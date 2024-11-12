Снятая на отвали бездарная комедия. Обзор «Возвращения попугая Кеши»

Учитывая успех «Чебурашки», «Бременских музыкантов», «Огнива» и прочих произведений по мотивам нашего детства, можно смело заявить: подобные переосмысления будут выходить как минимум ближайшую декаду. Они могут быть отличными или посредственными, а могут — такими как «Возвращение попугая Кеши».

Любопытно, что изначально фильм назвали «Попка не дурак», а разноцветного попугая — Альберто. Потом киноделы почуяли, куда дует ветер, и натянули на комедию, словно сову на глобус, легендарный советский мультфильм. Сами догадываетесь, каким получился результат.

«Возвращение попугая Кеши»: главное о фильме

Название: «Возвращение попугая Кеши».

Режиссёр: Олег Асадулин.

Актёры: Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Ирина Безряднова и другие.

Дата выхода: 31 октября 2024 года.

Жанр: комедия.

Страна: Россия.

«Возвращение попугая Кеши»: где смотреть?

31 октября фильм вышел в российский прокат. Цифровой релиз состоится ориентировочно в декабре.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания КарроПрокат». Права на видео принадлежат компании «КарроПрокат».

Кеша — лучший бизнес-тренер

Митя — учитель географии и школьный экскурсовод. Он многое знает о Гаити, но вот уверенности отчаянно не хватает. Мужчина неряшливо одевается, не находит ответа на подколы, вечно нервничает и запинается. В итоге никто не воспринимает Митю всерьёз, и даже девушка отказывается от свадьбы. Она хочет купаться в роскоши и нежиться на островах, а герой такое не потянет.

Всё меняется, когда в неловкие Митины руки попадает пёстрый попугай. Вообще, пернатый должен привлекать туристов и вымогать 500 рублей за фото, но на деле проявляет сообразительность, голосом Харламова даёт бизнес-советы и настойчиво тащит экскурсовода к успеху.

Митя проводит экскурсию Фото: «КарроПрокат»

Уже после завязки всплывает вопрос: а на кого вообще рассчитан мультфильм? Если на детей, то сценаристы крепко промахнулись. Чего стоят советы Кеши: купить с кредитки модную одежду, арендовать крутую тачку и создать иллюзию богатства. И вообще делать как надо, а как не надо — не делать.

Эпоха безалаберного бизнес-коучинга закончилась лет шесть назад, поэтому дети шутку не поймут, а взрослые вряд ли сочтут смешной. Особенно на фоне сказочного процветания Мити: оказалось, туристов действительно привлекает пафос, а не знания экскурсовода. Конечно, в финале выяснится, что внутренний мир важнее ценника на футболке, но до этого откровения готовьтесь лупить ладонью по лицу.

Наряд успешного человека Фото: «КарроПрокат»

По схожей формуле работает весь фильм. Шутки спорные, поступки героев сомнительные, мораль чересчур прямолинейна даже для первоклассника. Ощущение, будто сценаристы изгнали музу креатива и трудились по чек-листу. Панчи не работают? Ну и пусть, галочка в списке дел уже стоит. Сюжет бьёт и мимо детей, и мимо ностальгирующей аудитории? Радуйтесь, что завязку и кульминацию придумали. Финал не вызывает эмоций? Зато он есть, и герой там приходит к какому-то выводу.

Фильм всё равно мог бы сработать, если бы хоть актёры старались. Однако возникает ощущение, что талантливый Кологривый приходил на съёмки без подготовки. Не думал о своём персонаже, не вчитывался в сценарий, не пытался убедительно передать эмоции. В итоге бо́льшую часть хронометража он театрально кривляется. Грустно видеть такую игру после удачных «Комбинации» и «По щучьему велению».

Отдельный привет стоит передать человеку, который взял Гарика Харламова на озвучку попугая. Сам комик вполне старается, просто его голос максимально инородный для этой роли. Как если бы Харламова позвали озвучивать анимешную Фрирен. Сколько дублей ни запиши, хорошо не будет. Обидно за настоящего попугая, который свою роль исполняет на высший балл — даже клюв обычно открывает в нужный момент.

К самому попугаю претензий нет Фото: «КарроПрокат»

Если фильм и делает что-то хорошо, так это мотивирует пересмотреть «Возвращение блудного попугая». Ещё раз услышать хоть одну реплику Хазанова, хоть один разговор о Гаити. Этого хватит, чтобы втоптать новинку в грязь.

Ничего общего у проектов нет, но киноделы сознательно выбрали громкое название — поэтому заслужили критику. Впрочем, глядя на сборы, превысившие 700 млн рублей, они вряд ли грустят.

«Возвращение попугая Кеши»: стоит ли смотреть?

В кинотеатры пустили откровенно слабый фильм, который попросту не за что хвалить. Сюжет дурацкий, мораль поверхностна, слушать героев неинтересно. Даже удивительно, что такое бесталанное и наспех снятое кино заманило в кинотеатр так много зрителей.

Оценка «Возвращения попугая Кеши» — 3 из 10

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Красивый попугай.

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