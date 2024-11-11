Гайд на Kez: как играть за нового героя Dota 2

На днях в Dota 2 вышел 126-й персонаж — Kez. Эксперты предрекали новому герою статус имбы, однако на деле процент побед Кеза в матчмейкинге «Доты» пока не превышает и 50%. В этом материале мы попытаемся разобраться, в чём сила Птицы-Самурая — и как её правильно использовать.

В изучении нового героя нам поможет информация статистических порталов, таких как Dotabuff и Dota 2 Pro Tracker, а также опыт известных киберспортсменов, которые уже успели опробовать Kez в деле.

Kez был добавлен в Dota 2 вместе с финальным актом ивента «Павшая корона» Фото: Valve

Описание Kez, нового героя «Доты»

Kez — герой ближнего боя, основным атрибутом которого является ловкость. Персонаж обладает уникальной механикой стоек, каждая из которых даёт Птице-Самураю уникальный набор способностей.

Стоит отметить, что разработчики присвоили Кезу наивысший уровень сложности, который есть только у 13 героев в «Доте» (в их числе Meepo и Invoker). Для того чтобы достичь мастерства на данном персонаже, вам действительно понадобится много практики.

Kez обладает широким перечнем навыков, среди которых есть станы, сайленсы, эскейпы и даже невидимость. Всё это сопровождается большим количеством физического урона, что делает из Кеза опасного керри-героя. Более подробно со скиллами данного персонажа можно ознакомиться на сайте от Valve или в видео ниже.

Видео доступно на YouTube-канале DotaCinema. Права на видео принадлежат Valve.

Мнение киберспортсменов о Kez

Когда Kez только вышел, представители киберспортивного сообщества Dota 2 чуть ли не в один голос говорили, что он будет имбой, отмечая универсальность персонажа.

Однако теория очень сильно разошлась с практикой. Так, в первый день процент побед Кеза в играх колебался в районе 30% — это худший показатель в истории «Доты» для новых героев.

Чтобы как-то исправить ситуацию, через сутки после релиза персонажа разработчики выпустили небольшое обновление, усилив Kez. Благодаря небольшому баффу процент побед Птицы-Самурая преодолел отметку в 40%.

Вскоре, увидев Кеза в действии, профессионалы смогли сформировать более объективное мнение о персонаже. Например, стример Team Spirit и бывший киберспортсмен Камиль Koma' Биктимиров всё равно считает Kez сильным:

Думаю, что сильная сторона Kez — это мобильность. У него очень много опций для эскейпа. Он может войти в драку, нажать ультимейт и спокойно выйти. Мне кажется, что главная его проблема — зависимость от предметов. На этом герое очень тяжело победить без денег. Но он всё равно сильный, хотя по винрейту так нельзя сказать. У этого героя есть потенциал, но он очень сильно зависит от навыка игры, потому что на нём важно грамотно нажимать кнопки.

Своим мнением поделился и двукратный чемпион The International Илья Yatoro Мулярчук:

Kez — чушь, а не герой. Я на нём поиграл: ты в мидгейме, в ранней игре всех уничтожаешь, а в лейте у тебя ничего нет. Надо, чтобы мета поменялась, чтобы Kez начал играть в «Доту», потому что его слишком сильно переигрывают Shadow Fiend, Luna, Morphling, Medusa. [...] Почему низкий винрейт у Кеза? Да потому что на нём никто играть не умеет. Это сложный в освоении герой. На нём реально нужно сыграть много игр, чтобы приносить пользу.

Профессиональный игрок и контент-мейкер Богдан Iceberg Василенко верит, что в умелых руках Kez будет уничтожать соперников:

Мне кажется, что новый герой — суперимба. Какой-то задрот на нём будет так разваливать! Но, честно, восемь способностей — это очень много. Поэтому у него такой процент побед низкий — на нём действительно нужно уметь играть.

Как можно заметить, все про-игроки сходятся в одном: Kez — это персонаж с потенциалом, на котором нужно уметь исполнять. Поэтому, прежде чем запускать матчмейкинг с целью поиграть на Kez, важно предварительно изучить героя и потренироваться с ботами.

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Изучение способностей — что качать на Kez

Как это происходит с новыми героями, сейчас Kez используется игроками на всех позициях. Однако с учётом того, что персонаж делает упор на свои физические атаки и нуждается в предметах, самой подходящей для него ролью является первая позиция. Это же подтверждается данными о предпочтениях игроков на Кезе в матчмейкинге.

В связи с этим в данном обзоре мы рассмотрим прокачку и сборку для Kez в роли керри. Ориентироваться мы будем на трёх киберспортсменов, которые сыграли больше всего игр на «Птице-Самурае» с положительным винрейтом: Ван Ame Чуньюй (14 игр, 71,4% побед), Ду Monet Пэн (11 игр, 72,7% побед) и Алан Satanic Галлямов из Team Spirit (10 игр, 50% побед).

Обычно всё начинается с выбора аспекта, однако у Kez, как и у Ringmaster, которого тоже недавно добавили в «Доту», на текущий момент альтернатив в этом плане нет.

Что касается талантов, здесь единая стратегия прокачки у игроков отсутствует, однако самым популярным вариантом является следующий:

Прокачка талантов на Kez Фото: Valve

Стоит отметить, что на 20-м уровне игроки также нередко берут повышенный урон от пассивной способности, а Сатаник из Team Spirit, к примеру, на последнем уровне прокачки предпочитает взять талант на дополнительную атаку от первого скилла. Многое зависит от игровой ситуации и от ваших личных предпочтений.

Перейдём к способностям. Опять же, здесь присутствует широкая вариативность, которая зависит от специфики игрового стиля исполнителя, но в среднем профессионалы следуют такому плану: быстрая раскачка первой способности до максимального уровня, потом – упор на третий скилл, за которым уже идёт второй навык.

Прокачка способностей за Kez Фото: Dotabuff

Сборка предметов: что покупать на Kez

Правильный закуп — один из ключевых аспектов игры на первой позиции. Кез в роли керри не отличается высокой скоростью фарма, поэтому все профессионалы собирают его через предмет Battle Fury, ускоряющий процесс убийства крипов.

После быстрого БФ игроки обычно стараются повысить выживаемость Kez, так как урона персонажу хватает. С этой целью киберспортсмены обращаются к таким артефактам, как Sange and Yasha, Manta Style, Black King Bar, Butterfly, Satanic и другим. Рассмотрим сборку поэтапно:

Стартовый закуп

Ame, Monet и Satanic единогласно отдают предпочтение следующим предметам для стадии лайнинга, среди которых топор и стик.

Стартовый закуп на Kez Фото: Valve

Закуп в мид-гейме

К 20-й минуте, помимо базовых артефактов, игроки на первой позиции собирают Battle Fury и первый предмет на выживаемость (Manta Style или Sange and Yasha):

Закуп на Kez к середине игры Фото: Valve

Закуп в поздней игре

Дальнейшая сборка во многом зависит от ситуации в игре, ваших союзников и противников. Ваш выбор может состоять из таких предметов, как Black King Bar, Eye of Skadi, Satanic, Butterfly, Abyssal Blade, Moon Shard, Daedalus, Bloodthorn, Aghanim's Shard, Agahanim's Scepter и Linken's Sphere, но не ограничиваться ими.

Закуп на Kez в поздней игре Фото: Valve

Лучшие нейтральные предметы для Kez

В плане выбора нейтралок Кез не очень сильно отличается от многих других героев первой позиции. Вот ваши приоритетные опции:

тир-1 — Royal Jelly, Lance of Pursuit, Broom Handle;

тир-2 — Vampire Fangs, Orb of Destruction, Dragon Scale;

тир-3 — Vindicator's Axe, Nemesis Curse, Paladin Sword;

тир-4 — Mind Breaker, Ninja Gear, Ancient Guardian;

тир-5 — Pirate Hat, Stygian Desolator, Apex.

Важно понимать, что это лишь самая стандартная сборка, к которой обратились игроки. В целом она подойдёт практически для любого керри-героя ближнего боя. Kez — новый персонаж с огромным потенциалом и уникальными навыками, в применении которых есть огромное пространство для креатива.

Так что не стесняйтесь придумывать свои сборки и испытывать их в бою. Только креативные игроки создают мету. Например, как вам билд на Кеза через шесть Moon Shard, дающих скорость атаки?

Видео доступно на YouTube-канале DotaCinema. Права на видео принадлежат Valve.

Геймплей на Kez

Кез — агрессивный керри, который больше любит драться, чем фармить. Это прослеживается на протяжении всей игры от стадии лайнинга до глубокого лейта. Ваша главная задача — сохранить баланс между фармом и замесами, принимая как можно больше участия в драках, при этом получая своё.

Самое сложное в геймплее — это привыкнуть к стойкам и их способностям. Как только вы их освоите, Kez станет для вас как родным. Всего есть две стойки: катана и саи. Если максимально упрощать игровой процесс, то катана вам нужна для фарма и передвижений, а саи — для драк и пуша.

Kez — нетипичный керри, который подойдёт активным игрокам Фото: Valve

Начнём с линий. Kez может напрягать оппонента уже с первого уровня, в чём ему помогает простая комбинация: Falcon Rush (первый скилл в стойке с саями) + переключение стойки на катану, которая даёт больше урона от активированной способности.

Чтобы в любой момент сделать агрессивный выпад с комбинацией, бо́льшую часть лайнинг-стадии Кез проводит в стойке с саями, даже несмотря на то, что с катаной удобнее фармить. Игра в первые 10 минут выглядит так: Kez при поддержке саппорта пробивает соперников комбинацией, а пока способности перезаряжаются, он бьёт крипов.

Птица-Самурай не чурается и ранних выходов. Например, Аме после стадии лайнинга любит выйти через парный портал, чтобы напрячь вражеского керри и помочь союзникам открыть вышку на сложной линии. Только затем китаец добивает свой Battle Fury.

Пока Kez не может похвастаться высоким процентом побед. Может, этот гайд всё изменит? Фото: Dotabuff

После линий приоритетной стойкой у Kez становится катана. Во-первых, повышенный урон с данным оружием позволяет герою быстрее фармить; во-вторых, способность Echo Slash в этой стойке позволяет Кезу отпушивать линии; в-третьих, способность Grappling Claw ускоряет передвижение Птицы-Самурая по карте.

План на игру не меняется. Даже с Battle Fury Кез старается подключаться к дракам по максимуму. В замесах он переключается на саи и по очереди впивается в каждого героя оппонента, пока не добьёт его. В случае если что-то идёт не так, Кез просто активирует ульт Raven's Veil и убегает из драки в невидимости.

Катана в драках используется, только если есть возможность нажать второй ульт Raptor Dance в гуще врагов. Кстати, эта способность хорошо сочетается с Satanic, восстанавливая Кезу кучу здоровья.

«Suck my beak, pal!» — одна из реплик задорного Kez Фото: Valve

Если есть возможность подобраться к вражеским строениям, Kez также переключается на стойку с саями. С активированным Falcon Rush персонаж наносит огромное количество урона вышкам.

Не стоит забывать, что третью способность Shodo Sai с саями можно активировать — так вы сможете парировать все эффекты и удары, оглушив их источник. Спелл может пригодиться в случаях, когда вы оказываетесь под фокусом соперников.

Пожалуй, реже всего игроки на Kez используют второй скилл в стойке с саями под названием Talon Toss, но в редких ситуациях, когда вам может понадобиться сайленс, данная способность — ваш лучший друг.

В целом в этом и заключается весь геймплей Птицы-Самурая — фармите и деритесь по возможности. Скорее даже наоборот: деритесь и фармите по возможности. Вклад Кеза с предметами в драке сложно переоценить. Расфармленный Kez в считаные секунды стирает оппонентов, нивелируя свою уязвимость предметами на выживаемость.

Занимательное взаимодействие Falcon Rush и ультимейта Shadow Fiend со стрима Жана Gorgc Стефановски.

Контрпики и союзники

Наконец, разберёмся с внешними факторами игры на Kez. Герой хорошо сочетается с теми персонажами, которые позволяют хлипкому Кезу беспрепятственно бить врагов. Ему помогут герои с дизейблами (например, Treant Protector или Bane), а также персонажи с баффами и подсейвами (к примеру, Magnus или Omniknight).

В это же время сам Kez страдает от того же: станы контрят его мобильность, а подсейвы мешают ему быстро расправляться с соперниками. Ниже представлены герои, которые, по статистике Dotabuff, лучше всего работают против Кеза:

Axe;

Clockwerk;

Muerta;

Legion Commander;

Abaddon;

Ursa;

Witch Doctor;

Medusa;

Shadow Shaman;

Tidehunter.

Надеемся, этот гайд поможет вам поднять MMR на новом герое, а заодно повысит процент побед у самого Kez. GLHF!