Один из главных сериалов 2024 года и криминальная классика. Обзор «Пингвина»

Мало кто сомневался, что «Пингвин», спин-офф недавнего «Бэтмена» от Мэтта Ривза, окажется хорошим сериалом. За режиссуру отвечали авторы «Бесстыжих» и «Мира Дикого Запада», среди актеров собрали немало звёзд, сама идея приземлённой разборки в нуарном Готэме привлекала. Но мог ли кто-нибудь подумать, что уже к финалу сезона «Пингвин» покажется классикой?

На HBO вышел удивительный сериал практически без слабых мест. Трудно даже представить зрителя, которому стоит пропустить столь драматичную борьбу за власть.

«Пингвин»: главное о сериале

Название: «Пингвин» (The Penguin).

Режиссёры: Крэйг Зобел, Кевин Брэй, Хелен Шейвер.

Актёры: Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Тео Росси и другие.

Дата выхода: 20 сентября 2024 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: драма, криминал.

Страна: США.

«Пингвин»: где смотреть?

Все восемь эпизодов вышли в онлайн-кинотеатре Max. Официальных русских озвучки и субтитров нет.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат HBO.

Хорошим парням в Готэме не место

Сюжет стартует сразу после финала «Бэтмена». Загадочник устроил ужасный теракт, улицы Готэма затопило, глава семейства Фальконе погиб. Всё это порождает море хаоса и вместе с тем возможностей для группировок. В центре разборок оказывается Пингвин, незначительный гангстер без денег, личной армии и авторитета. Уже во вступлении он убивает преемника Фальконе, стравливает крутые банды и крутится как уж на сковородке, чтобы стать главным мафиози в Готэме.

Завязка проста и типична для жанра, но не дайте ей себя обмануть. Уже в середине сезона история далеко уйдёт от «Клана Сопрано» и других криминальных сериалов.

Переговоры крутых мафиози Фото: HBO

Главное отличие «Пингвина» — персонажи. Среди важных героев вы не найдёте ни одного предсказуемого и карикатурного. Взять самого Освальда Кобба. Он постоянно ходит по грани, выкручивается благодаря наглости и фарту, впечатляет яркими монологами и без устали всех предаёт. Ради чего? Точно не ради власти, богатства и других стереотипных целей. Мотивация прозаична и, если копнуть поглубже, до безобразия страшна.

Ещё интереснее факт, что за весь сезон отношение к Освальду меняется раз пять — и к финалу вы точно не назовёте мафиози славным парнем. Он кажется таким, когда толкает речи перед простыми работягами, охотно делится деньгами, публично признаёт ошибки или улучшает жизнь в бедном районе. Вся эта «свойскость» — маска, за которой прячется монстр. Не бездушный, но готовый на всё ради главной цели.

Оз и София побудут как союзниками, так и заклятыми врагами Фото: HBO

Такой персонаж одновременно отталкивает и завораживает. Всё же по сравнению с другими мафиози Пингвин вечно в слабой позиции и с дулом пистолета у лица. Вечно такой заботливый и, казалось бы, настоящий. Именно поэтому его деяния и кровавые победы так леденят кровь. Временами хочется вскрикнуть: «Чтоб ты помер, но, пожалуйста, живи».

Из Пингвина вышел, пожалуй, самый неоднозначный и многогранный сериальный персонаж за долгие годы. Это заслуга не только сценария, но и блистательного Колина Фаррелла. Несмотря на обилие грима, за которым актёра трудно узнать, Фаррелл ежесекундно впечатляет мимикой, многозначительными взглядами и зашкаливающий внутренней болью. На месте Освальда трудно представить другого актёра, Колин как влитой. Если за такую роль он не получит «Эмми», жюри можно будет назвать врагами искусства.

Фаррелла не узнать Фото: HBO

С другими персонажами схожая история. Чего стоит София Фальконе в исполнении Кристин Милиоти. У девушки хватало отличных ролей, вы наверняка помните её по «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Фарго» и «Чёрному зеркалу». Вот только Милиоти ещё никогда не играла настолько сложного персонажа.

Во вступлении Софию рисуют поехавшей садисткой, которая с детства была не в себе, отсидела в аркхэмской психушке и на выходе окончательно потеряла связь с реальностью. На деле мисс Фальконе в разы сложнее и местами ощущается чуть ли не главной жертвой Готэма. Она пережила шокирующие предательства, была выставлена на задворки криминального мира, потеряла близких — и от этого стала холодной, злой и чертовски умной.

Не ждите, что София закатит серию кровожадных расправ. Чаще она будет вести себя разумно через пронзительные диалоги и демонстрировать надломленность. В сценарии она прописана как антагонист, но ненавидеть даму трудно. Тем более на счету Пингвина проступков побольше.

Красивая и смертельно опасная Фото: HBO

Сценарий хорош даже в отрыве от актёров. Он полон драмы, стрессовых ситуаций и постоянно переворачивает всё с ног на голову. За один эпизод герои могут почувствовать себя королями мира, всё потерять, вернуться на Олимп и снова рухнуть лицом на холодный асфальт.

Никогда не знаешь, чего ожидать от «Пингвина». Положение героев вечно кажется безвыходным, решения проблем удивляют, напряжение только растёт — это и заставляет поглощать один эпизод за другим.

Выглядит сериал отлично Фото: HBO

Хотя, будем честны, «Пингвин» не идеален. К примеру, в финале Освальд так неловко спасается от беды, что его противников хочется назвать криворукими недотёпами. Союзники порой превращаются в богов из машины и непонятным образом распугивают толпу мафиози с пушками. Хочется ли придираться к этим минусам? Нет. Всё же сцены достаточно драматичны, а следом режиссёр выдаёт нечто безоговорочно хорошее.

«Пингвин»: стоит ли смотреть?

Определённо! «Пингвин» — сериал с великими персонажами, феноменальной актёрской игрой и сюжетом, который до последней минуты держит в напряжении. Посмотрите его, даже если не фанатеете от криминальных драм.

Оценки «Пингвина» — 9,5 из 10

Понравилось

Гениальные персонажи.

Актёры заслуживают «Эмми».

Нервный сюжет.

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