«Дота» не умирает»: Интервью с Павлом 9pasha Хвастуновым

На недавнем турнире ОКСИ-2024 в Сочи «Чемпионату» удалось пообщаться с экс-киберспортсменом, аналитиком и стримером Dota 2 Павлом 9pasha Хвастуновым. Легенда «золотого» состава Virtus.pro рассказал нам о первых шагах в стриминге и взглядах на современную «Доту».

— Добрый день! Итак, давайте начнём с первых впечатлениях — о Сочи, о турнире.

— Конкретно про Сочи — я уже прилетал сюда несколько раз. Город, конечно же, мне нравится мне, тут живут мои друзья. Хорошее, потрясающее место. По поводу ивента — на самом деле я удивлён. Я думал, что это будет просто какой-то небольшой ивент, связанный с «Дотой». Но здесь очень много каких-то развлечений, много чем можно заняться, причём в разных абсолютно сферах. Это кажется интересным, мне всё очень нравится.

— Вы приехали сюда по приглашению «Сбера» — как я понимаю, это ваш первый подобный опыт? Чем планируете заниматься на ОКСИ?

— Да, для меня это первый опыт. Решил приехать и посмотреть, как всё это выглядит. Заодно, опять же, появился повод прилететь в Сочи, давно тут не был.В рамках ОКСИ я буду вручать награду лучшему игроку и участвовать в разных медиаактивностях — автограф-сессии, интервью и так далее.

— Люди узнают, подходят?

— Да, конечно, уже очень много людей подходили, фотографировались. Очень приятно, я не ожидал.

— Если говорить об игроках, для некоторых это первый ивент. Уже известные киберспортсмены типа 9Class или Pure начинали с подобных турниров — насколько вообще это важно в рамках первого шага в про-карьере?

— Слушай, ну у кого-то вообще этого первого шага нет, у кого-то он есть. Я минусов, если честно, не вижу. Это что-то приближённое к самому огромному и светлому — к The International, куда все стремятся, чтобы поднять Аегис. И это на самом деле очень даже неплохой первый шаг — тоже LAN-турнир, большая сцена, какое-никакое давление, желание выиграть. Круто, что такие ивенты есть.

— В этом году «Сбер» собирает команду с JotM в роли тренера, регулярно проводит собственные турниры. Насколько такие акции способствуют тому, чтобы школьники и студенты начинали рассматривать киберспорт не только как хобби, но и как вид деятельности?

— У всех, наверное, по-разному. Даже не знаю, что нужно сделать, чтобы киберспорт для всех стал значить больше, чем какое-то увлечение. Я просто через всё это прошёл и до сих пор говорю и буду говорить, что где-то мне всё-таки повезло. Я в это искренне верю. И в сфере, где есть доля везения… Сложно как-то говорить «иди занимайся этим, а там посмотрим, вдруг тебе повезёт».

9pasha на турнире в Сочи Фото: ФКС России

— У вас ещё возникает желание самому вернуться на профессиональную сцену?

— Желание периодически появляется, но я пытаюсь его как можно быстрее тушить, если честно. Чтобы играть на топ-уровне, нужно не вылезая сидеть на компьютером месяцами — а по-хорошему и весь год так прожить. А я, если честно, не готов потратить столько времени. К тому же я не могу ответить, в какой форме в итоге буду.

И когда ты ставишь на кон столько времени, а в конце неизвестность — ну, мне уже в таком возрасте тяжело. Нет у меня уже этого авантюризма, какой-то юношеской безбашенности, когда «всё или ничего». Такого у меня уже нет.

— С конца прошлого года вы стали активно вести эфиры на Twitch. Что изменилось за этот год, появился ли опыт в каких-то аспектах?

— На самом деле, я пытался стримить и раньше: делал это не так много, но тем не менее пытался. Сейчас я стал стримить плюс-минус подольше. Тоже тяжеловато — надо быть относительно усидчивым человеком, и у меня это вообще не получается пока. Потому что я вечно всегда хочу куда-то пойти, что-то поделать, а зрители такие: «а ты куда? а что?»…

Вот этого пока не хватает, пытаюсь привыкать. Но вообще стримы сейчас, конечно же, стали очень популярны. я бы сказал, что они в один момент даже где-то подвинули блогинг на YouTube — одно время видео были более популярны, сейчас его сместили прямые эфиры на Twitch.

— Раньше вы были против турниров стримеров, вот есть майская цитата: «Сидят 40 гоблинов, которые искренне ненавидят друг друга». Но в сентябре сами участвовали в подобном шоу-турнире. Что изменилось?

— Ну, я поиграл немножко на другом турнире, от другого организатора, меня позвал туда Дима Рекрент. Он сказал, что у него есть гениальный план — говорит, у меня очень мало птс, и я соберу просто пушку-вышку-пачку из самых лучших игроков.

Там суммарный рейтинг всех игроков должен составлять до 40 000 MMR, а у него всего 2500 — и Дима решил, что как-нибудь сыграет, зато наберёт в команду богов, и мы выиграем. К сожалению, что-то у нас пошло не так, ха-ха (команда 9Pasha проиграла все семь игр. — Прим. «Чемпионата»), но тем не менее это было довольно-таки прикольно.

Всё равно всё это крутится вокруг конкуренции: все считают себя крутыми, считают других слабыми. Но всё-таки это не Streamers Battle, там всё-таки это похлеще. Я просто пытался его смотреть несколько раз, и к какой команде не зайду, там всегда разговоры на повышенных тонах, кто с кем-то ругается…

Единственное исключение — это команда VovaPain и Stray: они прям душевненько играют, веселятся. Они единственное, кого мне приятно было смотреть.

9pasha до сих пор входит в топ-10 киберспортсменов России по выигранным призовым Фото: Dreamhack

— Немного о про-сцене. Сейчас идут первые турниры нового сезона, и уже можно сделать первые выводы — кто выиграл решафл после Инта? Кого можно выделить из грандов?

— Сложно так говорить, потому что я бы не сказал, что решафл закончился. Многие играют такими составами, потому что где-то не успели. Времени на изменения было относительно мало, а хочется принять взвешенное решение и не соглашаться на что попало, посмотреть на картину целиком. Кто-то не даёт ответ, кто-то соглашается немного не на то, что хотел, кто-то захочет, возможно, передумать…

Я думаю, что-то ещё может поменяться, но вообще мне нравится новый состав BB Team — мне нравится, что Глеб kiyotaka наконец-то нашёл себе команду. Мне кажется, это грустно для СНГ-киберспорта, что такой игрок сидел и ничего не сделал всё это время. Я очень рад, что у него сейчас появился шанс показать себя, и я надеюсь, что всё у него получится.

— Если говорить о Team Spirit...

— Тут тоже непонятно, вернётся Collapse или не вернётся. В принципе, я считаю Малика хорошим оффлейнером, он может играть в этом составе, но говорят, что Коллапс просто в отпуске. Неясно, вернутся ли игроки прошлого состава, позовут ли их, согласятся ли они сами… Короче, какие-то непонятки присутствуют. Конкретно этот состав, который играет сейчас, мне кажется интересным.

— Как в целом можно оценить эту ситуацию, где огромное количество звёзд просто зависли в отпусках — gpk и RAMZES, игроки Team Spirit, другие ребята…

— Ну что, у них был тяжёлый сезон. Были свои разочарования. Ну взять, например, Рому Рамзеса — человек играет за выход в гранд-финал The International, и у него ломается герой. У него на «Думе» кнопки не работают, он вылетает из игры.

Честно, я думаю… наверное, это тяжело пережить. Я Роме желаю всего самого хорошего, но, если бы у меня такое произошло, я бы был… очень злой. И, скорее всего, в один момент я просто потерялся бы.

— Ну кстати, у Рамзеса будто хорошо получается возвращаться по ходу сезона. В этом году он залетел в Tundra и дошёл до топ-3, до этого круто усилил 9Pandas. Почему у него это получается даже после пропуска старта сезона?

— Ну, во-первых, это невероятно опытный игрок — сколько он уже играет, причём играет на разных позициях. Дотер — это что? Это понимание игры и умение использовать эти знания, как-то ручками по клавиатуре клацать.

Понимание у него на очень высоком уровне, он много где поиграл, на разных ролях, и как дотер Роман знает очень много, безумно много. И механически он игрок хороший, ещё молодой, и если надо будет как-то поднять уровень ещё повыше, то он сможет это сделать. В этом сезоне всё зависит от его желания.

— Хотел спросить ещё про один наш клуб — Virtus.pro. Какие чувства сейчас вызывает текущий ростер по «Доте», особенно если сравнивать его с вашим «золотым» составом? Что сейчас происходит с командой?

— Ну, что-то у них там не получается, действительно. Видно, что нужно прикладывать усилия, чтобы этот состав работал. Состав необычный. Есть молодой, несоциальный, я бы сказал, squad1x — как я понимаю, вроде бы он просто задрот-дотер, которого нужно как-то научить коммуницировать с командой.

Есть Kiritych, хороший игрок с высоким рейтингом, но как-то у него растёт не фан-база, а наоборот, огромная хейт-база, которая не очень его любит и не очень рейтит. То есть человеку надо ещё и с этим бороться.

Noticed вроде бы хорошо играет, меняют «четвёрку» — с одним не получается, с другим… fng, который пытался всё это склеить… Как будто у команды скопилось достаточное количество проблем, чтобы они начали думать, что без изменений в составе решить их уже не получится. Хотя вроде как команда действительно молодая.

— Недавно СЕО клуба Николай Петросян в конексте вопросов про Дурачьё и Фишмана сказал, что возможны глобальные изменения — и он считает Virtus.pro сейчас лучшим вариантом среди клубов Восточной Европы для дотеров.

— Да, действительно. Я думаю, как организация Virtus.pro заинтересована в том, чтобы как минимум вернуться на топ-турниры, ездить туда и занимать достойные места, потому что в данный момент они, к сожалению, выбыли из гонки. И есть очень много сейчас игроков, которые остались без команды по определённым причинам: отпуск, либо ещё что-то, либо их просто не устраивает то, куда их приглашают.

Я слышал сам уже, что многих зовут Virtus.pro — кто-то там думает, кто-то отказывается, кто-то, возможно, соглашается. Клубу есть над чем работать, есть из чего собирать, а дальше всё зависит от того, что у них получится. Но, если честно, даже с тем составом, который у них был, даже с ним можно работать — если сейчас не получается, возможно, нужно какие-то другие вещи делать, по-другому действовать. Но, опять же, варианты есть.

9pasha выступал за VP более трёх лет Фото: Epic Esports Events

— По поводу самой игры. Как вам сейчас мета Dota 2, завязанная на нескольких слишком сильных героях? У многих она вызывает критику.

— «Дота» сейчас «на любителя», скажу честно. Кто-то считает, что это невероятно скучный и неинтересный патч, потому что «Дота» стала, во-первых, слишком командной, во-вторых, слишком простой. Я с этим согласен — считаю, что сейчас она очень-очень простая.

Для кого-то это плюс. Условно, есть две команды, и одна по многим аспектам сильно уступает другой — но в текущих реалиях они могут спокойно соперничать на равных, потому что сейчас… очень многое в «Доте» прощается. За счёт этих вот аур, за счёт того, что она стала очень командной, в игре очень много совместных передвижений.

Да, есть какие-то свои фишки, на которых можно обыграть, но тем не менее — всё стало довольно-таки просто. Кого-то это устраивает, кого-то — нет. Кто-то хочет, чтобы «Дота» была скилловая и всё зависело от игрока: если ты сыграл 20 минут идеально, то должен сильно влиять на ход матча. Другие, наоборот, говорят — так и нужно, это командная игра «5 на 5», «Дота» должна быть такой. Всё на любителя.

— Фраза «Дота» умирает», кажется, вечна. Но как будто сейчас она приближается к правде, нет такого ощущения? Старые игроки уходят, всё больше проблем…

— Честно скажу, что я не считаю, что «Дота» умирает. Я в этом убеждён, и никто меня не переубедит. Я посмотрел прошлый The International, и в моём понимании это был самый сильный The International за всё время. Был шокирован тем, что наконец-таки за долгое время нет очевидного какого-то фаворита или одного-двух явных претендентов, один из которых точно заберёт Аегис, и всё.

Team Liquid не были такими сильными до The International, и смогут ли они поддерживать свою форму до гранд-финала — это было интересно. Когда на «Инте» осталось восемь команд, я смотрел и не понимал, чем это может закончиться, потому что все сильные, у всех есть свои какие-то фишки, которые они пытаются обыгрывать.

Всё это безумно было интересно лично для меня. Разве я могу считать, что «Дота» умирает, если я недавно посмотрел совершенно безумный, классный и интересный The International?

— Ну и последний тогда вопрос по новой игре Valve — Deadlock. Играли ли вы, смотрели? Как можно оценить её потенциал?

— Да, играл, как только она вышла, знакомые поделились со мной ключом. Собралось нас четыре-пять человек, которые играли вместе. Честно — довольно-таки интересно. Но, опять же, сейчас эта пачка наша распалась, и одному уже не очень хочется играть. Это уже зависит от человека.

Сейчас в Deadlock вроде добавили соло-рейтинг, и мотивация играть одному должна появиться. Но у меня, к сожалению, сейчас очень много дел, и поэтому просто пока по времени никак не получается. Сейчас вот, допустим, отсюда улетаю — и сразу же на DreamLeague, буду кастить турнир дома — тоже, по идее, целый день на протяжении двух недель, довольно-таки тяжело.

Но вообще, мне «Дедлок» нравится. Я бы играл дальше, будь у меня просто чуть-чуть больше времени.

— Есть ли у игры какое-то вот большое будущее? Может быть, не как «Дота», но как Valorant или Apex Legends?

— В моём понимании всё зависит исключительно от разработчиков. За последнее время, за год-два, вышло очень много крутых игр, в которые можно поиграть в компании. И всё исключительно зависит от людей, которые этим занимаются. Дадут ли они игрокам то, чего они хотят, улучшат ли это, добавят ли то. Могут дать слишком поздно, людям наскучит, и они уйдут. Никто не знает — всё в руках Valve. Мне кажется, если будут делать всё правильно, это будет хорошая игра.