприянов в роли комментатора Фото: RuHub

— По текущей ситуации в пабликах — переливеры, смурфы, читеры и так далее… Есть вообще шанс на то, что это всё как-то исправится, вернётся к какому-то более-менее нормальному состоянию?

— Шансы есть, но маленькие. Я бы на самом деле поднял эту тему: многие критикуют Valve за то, что они якобы не так много внимания уделяют «Доте». Но будем честны — это тоже бизнес.

Насколько я знаю, компания Valve — в лидерах по доходу на одного сотрудника, где-то в районе Google и Apple, а может быть, даже и выше. Я прекрасно понимаю, что аудитория хотела бы, чтобы Valve серьёзнее отнеслись к своей игре. Но, на мой взгляд, видно, что для себя они идут в верном направлении и у них нет желания «огранить алмаз до совершенства». Людям нравится — ну и окей. Это при том, что главный доход Valve приносит не Dota 2, а Steam, где они получают проценты за все транзакции, за каждую игру и так далее.

Однако я считаю, что Dota 2 — и так уже хороший продукт. Просто MMR рекомендую играть со своими знакомыми — тогда меньше шансов, что у вас в игре будут дебустеры, скамеры и руинеры. Если против вас попались какие-нибудь читеры, то просто напишите GG и начните следующую катку, а они пусть идут дальше.

— По мете Dota 2 тоже будто есть проблемы — 8–10 героев слишком сильны на фоне остальных. Как будто раньше у Valve было получше с балансом.

— Если призадуматься — так было всегда, просто были разные числа. Некоторые считают, что раньше было 50 героев в паблике, ну, при всём уважении — когда-то было всего 50 героев, и, поверьте, не все они играли в паблике. Где-то больше, где-то – меньше, но всегда все прекрасно знали: если хочешь поднимать рейтинг, то желательно выбрать 3–4 героя на своей позиции, которые находятся в супермете, и просто на них регулярно играть.

Я помню и патч с Troll Warlord и Sniper. Был патч в районе 2015 года, когда ещё BurNIng играл за DK, где на первые пики в каждом китайском паблике были Axe и Juggernaut. Ты заходишь, и у тебя 15 игр подряд два этих героя. Ещё Артизи постил мемную картинку: с одной стороны герой, на котором ему нравится играть, с другой – его каждый раз разрывают Axe и Juggernaut.

Поэтому почти в каждом патче — где-то больше, где-то меньше — но тенденция для поднятия рейтинга одна. Нужно играть на мете.

— Немного о решафлах. Команды уже сыграли первые матчи в новых составах — какие из них больше нравятся вам?

— Ну, допустим, Team Spirit сделали правильно потому, что Мира и Раддан будут какое-то время просто отдыхать, и с этим ничего не поделать. Сейчас им неинтересно играть фулл-тайм, и если они захотят вернуться, то это будет попозже — им нужно время, чтобы как минимум появилось желание. Поэтому просто взяли молодняк, который уже был. Корбен в этом плане красавчик — он всё это время держал этот состав с Сатаник рядом, и он никуда не ушёл.

Если брать команду BB Team, то, на мой взгляд… Ну, насчёт Kiyotaka вопрос, но в остальном там ребятки хорошие. Появились коры, которые идут в размен, где-то готовы легко пожертвовать собой ради команды. Как это было в золотом составе VP с Рамзесом и Ноуваном — мидер может подставиться, чтобы керри выиграл игру, или, наоборот, где-то керри пойдёт вперед, чтобы мидер всех переехал. Например, когда Рамзес играл на всяких Урсах, танкующих героях, а No[o]ne бегал на OD и просто разваливал с руки.

В общем, на мой взгляд, состав вполне боевой, но, честно говоря, стабильностью там всё ещё не пахнет. Потому что эти ребятки… ох, если бы вы знали, что там у них в пабликах происходит…

— Кстати, по поводу кора, который первым делом хочет убежать: Nightfall как будто неплохо показывает себя в Tundra, они выигрывают…

— Если так призадуматься, в Tundra кто бы ни был, он неплохо себя показывает. Если ты уходишь из команды уровня топ-6 The International в команду топ-3 — которая, кстати, была довольно близка к тому, чтобы в финал выйти — то, конечно, чисто математически, Nightfall в этой команде будет себя показывать лучше. Это проще сделать по овероллу в составе, где люди в целом лучше по результатам за последнее время.

Поэтому он, я уверен, будет и дальше себя там довольно круто показывать. Но вот чтобы сиять, ему всё ещё нужно работать над собой. Там таланта хватает.

На сентябрьском The International 2024 Найтфолл вместе с BB Team остановился на 7–8-м месте Фото: Valve

— Хотел ещё спросить про Gaimin Gladiators и замену Дурачьё.

— Да, кстати, по поводу GG. Сейчас многие буллят их за то, что они взяли Ватсона, считают, что Антоху нужно было оставлять и всё было бы здорово. Другие говорят, что watson суперсильный, что это один из лучших керри в мире по потенциалу. Но из того, что я наблюдаю, сейчас у «гладиаторов» будет спад, и неважно, с кем бы они играли — с Антоном или с любым другим керри.

Это просто момент такой, что сейчас у них игра будет проседать как у команды в целом. Такое бывает — если вспомнить историю, ни одна команда не играла стабильно, например, 3–4 года подряд. Ни одна. Всегда были замены, меняли составы, теги просто удалялись с про-сцены моментально — привет Wings, которые выиграли The International и пропали куда-то, испарились. Поэтому у GG сейчас, в ближайший месяц точно, намечается спад.

— Там выяснилось, что Антона хотели убрать ещё до Riyadh Masters, потом они победили и решили подождать до конца «Инта», какая-то некрасивая история. Сейчас из-за этого к GG и даже к Ватсону много хейта.

— Это напоминает мне историю в NAVI, когда хотели заменить одного из членов нашего состава до второго «Инта». Замена рассматривалась как KuroKy в будущем, который в итоге и вошел в NAVI, но уже после второго «Инта». В итоге оставили игрока и тоже заняли топ-2.

По себе скажу, что в целом занять топ-2 на The International — это большой успех. Я вообще не знаю, почему люди считают это провалом, фиаско… И я всё равно думаю, что «гладиаторы» хорошо играли. Да, у них есть слабые места, но при этом они имеют очень много сильных сторон, за счёт которых они были в топе.

То, как они с Антоном разошлись — ну, на самом деле так во многих командах происходит. Люди, особенно амбициозные, хотят быть топ-1, и они всегда будут смотреть на кого-то, кто потенциально способен улучшить их состав. На мой взгляд, Ватсон, при всем уважении, классный парень и хорошо играет — именно сейчас не настолько хорош, чтобы выиграть The International. Как будто ещё не созрел, хотя в будущем, я чувствую, что парень будет готов.

— По теме разборок ATF и SoNNeikO на недавнем турнире в Бухаресте…

— А, эти онлайн-воины?

— Ну, уже не только онлайн, получается.

— Вообще это забавно. Вы же в играх общаетесь в голосовом чате в Dota 2, и почему-то считается, что в этой ситуации это что-то «другое». Возьмите телефон и позвоните, передайте информацию через «Телеграм», Discord, другие способы связи. И неважно, как именно информация передаётся. Важно только то, что в результате в онлайне люди ведут себя одним образом, а в реале — есть подозрение, что они, мягко говоря, «на очке». Особенно когда подходит Акбар — такой парень, который может физически воздействовать.

Мне ещё очень не понравилось то, что пошли какие-то разговоры о дисквалификации SoNNeikO — это уже перебор. Он же его не ударил, насколько я помню. Он ничего не сделал, и убирать его с турнира за какое-то потенциальное намерение (как они считают, хотя он просто подошёл пообщаться) — это как-то неоправданно.

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— В Team Falcons говорили, что SoNNeikO угрожал ATF, мол «я тебя сейчас ударю, пойдём выйдем»…

— По поводу Falcons: ну, при всём уважении, знаете, в Falcons много чего говорили. Я всё же люблю доверять людям, которые в одинаковых ситуациях ведут себя одинаково, без вот этих вот масок, двойных стандартов и всего остального.

В данном случае, на мой взгляд, всё, что нужно — это доказательство с их стороны, что было физическое насилие. Если доказательства нет, то все предъявы и претензии со стороны Team Falcons необоснованы.

Вообще, в наше время в целом слишком много людей верят другим на слово: медийным или уважаемым людям, которые перестают ими быть после некоторых инцидентов. Я бы хотел привести очень простой пример: Эмбер Хёрд и Джонни Депп. Вот просто человек что-то сказал — и этому человеку поверили. Все помнят эту историю, как Деппа сразу сняли с «Пиратов Карибского моря» и так далее, а потом старались его вернуть.

Мы помним этот легендарный суд, за которым следил вообще весь мир, как там Эмбер Хёрд сначала рассказывала одно, потом перепрыгивала на другое, третье и так далее. Я по-прежнему считаю, что в нашем мире лучше многим людям, которые не проверены, на слово не верить вообще.

Просто призываю людей в первую очередь ориентироваться на факты, пруфы, доказательства — а вот это слово пацана, при всём уважении, просто слово пацана.

— Да, в целом это сейчас популярная тема с культурой отмены, когда продюсеров и актёров моментально снимают с должностей и ролей после обвинений. Через две недели оказывается, что это не так, но от человека все уже отказались…

— Да, я понимаю, что это сейчас есть. Я просто буду рад, если всё-таки люди будут двигаться в сторону того, чтобы не делать поспешных решений, выводов и действий, основываясь только на словах.

Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов на ВКСЛ-2024 Фото: ФКС России

— Ненадолго вернёмся к «Доте». Сколько ещё проживёт игра, если основные усилия по развитию, как сейчас, будет предпринимать только сообщество — без разработчика?

—Долго, я думаю. Габен же всё красиво делает. Его основная идея: вот я вам дал песочницу — вот что-то делайте в ней. И я уверен, что «Дота» ещё долгое время будет востребована, просто потому, что альтернатив ей особо нет. Понятное дело, что притока игроков уже не будет, но поверьте, она будет востребована — особенно в нашем регионе. В других регионах беда, но за нас я спокоен: мы ещё, я уверен, лет пять точно и турниры посмотрим, и в целом будем кайфовать со всего, что происходит в Dota 2.

— Ну и последний вопрос, наверное, по Deadlock. Как вам новый проект Valve?

— На мой взгляд, она пока немножко сырая и нуждается в доработке.

— Они же дорабатывают, выпускают патчи.

— Моё личное мнение: пусть лучше сначала доработают её как следует. Если бы мне в 2010 году скинули ключ Dota 2 и сказали: «Дима, играй, и потом, возможно, будет какой-то турнир» — я бы в неё не играл 1000%. Я бы играл в первую «Доту», где графика приятнее. Как с тем же Warcraft: в оригинале графика приятнее, чем в новом, который сделала Blizzard спустя много лет.

И с Deadlock такой момент, что им нужно доделать продукт, чтобы он был хотя бы немного готов: без багов, без всякой глины. И анонсировать турнир на $ 1 млн. Как только Valve анонсируют турнир на $ 1 млн или хотя бы что-то похожее, будут заниматься игрой, матчмейкингом и всем остальным — я уверен, что залечу туда с удовольствием, и в комьюнити будет играть много людей, и игра будет расти. А не то, что сейчас есть «на энтузиазме». На энтузиазме мало что живёт, на самом деле.

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— Как будто $ 1 млн на The International в 2011 году и сейчас — вещи немного разные, и «Дедлоку» уровня пиковой Dota 2 уже не достичь.

— Согласен, да. В любом случае надо работать — просто необходимо понять, какое количество труда нужно вливать в эту игру, чтобы она приносила доход. Чтобы игра приносила доход, необязательно, чтобы в неё играл миллион игроков.

Если открыть тот же Steam, есть куча игр, которые довольно хорошо зарабатывают, и при этом в них играют 50-60 тысяч. Я считаю, что даже если в Deadlock будут играть 200–300 тысяч, то для неё это будет окей, потому что это в целом хороший показатель онлайна.

— Тогда такая мысль. Если Valve неинтересно работать над Counter-Strike с онлайном в 1,5 млн игроков и над «Дотой», в которую тоже играют 500–600 тысяч — не быстрее ли они забьют на Deadlock, если в него будут играть 200–300 тысяч?

— Ну, это надо будет смотреть по их интересам, потому что, насколько я знаю, виртуальная реальность на подходе. На одном из The International Гейб Ньюэлл презентовал шлемы, и там большая ставка на это. Я думаю, у Valve план ориентироваться по ситуации в духе «делаем что-то полгода или год, а дальше посмотрим».

И, на мой взгляд, Гейб, который уже создал много прогрессивных тем — и компендиум, и Steam, и остальное, что он придумал первым — я уверен, опять сделает что-то такое, что все будут копировать. Мне кажется, он к этому стремится.