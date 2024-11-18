Лучше бы Ридли Скотт не снимал этот фильм. Обзор «Гладиатора 2»

Мы должны быть бесконечно благодарны Ридли Скотту — за «Чужого», «Бегущего по лезвию», «Гангстера», «Марсианина» и, конечно, первого «Гладиатора». Фильм с Расселом Кроу вышел 24 года назад и почти не состарился. Сражения до сих пор напряжённые, визуал впечатляет, сюжет приятный. Каждый кадр доказывает, что режиссёр был на пике формы и к постановке подходил с тотальной самоотдачей.

Увы, в «Гладиаторе 2» не видно даже минимального желания снять хороший фильм. Любые сражения и сюжетные повороты будто бы кричат, что вся команда работала на отвали. Впрочем, это не значит, что удовольствие от просмотра не получить.

«Гладиатор 2»: главное о фильме

Название: «Гладиатор 2» (Gladiator II)

Режиссёр: Ридли Скотт.

Актёры: Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон и другие.

Дата выхода: 15 ноября 2024 года.

Жанр: боевик, драма, приключения.

Страна: Великобритания, США.

«Гладиатор 2»: где смотреть?

15 ноября фильм вышел в мировой прокат. В России неофициальные показы начнутся ориентировочно 23 ноября. Цифровой релиз стоит ждать в январе.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Paramount.

Новый Максимус в мире безумия

Как известно, все сюжеты давно написаны и самые изощрённые темы много раз обсуждены. «Так зачем напрягаться?» — подумал Ридли Скотт и, по сути, повторил сюжет «Гладиатора».

Широкоплечий Луций в исполнении Пола Мескала счастливо живёт в Африке, пока к его городу не приближается римский флот. Кровожадные захватчики во главе с генералом Акацием (Педро Паскаль) ломают стены, убивают жену и делают героя рабом-гладиатором, оставив в его сердце только жажду мести. Естественно, бой за боем Луций завоёвывает всё больше симпатий и вскоре бросает вызов Римской империи.

Пол Мескал в отличной форме Фото: Paramount

Помимо схожей фабулы, фильмы ничего не связывает. Только пара знакомых персонажей и бесконечные упоминания Максимуса. Кажется, прославленный гладиатор участвует в каждом важном диалоге: приходит во флешбэках, цитируется героями и вдохновляет видом своей брони. Ничего плохого в ностальгии нет. Временами она вообще кажется лучшей частью фильма, ведь всё остальное в основном плохо.

Римом в новом «Гладиаторе» правят два брата-тирана. В словаре Ожегова ими можно иллюстрировать слово «идиоты». Ребята беспричинно злые и с поразительной настойчивостью тащат свои головы на плаху.

Представьте красивую сцену, где генерал Акаций после очередного завоевания возвращается домой и слышит толпу, скандирующую его имя. Казалось бы, такого человека нужно уважать, но братья разве что к чёрту его не посылают: угрожают, выдают новые безумные задания, подвергают заслуги сомнению. Конечно же, все ненавидят таких правителей и размышляют о перевороте.

Правители сами толкают Акация на предательство Фото: Paramount

Сценарий можно похвалить только за работорговца Макрина, которого играет Дензел Вашингтон. Это хитрый манипулятор, жаждущий власти и пользующийся любыми шансами. Его путь к власти неубедительный, слишком резкий и, по меркам того же «Дома дракона», стыдный. Но Макрин привносит в повествование хоть какую-то искру, тем более Вашингтон здесь хорош.

За дикую неисторичность сиквел ругать не стоит. Первая часть тоже плевала на хроники, а вторая сделала ещё один шаг в сторону «300 спартанцев» Снайдера. К примеру, в фильме есть корабельная баталия в Колизее. Всё верно, гладиаторскую арену затапливают и запускают туда боевые судна. Очень странно, но прикольно.

Броня Максимуса Фото: Paramount

Постановка — худшая часть фильма

Все бы простили посредственный сюжет, окажись экшен отличным. Увы, бои зачастую поставлены так, будто Ридли Скотту было на них плевать. Любимый пример — дуэль гладиаторов на камерной вечеринке. Один опускается на колено, второй пробивает коленом — при этом нога пролетает в метре от головы. Зритель видит это, Ридли Скотт видит, все видят. Однако переснимать сцену никто не захотел.

По этой же схеме работает весь экшен. Кулаки постоянно летят в молоко, импакта не чувствуется, движениям отчаянно не хватает полировки. В итоге дорогостоящий «Гладиатор» не выдерживает сравнений с недавними «Тремя мушкетёрами», которые обошлись в восемь раз дешевле.

Сражений в фильме много Фото: Paramount

Ридли Скотт хотел наполнить драки креативом, но получилось слабо. В первом гладиаторском бою Луций выходит против бешеных клыкастых обезьян. Они напрочь компьютерные, сильно выделяются на фоне арены и вызывают чувство недоумения. Хуже всего — гладиаторские приёмы Луция. Только вдумайтесь: он кусает обезьяну в странном слоу-мо.

В фильме вообще много замедлений, и все неловкие. Вот стрела пронзает важную женщину, и она долго стоит, раскрыв рот и окидывая округу последним взглядом. Вот Педро Паскаль просто таращится ввысь. Вот Пол Мескал переваливается через высоченную стену. Всё снято в абсурдном и бессмысленном слоу-мо. Скотту определённо стоит поучиться у Снайдера, тот использует приём как минимум с чувством стиля.

Бьётся за свободу Фото: Paramount

«Гладиатор 2»: стоит ли смотреть?

В «Гладиаторе 2» есть хорошие моменты вроде манипуляций Вашингтона, безумных схваток в Колизее и местами хорошей актёрской игры. Однако этого слишком мало, чтобы сделать фильм хорошим. Сюжет — посредственный, злодеи — откровенно глупы, сражения — не доведены до ума. Всё это превращает сиквел культового фильма в проходняк, который не страшно и пропустить.

Оценка «Гладиатора 2» — 6 из 10

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У Вашингтона интересный персонаж.

Схватки в Колизее безумны и этим хороши.

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