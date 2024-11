Второй акт «Аркейна» великолепен: до финала сериала осталась неделя

На Netflix состоялся релиз второго акта второго сезона мультсериала «Аркейн» (4-6-е эпизоды), который продолжает драматическую историю разных персонажей из вселенной League of Legends. В новых эпизодах зрителей ждёт ещё больше эмоциональных моментов и крутой постановки с великолепным визуалом.

В тексте присутствуют спойлеры ко всем эпизодам.

«Аркейн»: информация о мультсериале

Название: «Аркейн»

Шоураннеры: Кристиан Линке, Алекс Йи

Актёры озвучки: Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл, Кевин Алехандро, Гарри Ллойд и другие

Дата выхода: 20 ноября 2021 года (первый сезон)

Жанр: драма, приключение

Сколько серий: девять в первом и втором сезонах

Страна: США

«Аркейн»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Netflix, на данный момент доступно шесть эпизодов из девяти.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Riot Games.

Драма продолжается

Второй акт продолжения «Аркейна» разворачивается вскоре после драматических событий первых серий. Кейтлин (Кэти Льюнг), которая взяла на себя руководство Пилтовером с подачи Амбессы (Эллен Томас), открывает охоту на Джинкс (Элла Пёрнелл) и наводит военные порядки в Зауне.

Население последнего отчаянно ищет спасения в той же Джинкс, однако их безумная мессия скрывается от посторонних глаз с юной подругой Ишей. Параллельно Виктор (Гарри Ллойд) продолжает собирать последователей, которых он лечит с помощью своих новых умений. Из своего загадочного путешествия внезапно возвращается изменившийся до неузнаваемости Джейс (Кевин Алехандро), а Мэл (Токс Олагундойе) сталкивается с жуткой Чёрной розой. И во тьме из оков вырывается страшный зверь, которого создал доктор Сингед (Бретт Такер).

«Аркейн» Фото: Riot Games

Второй акт нового сезона, как и ожидалось, оказался лучше первого (хотя тот тоже был весьма неплох), что нельзя назвать неожиданностью. Во многом шоураннеры «Аркейна» Кристиан Линке и Алекс Йи успешно повторяют структурный трюк из предыдущих серий — но нельзя не признать, что он до сих пор работает.

В первой части первого сезона зрителей не только знакомили с героями, но и устанавливали определённый статус-кво местного мира. Вай (Хейли Стайнфилд) и Паудер по итогам первых трёх эпизодов теряли своего отца Вандера (Джейби Бланк), а сама Паудер постепенно начинала превращаться в Джинкс. При этом хрупкий мир между Зауном и Пилтовером ещё сохранялся.

После этого фанатов ждал солидный временной скачок за кадром. И во втором акте Джинкс уже работала на нового руководителя Зауна, Силко (Джейсон Спайсэк), тогда как Пилтовер становился всё более зависимым от технологий хекстека. Во втором сезоне с точки зрения структуры происходит нечто похожее, хотя разрыв между двумя актами оказался не таким масштабным.

«Аркейн» Фото: Riot Games

Четвёртый эпизод тратит значительную часть истории на разбор предыдущих событий, когда многие персонажи просто раскрывают свои эмоции. Кейтлин становится всё более одержима Джинкс, Амбесса строит коварные планы, а Сэйвика (Амира Вэнн) пытается как-то собрать жителей Зауна вместе. Активное развитие сюжета стартует ближе к финалу серии, когда тот самый монстр своим появлением переворачивает всё с ног на голову.

Данный эпизод вообще получился самым слабым из второго акта, но речь идёт о разнице в духе «было хорошо, а стало вообще замечательно». К примеру, в начале четвёртой серии музыкальное интро снова подают немного резковато, а суть превращения Джинкс в мессию для Зауна не раскрыта до конца. Но как только на сцену прибывает персонаж, известный фанатам «Лиги» как Варвик, о предыдущих проблемах хочется забыть.

Момент с атакой монстра на тюрьму Пилтовера подан в стиле настоящего хоррора с использованием нового визуального стиля и точки зрения самого чудовища. А следом зрителям продемонстрируют очередной потрясающий экшен-эпизод при участии Джинкс, который завершается давно ожидаемым поворотом.

«Аркейн» Фото: Riot Games

Отцы и монстры

Пятый эпизод идеально напоминает, почему этот мультсериал приобрёл такую широкую популярность не только у фанатов LoL, но и у обычных зрителей. И дело не только в том, что сюжетные линии начинают пересекаться между собой, а визуальная составляющая вылетает на уровень стратосферы.

В основе «Аркейна» изначально было заложено несколько простых и универсальных тем, одна из которых касалась вопросов семьи. Авторы уже разбирали идею сложных отношений между родственниками (Джинкс и Вай) и прямо говорили, что семью можно обрести самым неожиданным способом (Вандер, Силко). К тому же зрителям не раз демонстрировали, что некоторые способны пойти ради родных на любые жертвы.

Пятый эпизод продолжает развитие всех этих идей, задавая новые вопросы. Могут ли близкие люди действовать вместе после всех обид? Что делать, если монстром внезапно стал твой отец? Стоит ли цель всех жертв на её пути? В основном эти концепции касаются ветки Джинкс и Вай, которые вынуждены объединить свои силы ради общего дела — спасения Вандера в облике Варвика.

«Аркейн» Фото: Riot Games

Однако схожие темы возникают и в линии Мэл, которая оказывается в плену у Чёрной розы — героиня узнаёт, что её мать Амбесса скрывала подробности своего прошлого, заставляя дочь взглянуть на родителя в новом свете. К тому же зрителям раскрывают и некоторые ответы о брате Мэл, которого лишь мельком упоминали в прошлом.

Идея страшной жертвы ради семьи неожиданно переплетается в истории Кейтлин с судьбой учёного, ответственного за создание Варвика. Он уже потерял часть своей человечности в попытках спасти дочь, а героиня только вступает на эту дорожку с желанием отомстить за погибшую мать. Это красивая параллель, которая заодно поднимает и другой популярный подтекст сериала — превращение в монстров.

«Аркейн» Фото: Riot Games

Речь не обязательно идёт о физическом превращении (хотя у Вандера происходит именно это), а скорее о цене, которую люди платят за свои поступки. Как ярко подчёркивают в мультсериале — монстрами не рождаются, ими становятся под давлением обстоятельств. Свою роль играет и вопрос перспективы, ведь многие персонажи совершают ужасные поступки ради любви.

Во втором акте «Аркейна» для дополнительной иллюстрации всех этих мыслей активно и очень эффектно используют монтаж — как вступление с дебошами Вай, так и тактически расположенные флешбэки. К примеру, сцена в баре в пятой серии не только включена в идеальный момент, но она ещё добавляет дополнительного эмоционального контекста старым персонажам.

Монстры

Если в прошлый раз шестая серия завершалась драматической встречей Вай и Джинкс под композицию Woodkid, то теперь авторы снова иллюстрируют мысль из песни Стинга, которая звучала в финале первого сезона — «Что могло бы быть» (What could have been).

«Аркейн» Фото: Riot Games

Последняя серия второго акта завершается трагедиями на нескольких фронтах, и здесь в очередной раз проявляется сила визуальной составляющей «Аркейна». Местный сюжет изначально нельзя было назвать непредсказуемым, и это же относится к событиям свежих эпизодов. Но всё упирается в чрезвычайно яркую реализацию, когда первую роль играет исполнение, а не сами сюжетные ходы.

Шестой эпизод получился одним из самых грустных во всей истории — сразу несколько персонажей пытаются как-то привести жизнь в порядок, однако над ними уже нависает дамоклов меч судьбы. Джинкс и Вай стараются достать сознание Вандера из Варвика, но за ними уже идут Амбесса и Кейтлин. Виктор хочет и дальше развивать свою мирную общину, однако его стремится уничтожить потерявший разум Джейс.

Анимация в этой серии в очередной раз заслуживает всяческих похвал — как за прекрасные и сюрреалистичные путешествия Виктора по сознанию Вандера, так и за пронзительный взгляд на его мечту. Ну а ближе к финалу создатели в очередной раз подчеркнули трагичность ключевого момента с помощью слоу-мо и музыки.

«Аркейн»: стоит смотреть?

Успехи второго акта отрицать сложно, но это не значит, что у мультсериала совсем не осталось проблем. К примеру, из-за большого количества событий ветка Виктора обрывается резковато — казалось, что его история ещё далека от завершения.

Не очень понятно и то, успеют ли создатели завершить все сюжетные линии за три последние серии. А ведь они станут финалом всего мультсериала, а не только сезона. К примеру, нужно рассказать о путешествии Джейса, дать конкретные объяснения о Чёрной розе в линии Мэл и раскрыть судьбы Экко (Рид Шеннон) с Хеймердингером (Мик Уингет).

«Аркейн» Фото: Riot Games

Впрочем, уже нет сомнений, что для финала авторы подготовили нечто особенное, так как его даже не стали показывать СМИ до релиза. Ответы прозвучат совсем скоро, ведь выход последних эпизодов состоится уже через неделю.

Оценки «Аркейн: Акт 2» — 9 из 10

Понравилось

Отличная линия Джинкс и Вай

Эмоциональные сцены бьют в яблочко

Прекрасная постановка

Эффектное использование флешбэков

Музыка

Не понравилось