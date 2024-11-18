S.T.A.L.K.E.R. 2 запретят в России? Выясняем, опасно ли играть в долгожданную игру

До выхода «Сталкера 2» остаются считаные дни. В это сложно поверить, ведь прошлая игра серии, «Сталкер: Зов Припяти», вышла больше 15 лет назад — в октябре 2009 года. За это время многое изменилось, но одно осталось неизменным — большая любовь игроков к франшизе.

Правда, в России продолжение официально продавать не будут, но многих игроков это вряд ли остановит — сейчас существует немало обходных путей, поскольку многие крупные хиты не продают в стране и геймерское сообщество успело адаптироваться под сложившуюся ситуацию.

Однако со «Сталкером 2» ситуация имеет нюанс: за разработку отвечает украинская студия GSC Game World, из-за чего на днях заместитель председателя Госдумы по информполитике Антон Горелкин предупредил о потенциальной запрете шутера в России — если в нём найдётся какой-то запрещённый контент.

Давайте разбираться, опасно ли покупать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

«Сталкер 2» запрещён в России?

Нет, на текущий момент (18 ноября 2024 года) «Сталкер 2» не запрещён в России .

Опасно ли покупать «Сталкер 2» в России?

Нет, на текущий момент (18 ноября 2024 года) «Сталкер 2» можно покупать в других регионах Steam. Студия GSC Game World, несмотря на финансирование нескольких запрещённых в России фондов, не признана нежелательной, террористической или экстремистской студией в Российской Федерации.

При этом Роскомнадзор блокирует доступ к сайту GSC Game World в России.

При этом «Сталкер 2» также будет доступен по подписке Xbox Game Pass: если вы оформите подписку, то получите доступ к сотням разных игр — включая «Сталкера 2».

«Сталкер 2» могут запретить?

Да. Если это случится, то шутер станет первой игрой в России , которая официально запрещена. До текущего момента (18 ноября 2024 года) подобных случаев не было.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Что будет, если «Сталкер 2» запретят?

Неизвестно, подобных случаев на практике ещё не было . Однако отследить транзакции чрезвычайно сложно, поскольку для покупки игры нужно задействовать иностранные карты.

В случае запрета нужно будет смотреть на конкретные заявления и отталкиваться от них. Под раздачу в большей степени могут попасть люди, которые будут рассказывать об игре (СМИ, блогеры, стримеры), нежели покупатели и обычные люди, которые решат сыграть для себя в удовольствие.

Опасно ли скачивать «Сталкера 2» с торрентов?

Чёткого ответа нет . Если «Сталкер 2» запретят (тут ещё масса вопросов, как именно запретят), то даже при загрузке игры с торрентов можно попасть на статью о распространении неправомерного контента, поскольку при скачивании игры с торрентов вы также раздаёте данные другим пользователям. С другой стороны, отследить трафик и выявить конкретных людей чрезвычайно сложно.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

«Сталкер 2» выходит 20 ноября на ПК и Xbox Series.