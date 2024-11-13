Харламов на коне: «Гусар» вернулся со вторым сезоном

ТНТ не забросил «Гусара» в прошлом и продолжил развивать идею о поручике лейб-гвардии Российской империи, попавшем в современный мир из начала XIX века.

Григорий Савельевич Рыльский по «счастливому» стечению обстоятельств снова встретится со своими потомками — зрителя ожидает множество занятных событий, которые способны вдоволь повеселить любителей сериалов развлекательного телеканала. А теперь обо всём по порядку.

«Гусар 2»: информация о сериале

Название: «Гусар 2»

Режиссёры: Михаил Шулаев

Актёры: Гарик Харламов, Павел Рассомахин, Катерина Ковальчук, Екатерина Радченко, Сергей Белов, Гоша Куценко, Зоя Бербер и другие

Дата выхода: 28 октября 2024 года

Жанр: комедия

Продолжительность: 16 серий по 24 минуты

Страна: Россия

«Гусар 2»: где смотреть?

Ознакомиться с новым сезоном может на телеканале «ТНТ», а также на онлайн-платформах PREMIER, «Смотрёшка», «Большое ТВ» и «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ».

Видео доступно на YouTube-канала New Trailer. Права на видео принадлежат ТНТ.

Новый сезон — новые проблемы

Рыльский счастливо поживает в 1813 году — война давно окончена, поэтому можно заняться мирным существованием. Идиллию прерывает император, которому для укрепления межгосударственных связей необходимо доставить особый драгоценный камень австрийскому правителю. Для выполнения этой опасной задачи короне снова требуются услуги поручика Рыльского.

Путь Гусара не проходит гладко — камень похищают, поэтому с помощью хитрой уловки он заставляет Митю вытащить его в настоящее. Теперь поручику предстоит снова насладиться благами современной цивилизации, понянчиться с внуком и сделать всё, чтобы вернуть камень в прошлое.

«Гусар 2» Фото: ТНТ

Сюжет прост и понятен для зрителя-обывателя. Сценаристы снова помещают гусара в современные реалии, добавляют новых вводных в лице внука и английского шпиона и позволяют наблюдателю снова насладиться приключениями и взаимоотношениями понравившихся героев. История полна забавных ситуаций, которые могут поразвлечь после сложного рабочего дня.

Сериал во всём пытается угодить обычному зрителю и не пробует прыгнуть выше головы, представляя собой типичный сиквел ситкома с надуманными проблемами персонажей — некоторые сцены и события можно с лёгкостью пропустить и не потерять нить повествования. Они могут казаться неважными или лишними и добавлены лишь для удержания зрителя перед экраном на более длительный срок.

Много шуток, мало юмора

Зато сериал вытягивают харизматичные актёры, которые по-настоящему проживают жизнь героев. Харламов — венец происходящего. С помощью харизматичности и чувства юмора он достаёт историю из бездны. Не все шутки смогут рассмешить зрителя, однако приятное времяпрепровождение, скорее всего, будет обеспечено.

Первый сезон поражал количеством искромётных фраз — второй, к сожалению, не способен также ярко удивлять зрителя. Он паразитирует на интересе к первоисточнику (многие сцены не кажутся столь же смешными и яркими, как в оригинальном сериале) и предоставляет меньшее количество комедии со сниженным качеством за одинаковое время.

«Гусар 2» Фото: ТНТ

Появление типичной проблемы любого продолжения значимо не портит сериал — он справляется с задачей развлечения киноманов. Это самое главное: наблюдать за приключениями Рыльского всё-таки увлекательно, хотя и не весь созданный контент способен добраться до сердца зрителя. Возможно, это и не самый идеальный вариант развития киносерии, но вполне добротный — большего часто и не требуется.

«Гусар 2» Фото: ТНТ

«Гусар 2»: стоит ли смотреть?

Второй сезона «Гусара» обязателен к просмотру зрителям, которые получили удовольствие от первых приключений Рыльского.

Если заходят шутки с ТНТ и проекты Comedy Club Production, то и этот сериал способен скрасить не один вечер. А вот фанатам сложных шуток и более классической комедии без пошлостей стоит остерегаться и внимательнее присмотреться к происходящему. Парочка строк, может, и пробьёт душевную броню, но вряд ли зацепит харизматичностью героев и быстро развивающимся сюжетом.

Рекомендовать всем к просмотру невозможно, поэтому финальная оценка может значительно отличаться в зависимости от предпочтений в ситкомах у зрителя. Скорее всего, создатели в дальнейшем захотят выпустить ещё пару-тройку сезонов, а соответственно, требования к количеству хороших шуток значимо повысятся — придётся тщательнее поработать над комедией, чтобы не растерять фан-базу и значимо её расширить.

Оценка «Гусара 2» — 6,5 из 10

Понравилось

Харизматичные Харламов и Куценко

Забавные ситуации, из которых персонажам постоянно приходится выпутываться

Соединение «исторического пазла» в единую картину в финале

Не понравилось