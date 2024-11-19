«Дом дракона» в будущем: каким получился сериал «Дюна: Пророчество»

В онлайн-кинотеатре Max стартовал сериал-приквел «Дюны» Дени Вильнёва, который рассказывает о создании женского ордена Бене Гессерит за 10 тысяч лет до основных событий саги. Авторы сериала стараются воссоздать атмосферу и тон из полнометражных картин, но результат пока больше смахивает на «Дом дракона».

В тексте присутствуют спойлеры к фильмам Дени Вильнёва.

«Дюна: Пророчество»: главное о сериале

Название: «Дюна: Пророчество»

Шоураннер: Элисон Шапкер

Актёры: Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Джоди Мэй, Трэвис Фиммел, Марк Стронг и другие

Дата премьеры: 17 ноября 2024 года

Жанр: драма, фантастика

Сколько серий: шесть эпизодов в сезоне

Страна: США

«Дюна: Пророчество»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Max, на данный момент доступен первый эпизод из шести.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

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Песок времён

Ещё несколько лет назад было сложно представить, что «Дюна» Фрэнка Герберта получит на экране новое масштабное воплощение. Финансовый провал адаптации Дэвида Линча и нереализованный проект Алехандро Ходоровски, как казалось, поставили крест на подобной идее.

Однако песочные часы судьбы перевернул постановщик Дени Вильнёв, который до этого отметился целом рядом ярких картин — от «Пленниц» и до «Прибытия». Собранный на предыдущих успехах кредит доверия он решил потратить на тот самый проект мечты, свою экранизацию «Дюны».

«Дюна: Пророчество» Фото: HBO

Автор подходил к этой задаче с отношением хирурга на важнейшей операции, который понимает, что второго шанса на успех уже не будет. У многих зрителей до релиза фильма было немало сомнений — из-за молодого каста, разделения оригинальной книги на две ленты и холодного тона постановщика, который был у него и в предыдущих творениях.

Однако пациент в итоге оказался жив. Пусть не все оценили подход Вильнёва с его отстранённой и минималистичной стилистикой будущего, но основная аудитория осталась довольна историей о судьбоносном путешествии Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) на песчаной планете Арракис.

«Дюна» Фото: WB

Следом режиссёр выполнил своё обещание и в 2024 году выпустил вторую половину сюжета, которая была сосредоточена на противостоянии того же Атрейдеса и народа фрименов с домом Харконнен и силами Императора. Сиквел собрал больше претензий из-за возросшего количества изменений романа (исчезновение линии Суфира Ховата и не только), но общий консенсус среди зрителей всё равно был позитивным.

Сейчас Вильнёв работает над третьим фильмом в серии — экранизацией «Мессии», которая должна завершить историю Пола Атрейдеса. Тот как раз в финале сиквела повёл фрименов на священную кровавую войну по всей галактике.

Но ещё до релиза первой части студия Legendary почувствовала сладкий запах спайса в виде хрустящих долларов, попытавшись раскрутить фильм Вильнёва в целую франшизу. И уже в 2019 году был заказан целый сезон сериала-приквела «Дюна: Сестричество» о загадочном ордене Бене Гессерит из картин.

Кому-то идея расширения вселенной могла показаться опасной — тогда под вопросом оставался даже успех первого фильма, что уж говорить о продолжениях и приквелах. К тому же литературная основа серии, которой после Фрэнка Герберта занялся его сын Брайан, собирала гораздо меньше фанатов и положительных оценок. А ведь именно его роман «Орден сестёр Дюны» и лёг в основу сериала.

«Дюна: Пророчество» Фото: HBO

Впрочем, изначальные опасения скрашивало участие в производстве самого Вильнёва, который должен был поставить первый эпизод. И в разработке участвовал сценарист двух основных фильмов Джон Спэйтс. Но на этом позитивные новости о шоу завершились. Вскоре от сериала отказался Спэйтс, который сосредоточил внимание на втором фильме. Следом из производства выпал и сам Вильнёв.

После этого сериал успел сменить нескольких шоураннеров и режиссёров (сюжет мог снять постановщик «Чернобыля»), и в итоге процесс остановился на кандидатуре Элисон Шапкер, которая в прошлом занималась «Гранью», «Флэшем» и «Остаться в живых». К тому же со временем приквел получил новый подзаголовок — «Пророчество». Подобная «текучка» не вызывала восторга, не говоря о том, что выбор нового кандидата выглядел сомнительно, особенно после самого Вильнёва.

«Дюна: Пророчество» Фото: HBO

Однако сериал всё же добрался до релиза — и результат оказался лучше ожидаемого, хотя уже можно сказать, что большого успеха этой истории не светит.

«Дом дракона» в будущем

Основной сюжет «Пророчества» разворачивается за 10 000 лет до «Дюны», но история стартует и того раньше — прямо в разгар войн с мыслящими машинами. Именно после этих трагедий в мире «Дюны» и запретили использование ИИ.

Во время войн дом Харконнен, который в фильмах представлял Владимир (Стеллан Скарсгард) и его родственники, покинул союзников и был изгнан за это на отдалённый мир. Юная Валя Харконнен (Джессика Барден) отказывается от своих корней, вступая в орден женщин, который «не боится своей власти». Она становится фавориткой у первой Матери ордена и со временем узнаёт о грозящей человечеству опасности в лице некого тирана (им в итоге станет Пол). Вместе с сестрой Тулой (Эмма Каннинг) она старается проникнуть во власть Империума, выстроив генетику домов нужным ей образом. Иными словами, она пытается вывести мессию, чтобы его можно было контролировать.

«Дюна: Пророчество» Фото: HBO

Как уже понятно из описания, «Пророчество» не делает большой скидки для новых зрителей вселенной. Уже в первые минуты авторы начинают обильно сыпать списком разных планет, событий, фамилий домов и местных правил. Если вы вдруг подзабыли какие-то вещи из картины Вильнёва, то лучше напомнить их себе перед просмотром сериала.

Поначалу происходящее дезориентирует, в том числе и потому, что сюжет без стеснения начинает перескакивать целые годы. Так, ключевая часть повествования разворачивается через 30 лет после описанного пролога, когда планы Вали и Тулы уже вступили в полную силу. В центре оказывается свадьба дочери текущего императора Джавикко Коррино (Марк Стронг), который пошёл на этот ход ради военного союза. У Императора появляются проблемы с добычей спайса на Арракисе, в чём как раз и должен помочь этот брак (который на самом деле организовали сёстры).

Больше всего первая серия вызывает ассоциации с другим сериалом-приквелом «соседнего» HBO — «Домом дракона», который рассказывает о гражданской войне семейства Таргариен из «Игры престолов». Кажется, что после всех переработок для сериала в качестве ориентира решили взять именно успешный «Дом».

Два шоу похожи друг на друга общим подходом и структурой — упор на политические интриги, солидное число персонажей, молодые и взрослые версии героев, воюющие дома и постоянные обсуждения тайн в кулуарах. Кроме того, и там и там важную роль играет пророчество, о котором осведомлены далеко не все герои. На «Дом» смахивают даже сами сцены «дипломатии», где активно подсвечивают различные ритуалы и церемонии (свадьбы со смертями тоже на месте).

«Дюна: Пророчество» Фото: HBO

Своё и чужое

С другой стороны, авторы «Дюны» смогли сохранить стилистику и тон картин Вильнёва — если они казались зрителям неудачными, то никаких сюрпризов в шоу ждать не стоит, всё осталось как было. Здесь встретятся уже знакомые костюмы, архитектура, технологии (энергетические щиты) и планеты из картин. Иногда это выглядит странно, будто за 10 тысяч лет у домов галактики совсем не изменился стиль или подход к обрядам.

Огромные черви тоже сделаны один в один — правда, их почти нет в кадре. В целом в сериале ощущается определённая нехватка бюджета. К тому же не стоит ждать ярких кадров в стиле самого Вильнёва.

Похожи и отдельные образы — старшая версия Вали (Эмили Уотсон) по духу смахивает на Преподобную Мать в исполнении Шарлотты Рэмплинг. А отдельные сёстры чем-то напоминают Ирулан (Флоренс Пью).

Зато довольно самостоятельным получился образ принцессы Инес (Сара-Софи Бусснина), это же можно сказать и про местного Атрейдеса — Кейрана (Крис Мейсон), который работает мечником. Сильнее всех, впрочем, выделяется оригинальный герой истории — Десмонд Харт в исполнении Трэвиса Фиммела, который здесь играет какую-то странную вариацию Рагнара из «Викингов».

Если абстрагироваться от образа Фиммела, которому пока сложно дать оценку, то ещё одним плюсом шоу можно назвать актёрскую игру старого эшелона. Эмили Уотсон отлично работает в паре с Оливией Уильямс, которая тут играет старшую версию Тулы. А Марк Стронг удачно смотрится в роли Императора.

«Дюна: Пророчество» Фото: HBO

Главную проблему пока представляет сам сюжет. Зритель уже знает траекторию развития будущего, поэтому переживать за пути персонажей довольно сложно. А местные образы, если возвращаться к сравнениям с «Домом дракона», получились не такими же яркими.

В пилоте намечают основные конфликты и мотивации игроков в космические престолы, но сильного сопереживания никто из них вызвать не успевает. А с учётом того, что сериал состоит лишь из шести эпизодов, это может стать большой проблемой. Возможно, что и политические интриги тут окажутся не такими уж и хитрыми — ведь тот же исход опять же известен.

«Дюна: Пророчество»: стоит смотреть?

Старт «Дюны» даёт занятный задел на будущее, а заодно и расширяет вселенную для новых зрителей. С другой стороны, смотреть шоу без знания оригинальных фильмов точно не стоит. И пока возникают сомнения, что авторы успеют раскрыть все свои идеи за шесть серий — проблемы с темпом заметны уже в первой серии.

Оценка старта «Дюны: Пророчество» — 7 из 10

Понравилось

Сохранена атмосфера фильмов

В центре хорошие актёры

Развитие темы политических игр

Разнообразные планеты

Не понравилось