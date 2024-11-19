Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»

Скоро начинается новая глава истории забавного медведя в фильме «Приключения Паддингтона 3». Нам удалось посетить премьерный показ и наяву увидеть любимых героев. На этот раз снова забавно и весело, с ноткой доброты и запахом цитрусов.

«Приключения Паддингтона 3»: информация о фильме

Название: «Приключения Паддингтона 3» (Paddington in Peru).

Режиссёры: Дагал Уилсон.

Актёры: Бен Уишоу, Имелда Стонтон, Оливер Молтман, Джоэль Фрай, Антонио Бандерас, Робби Ги и другие.

Дата выхода в России: 28 ноября 2024 года.

Жанр: комедия, детектив, приключения, семейный.

Продолжительность: 106 минут.

Страна: Великобритания, Франция, Япония, США.

«Приключения Паддингтона 3»: где смотреть?

Прокат начнётся 28 ноября во всех кинотеатрах России страны с официальным дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале Volga. Права на видео принадлежат StudioCanal.

Медведь, апельсинки и Перу

Семья Браун утопает в рутинных делах и готовится к значимым социальным изменениям. У главы семейства Генри появилось новое руководство, которое не боится риска при страховании клиентов — ему приходится в корне поменять свою концепцию работы и взгляды на жизнь.

Джуди скоро поступит в университет, поэтому полностью сосредоточена на подготовке, а Джонатан забросил свои успехи в инженерии и увлёкся компьютерными играми. Всё это беспокоит хранительницу домашнего очага Мэри — её семья уже «не умещается на одном диване».

С этими изменениями некогда крепкие и дружеские домашние узы стали утончаться. Да ещё и неприятное письмо приходит Паддингтону от работницы медвежьего дома престарелых в Перу — тётя Люси чувствует себя неважно в последнее время. Браунам ничего не остаётся, кроме как собраться в короткий отпуск перед трогательной разлукой, чтобы слетать в Южную Америку и проведать близкого для Паддингтона медведя. С этого и начинаются забавные приключения совсем не маленького мишки в красной шляпке.

«Приключения Паддингтона 3» Фото: StudioCanal

Неблизкий путь

Картина наполнена духом первооткрывателей и множеством забавных ситуаций и уникальных знакомств. Этакий «Джуманджи» на минималках.

Героям предстоит отправиться в джунгли Амазонии и справиться с обилием трудностей, пережить предательство, снова воссоединиться друг с другом и, конечно, перебороть личные недостатки каждого, чтобы стать лучше. Благодаря этому такое кино способно зарядить положительным настроением, увлечь с первых минут и скрасить даже самый холодный и грустный вечер.

Несмотря на огромное количество опасных для героев и захватывающих для зрителя ситуаций, фильм излучает бескомпромиссное добро, наполняет сердца любого возраста тёплыми чувствами и согревает душу.

Младшее поколение с азартом погрузится в историю поиска сокровищ, а старшее — с удовольствием перенесётся в детство и заразится яркими впечатлениями. Наблюдать за развитием истории увлекательно, к тому же сценаристы не выращивают бездумные шутки, а продумано строят свою комедию. То, что умиляло в самом начале фильма, заставит рассмеяться в финале совсем в другом антураже.

«Приключения Паддингтона 3» Фото: StudioCanal

«Приключения Паддингтона 3» так же, как и предыдущие фильмы, пронизаны британским юмором. Медвежонок частенько попадает в забавные ситуации и пытается из них выкарабкаться — иногда в прямом смысле слова.

Поначалу история развивается очень спокойно, но после перемещения повествования в Перу сразу же открывает несколько новых сюжетных ответвлений, а герои попадают в самую гущу событий. Поездка на лодке, полёт на самолёте, бег от валуна, выживание в дикой природе — далеко не весь список событий.

Новая часть серии не изменяет себе и предлагает насладиться приключениями нелепого и неловкого мишки, который самую непростую ситуацию выкрутит в благоприятное русло, даст несколько полезных жизненных советов и заставит умиляться и смеяться.

«Приключения Паддингтона 3» Фото: StudioCanal

Происходящему веришь, актёрской игрой наслаждаешься и с каждым фрагментом всё глубже погружаешься в историю милого зверя. Да ещё и в качестве бонуса Антонио Бандераса покажут не только в любимом амплуа мачо, но и в виде одержимого охотника за сокровищами и любящего отца.

Оставим отдельную ремарку любителям приключений Индианы Джонса — им стоит быть поосторожнее, всё-таки Паддингтон нацелен на младшее поколение, поэтому в фильме не будет перестрелок и прочих недостойных для детского поколения сцен. Оно и к лучшему… шуток Дедпула в этой вселенной нам точно не нужно.

«Приключения Паддингтона 3»: стоит ли смотреть?

«Приключения Паддингтона 3» — лучший способ провести почти два часа у экрана. Фильм понравится киноманам любого возраста и лучше всего подойдёт для семейного просмотра.

Ради такой премьеры стоит отбросить все дела и отправиться в свободное время в кинотеатр. Зрителей точно ожидает терапия добротой — создатели собрали в одном почти двухчасовом приключении так много солнца и позитива! Но сможет ли Паддингтон отыскать тётушку и куда приведёт его судьба? Все ответы уже скоро во всех кинотеатрах страны.

Оценка «Приключений Паддингтона 3» — 8,5 из 10

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Фильм полон доброты.

Отлично подходит для семейного просмотра и любых возрастов.

Развлекает и умиляет.

Умопомрачительные трюки медведя.

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