Главный триллер года и лучшая роль Хью Гранта. Обзор фильма «Еретик»

2024-й впору назвать годом триллеров. Мы уже видели «Ловушку», «Не говори никому», «Подай знак» и другие жанровые фильмы, которые собрали большую аудиторию. Неплохо на фоне последних лет, где из запоминающихся работ было разве что «Меню».

Но какой триллер — лучший в году? Пока первенство удерживает «Еретик», который выйдет в российский прокат уже 14 ноября.

«Еретик»: главное о фильме

Название: «Еретик» (Heretic).

Режиссёр: Скотт Бек, Брайан Вудс.

Актёры: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист и другие.

Дата выхода: 8 ноября 2024 года.

Жанр: триллер, ужасы.

Страна: США, Канада.

«Еретик»: где смотреть?

14 ноября фильм выйдет в российский прокат. Цифровой релиз состоится ориентировочно в декабре.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат компании А24.

Как-то раз две мормонки заходят в дом

Сюжет «Еретика» можно описать по первым сценам, где две молодые мормонки сидят на скамейке и вспоминают момент обретения веры. Не ждите бесед о видениях и вселенских откровениях, когда бог обнял и прямо в душу нашептал нечто важное. Нет, для одной из девушек катализатором вообще стало порно. В глазах актрисы взрослого жанра она увидела такое отчаяние, что посвятила себя всевышнему.

Эпизод простой, два персонажа всего лишь болтают на отвлечённые темы. Вот только он наполнен таким креативом, что завораживает и отменно раскрывает характеры. В голове сразу возникает мысль: «Следить за этими дамами будет интересно». По подобной формуле работает весь фильм: ничего невероятного не происходит, но от просмотра не оторваться.

Не стоило стучаться в ту дверь Фото: А24

Похождения девушек жуткие и лучше всего сработают для зрителя, который проигнорировал трейлеры. Они стучатся в разные двери и пытаются увлечь обывателя верой. Одну из таких дверей открывает обаятельный мистер Рид в исполнении Хью Гранта. Он добродушным жестом приглашает внутрь, и мормонки переступают порог. Зря! Следующие два часа их ждут испытания веры, интеллектуальные головоломки и жуть, от которой кровь стынет.

Сам сюжет крышу не сносит, но вот персонажи и диалоги — вполне. К примеру, мистер Рид может начать десятиминутную лекцию о религии, где сравнит христианство с «Монополией» и «Бургер Кингом», а труды Джозефа Смита назовёт спин-оффом. В другом фильме зритель бы уснул, но в «Еретике» будет нервничать, хихикать и кричать девушкам: «Бегите!»

Мирные посиделки скоро закончатся Фото: А24

Почему так? Главный секрет — в Хью Гранте, который выдал, пожалуй, лучшую роль в карьере. Массовый зритель знает его по романтическим комедиям, но в последние годы Хью сыграл немало плохишей — в его исполнении бесконечно обаятельных. Однако безумца уровня мистера Рида в портфолио Гранта ещё не было.

Это харизматичный и поехавший манипулятор, который предсказывает каждый шаг своих жертв и заманивает в интеллектуальный капкан. Смотреть на такого психа страшно и приятно одновременно, его речи завораживают и в то же время сводят с ума.

Именно Хью Грант — главная причина смотреть «Еретика». Актёр использует все фирменные приёмы вроде кривляний и лирических отступлений, однако смотрится свежо.

Хью Грант здесь потрясающий Фото: А24

События разворачиваются в одном доме, а важных персонажей, помимо мистера Рида, всего двое. У мормонок не такие запоминающиеся образы, но они всё равно восхитительны — достоверно реагируют на стрессовые ситуации, очень мило выглядят, талантливо отыгрывают страх, смятение и вовлечённость.

За девушек действительно переживаешь, причём трудно сказать, за какую сильнее. Сначала сердце похищает известная по «Шершням» Софи Тэтчер, потом симпатии перекидываются на Хлою Ист, которая дебютирует с большой ролью.

Пытаются выжить Фото: А24

Среди жанров числится хоррор, но на деле «Еретик» — чистокровный триллер. Пару раз показывают жуткие силуэты во тьме, один раз пугают скримером. В остальном развлекают саспенсом, диалогами и попытками понять мотивацию злодея.

Пожалуй, даже комедии в фильме больше, чем хоррора. Шутки про «Человека-паука» и «Болотную тварь» запомнились и разорвали зал.

«Еретик»: стоит ли смотреть?

«Еретик» — не гениальный, но определённо лучший триллер года. В этом заслуга Хью Гранта, двух молодых актрис и завораживающих диалогов. Поэтому фанатам жанра фильм пропускать не стоит.

Оценка «Еретика» — 7,5 из 10

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Хью Грант бесподобен

Интересные диалоги

Фильм держит в напряжении.

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