S.T.A.L.K.E.R. 2 запретят в России? Выясняем, опасно ли играть в долгожданную игру

До выхода «Сталкера 2» остаются считаные дни. В это сложно поверить, ведь прошлая игра серии, «Сталкер: Зов Припяти», вышла больше 15 лет назад — в октябре 2009 года. За это время многое изменилось, но одно осталось неизменным — большая любовь игроков к франшизе.
Правда, в России продолжение официально продавать не будут, но многих игроков это вряд ли остановит — сейчас существует немало обходных путей, поскольку многие крупные хиты не продают в стране и геймерское сообщество успело адаптироваться под сложившуюся ситуацию.
Однако со «Сталкером 2» ситуация имеет нюанс: за разработку отвечает украинская студия GSC Game World, из-за чего на днях заместитель председателя Госдумы по информполитике Антон Горелкин предупредил о потенциальной запрете шутера в России — если в нём найдётся какой-то запрещённый контент.
Давайте разбираться, опасно ли покупать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России.
- «Сталкер 2» запрещён в России?
- Опасно ли покупать «Сталкер 2» в России?
- «Сталкер 2» могут запретить?
- Что будет, если «Сталкер 2» запретят?
- Опасно ли скачивать «Сталкера 2» с торрентов?
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
«Сталкер 2» запрещён в России?
Нет, на текущий момент (18 ноября 2024 года) «Сталкер 2» не запрещён в России.
Опасно ли покупать «Сталкер 2» в России?
Нет, на текущий момент (18 ноября 2024 года) «Сталкер 2» можно покупать в других регионах Steam. Студия GSC Game World, несмотря на финансирование нескольких запрещённых в России фондов, не признана нежелательной, террористической или экстремистской студией в Российской Федерации.
При этом «Сталкер 2» также будет доступен по подписке Xbox Game Pass: если вы оформите подписку, то получите доступ к сотням разных игр — включая «Сталкера 2».
«Сталкер 2» могут запретить?
Да. Если это случится, то шутер станет первой игрой в России, которая официально запрещена. До текущего момента (18 ноября 2024 года) подобных случаев не было.
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
Что будет, если «Сталкер 2» запретят?
Неизвестно, подобных случаев на практике ещё не было. Однако отследить транзакции чрезвычайно сложно, поскольку для покупки игры нужно задействовать иностранные карты.
В случае запрета нужно будет смотреть на конкретные заявления и отталкиваться от них. Под раздачу в большей степени могут попасть люди, которые будут рассказывать об игре (СМИ, блогеры, стримеры), нежели покупатели и обычные люди, которые решат сыграть для себя в удовольствие.
Опасно ли скачивать «Сталкера 2» с торрентов?
Чёткого ответа нет. Если «Сталкер 2» запретят (тут ещё масса вопросов, как именно запретят), то даже при загрузке игры с торрентов можно попасть на статью о распространении неправомерного контента, поскольку при скачивании игры с торрентов вы также раздаёте данные другим пользователям. С другой стороны, отследить трафик и выявить конкретных людей чрезвычайно сложно.
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
«Сталкер 2» выходит 20 ноября на ПК и Xbox Series.