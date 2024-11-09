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Второй сезон Аркейна: стоит ли смотреть, отзыв, впечатления, обзор, перевод на русский язык

«Аркейн» феерично вернулся: сериал уже готовит нас к трагическому финалу
Александр Аммосов
Второй сезон «Аркейна»: стоит ли смотреть, отзыв
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Анимационный хит уже подходит к своему финалу.

На Netflix состоялась премьера второго сезона мультсериала «Аркейн» во вселенной League of Legends. Эта анимационная история в прошлом стала одним из главных хитов онлайн-кинотеатра и открыла мир LoL для обычных зрителей.

Однако второй сезон возвращается лишь через три года после премьеры шоу, прихватив с собой по дороге пару новых проблем.

В тексте присутствуют спойлеры к первому сезону «Аркейна».

«Аркейн»: дорога к успеху

Дебютный сезон «Аркейна» в 2021 году сильно всколыхнул не только мир стриминга, но и всей анимации. Riot Games ещё до релиза мультсериала славилась своими клипами по мотивам «Лиги», но творение студии Fortiche вывело этот результат на совершенно иной уровень.

Создатели шоу не стали брать в пример работы Disney, Pixar или Dreamworks, где в последние годы активно использовали один и тот же стиль компьютерной анимации. Они отказались от «чистой» картинки с гладкими моделями персонажей — и вместо этого решили пойти своим путём. «Аркейн» выглядел невероятно «дорого» и напоминал о другом популярном мультфильме: «Человек-паук: Через вселенные».

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Как и соседи из Sony, местные авторы не были скованы единым стилем 3D анимации, часто добавляя на экраны разные яркие эффекты. Или даже меняли подход к визуальной составляющей в отдельных сценах. Результату помогали отличная режиссура, работа со светом, дизайн и атмосфера местного мира. Жители сияющего города Пилтовер и злачного района Заун будто бы выбрались прямиком из Dishonored или Bioshock Infinite, где тоже были сильно выражены элементы стимпанка.

Свою роль в успехе играло и активное использование в шоу разной популярной музыки, которую без стеснения включали в ключевые моменты истории. В саундтреке звучали композиции Woodkid, Pusha T и даже Стинга. Не обошлось и без работ Imagine Dragons, c которыми Riot сотрудничала и ранее.

«Аркейн»

«Аркейн»

Фото: Riot Games

Кроме того, сюжет шоу был сразу понятен обычному зрителю. Да, авторы взяли за основу мир и некоторых героев LoL, но для понимания местных событий не нужно было проводить предварительное исследование с игрой. Которая к тому же выглядела совсем иначе по сравнению с мультсериалом.

В центре «Аркейна» лежал довольно понятный и простой конфликт между бедным Зауном и богатым Пилтовером, который стартовал с истории юных сестёр Вай (Хейли Стайнфелд) и Паудер (Элла Пернелл). Из-за действий Миротворцев Пилтовера они теряли родителей, а затем и их брал под своё крыло «защитник» трущоб Зауна — Вандер (Джейби Бланк). Постепенно зрителю подробнее раскрывали картину взаимодействия двух экосистем и рассказывали о судьбе героев из Пилтовера, где всё тоже оказывалось не так уж и просто.

«Аркейн»

«Аркейн»

Фото: Riot Games

История «Аркейна» не была непредсказуемой, но её ключевым элементом стали высокое качество исполнения и харизматичные образы персонажей. Все драматичные моменты трёх актов сюжета были поданы эффектно и эмоционально, а некоторые (на первый взгляд клишированные) герои внезапно приобретали неожиданное развитие. К тому же сценаристы Кристиан Линке и Алекс Йи не боялись касаться мрачных тем — безумия, наркотиков, цены власти и так далее. Все эти элементы складывались в разрывном финале, где добродушная Паудер окончательно превращалась в безумную Джинкс.

Успех «Аркейна» оказался ошеломительным, но у него была своя цена — на создание хита ушло порядка шести лет и огромное количество средств. Как стало известно совсем недавно, бюджет двух сезонов мультсериала составил чудовищные $ 250 млн — это самый дорогой проект подобного рода в истории. К тому же разработка сценариев и анимации занимала много времени, о чём создатели рассказывали в документальном сериале по мотивам шоу. Всё это привело к тому, что премьера продолжения состоялась лишь три года спустя, к тому же текущий сезон стал для данной истории финальным.

«Аркейн»: главное о мультсериале

Название: «Аркейн»
Шоураннеры: Кристиан Линке, Алекс Йи
Актёры озвучки: Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл, Кевин Алехандро, Гарри Ллойд и другие
Дата выхода: 9 ноября 2024 года
Жанр: драма, приключение
Сколько серий: девять эпизодов
Страна: США
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Расписание выхода второго сезона мультсериала «Аркейн»

«Аркейн»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Netflix, на данный момент доступно три эпизода из девяти. Финал выйдет 23 ноября.

«Я просил об этом»

Второй сезон «Аркейна» стартует с места в карьер, посвятив солидную часть доступных трёх эпизодов практическим и психологическим последствиям разрушительных действий Джинкс. Остатки совета Пилтовера уже не хотят поддерживать мир с Зауном, а в нижнем городе разворачивается кровавый хаос из-за отсутствия руководства. В депрессию поначалу погружаются чуть ли не все основные герои — Вай спивается, Кэйтлин (Кэти Льюнг) страдает после смерти матери, а Джейс (Кевин Алехандро) теряет сон в попытках спасти Виктора (Гарри Ллойд).

Чувство тоски, впрочем, довольно быстро сменяется злобой и яростью, которую подгоняют и внешние факторы. К примеру, мать Мэл (Токс Олагундойе), Амбесса (Эллен Томас), начинает с помощью манипуляций и грубой силы брать власть в свои руки. Не помогает ситуации и Джинкс, которая окончательно теряет связь с реальностью и своими ходами сильнее накаляет обстановку.

«Аркейн»

«Аркейн»

Фото: Riot Games

Общее развитие сюжета в первых эпизодах происходит логично, но одна из новых проблем как раз связана с повествованием. Ветка Джинкс и Вай получила самое яркое и последовательное продолжение, однако баланс у других элементов истории уже не так выверен. В прошлом сезоне у «Аркейна» была весьма продуманная структура, где каждый из актов рассказывал о разных периодах развития группы героев. Стартуя с трагедий в детстве и заканчивая драматическими событиями взрослого возраста.

Во втором сезоне старые персонажи уже не нуждаются в представлении, однако авторы будто бы слишком торопятся привести сюжет к определённым условиям. К примеру, в первом сезоне довольно долго формировался конфликт между Джейсом и Виктором, но его последствия здесь решают за счёт одного диалога (во всяком случае — на данном этапе).

Ещё в историю начинают добавлять новых второстепенных персонажей и темы, как концепцию «Чёрной розы» в ветке Амбессы. Это не было бы поводом для беспокойства ранее (похожим образом представляли исследования Виктора), но в этот раз речь идёт о последнем сезоне. И не очень понятно, хватит ли авторам времени для раскрытия новых вопросов и персонажей. Пока же получается, что новым участникам достаётся лишь пара реплик за три эпизода (как собутыльнику Вай).

«Аркейн»

«Аркейн»

Фото: Riot Games

Заодно во втором сезоне авторы добавили музыкальные монтажные вставки, которые слегка выбиваются из остального повествования. Причём это не связано с их стилем, пусть он и отличается от остального мультсериала. В конце концов, музыка играла большую роль и в прошлый раз, в том числе и в ключевых моментах.

Но новые монтажные вставки явно нужны были для того, чтобы поскорее раскрыть события за кадром — объяснить перестановку сил в Зауне и тому подобное. И их интеграция в историю смотрится не так естественно, как в прошлый раз. Больше всего они напоминают сцену с представлением банды Экко (Рид Шеннон), вот только она была в седьмой серии первого сезона. А теперь похожие вещи появляются в каждом эпизоде. Временами из-за этого может возникнуть ощущение, что в сюжет «Аркейна» внезапно решили вставить клипы в стиле других работ Riot.

«Аркейн»

«Аркейн»

Фото: Riot Games

Подобные шероховатости нельзя назвать убийственным минусом, в том числе и потому, что общая логика истории остаётся на месте. Причина появления подобных недостатков тоже понятна. В статье о бюджете мультсериала упоминалось, что изначально авторы хотели сделать пять сезонов. Судя по тому, что шоу решили завершить на втором, значительную часть истории в итоге спрессовали. Остаётся только верить, что эти условия негативно не повлияют на остальные эпизоды.

Королевский приём

Впрочем, сильно ругать «Аркейн» нет смысла — во-первых, речь идёт только о трёх эпизодах. Во-вторых — все плюсы прошлых серий остались на месте. Мультсериал до сих пор выглядит на все деньги, а отдельные кадры напоминают ожившие картины со множеством деталей. Иногда хочется попросту остановить происходящее, чтобы оценить труд аниматоров.

Слабину не показывает и режиссура, особенно это касается эпизодов с экшеном. В этот раз авторов будто бы слегка укусил Зак Снайдер, так как битвам добавили больше слоу-мо. Но переборов с этим приёмом в духе «Мятежной Луны» того же Снайдера тут нет — вкус и стиль создателям «Аркейна» пока не отказал. Самих битв тоже стало больше, особенно зрителям наверняка запомнятся драка в переулке из второй серии и финальные драматические разборки в третьей.

Не менее хорошо продолжают работать в своих ролях и актёры. Во время просмотра вам вряд ли придёт в голову, что партии Джинкс и Люси из Fallout исполняет одна и та же актриса. К тому же колебания баланса между ветками персонажей открыли новые возможности для артистов — так как Кейтлин и Амбессе в этот раз уделяют больше времени, то и Кэти Льюнг с Эллен Томас смогли блеснуть в своих ролях ярче.

«Аркейн»

«Аркейн»

Фото: Riot Games

Никуда не делось и активное участие музыки в сюжете, особенно сильно с её помощью подчёркивают эмоциональную подоплёку экшен-моментов. В этот раз в саундтреке можно заметить не только знакомые имена (как Woodkid), но и новичков — включая даже композицию из свежего альбома возрождённой Linkin Park (Heavy is the Crown). В интро, правда, всё ещё играет Enemy в исполнении Imagine Dragons, хотя саму вступительную заставку обновили.

«Аркейн»: стоит смотреть?

Хотя второй сезон «Аркейна» пришлось ждать долго, но результат того стоил. Мультсериал уже с первой серии нового сезона напоминает о своих сильных сторонах, легко погружая зрителя в этот красочный драматический мир.

И есть подозрение, что история повторит принцип развития прошлого сезона, когда каждый следующий акт работал лучше предыдущего. Судя по заявлениям создателей до премьеры, финал у сюжета будет чрезвычайно эмоциональный.

«Аркейн»

«Аркейн»

Фото: Riot Games

Оценки «Аркейна» — 8 из 10

  • Первый эпизод — 7 из 10
  • Второй эпизод — 8 из 10
  • Третий эпизод — 8 из 10

Понравилось

  • Все прошлые плюсы на месте
  • Дальнейшее развитие старых конфликтов

Не понравилось

  • Чересчур быстрый темп в отдельных моментах
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