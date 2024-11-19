«Дом дракона» в будущем: каким получился сериал «Дюна: Пророчество»

В онлайн-кинотеатре Max стартовал сериал-приквел «Дюны» Дени Вильнёва, который рассказывает о создании женского ордена Бене Гессерит за 10 тысяч лет до основных событий саги. Авторы сериала стараются воссоздать атмосферу и тон из полнометражных картин, но результат пока больше смахивает на «Дом дракона».
«Дюна: Пророчество»: главное о сериале
Шоураннер: Элисон Шапкер
Актёры: Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Джоди Мэй, Трэвис Фиммел, Марк Стронг и другие
Дата премьеры: 17 ноября 2024 года
Жанр: драма, фантастика
Сколько серий: шесть эпизодов в сезоне
Страна: США
«Дюна: Пророчество»: где смотреть?
Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Max, на данный момент доступен первый эпизод из шести.
Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.
Песок времён
Ещё несколько лет назад было сложно представить, что «Дюна» Фрэнка Герберта получит на экране новое масштабное воплощение. Финансовый провал адаптации Дэвида Линча и нереализованный проект Алехандро Ходоровски, как казалось, поставили крест на подобной идее.
Однако песочные часы судьбы перевернул постановщик Дени Вильнёв, который до этого отметился целом рядом ярких картин — от «Пленниц» и до «Прибытия». Собранный на предыдущих успехах кредит доверия он решил потратить на тот самый проект мечты, свою экранизацию «Дюны».
«Дюна: Пророчество»
Фото: HBO
Автор подходил к этой задаче с отношением хирурга на важнейшей операции, который понимает, что второго шанса на успех уже не будет. У многих зрителей до релиза фильма было немало сомнений — из-за молодого каста, разделения оригинальной книги на две ленты и холодного тона постановщика, который был у него и в предыдущих творениях.
Однако пациент в итоге оказался жив. Пусть не все оценили подход Вильнёва с его отстранённой и минималистичной стилистикой будущего, но основная аудитория осталась довольна историей о судьбоносном путешествии Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) на песчаной планете Арракис.
«Дюна»
Фото: WB
Следом режиссёр выполнил своё обещание и в 2024 году выпустил вторую половину сюжета, которая была сосредоточена на противостоянии того же Атрейдеса и народа фрименов с домом Харконнен и силами Императора. Сиквел собрал больше претензий из-за возросшего количества изменений романа (исчезновение линии Суфира Ховата и не только), но общий консенсус среди зрителей всё равно был позитивным.
Сейчас Вильнёв работает над третьим фильмом в серии — экранизацией «Мессии», которая должна завершить историю Пола Атрейдеса. Тот как раз в финале сиквела повёл фрименов на священную кровавую войну по всей галактике.
Но ещё до релиза первой части студия Legendary почувствовала сладкий запах спайса в виде хрустящих долларов, попытавшись раскрутить фильм Вильнёва в целую франшизу. И уже в 2019 году был заказан целый сезон сериала-приквела «Дюна: Сестричество» о загадочном ордене Бене Гессерит из картин.
Кому-то идея расширения вселенной могла показаться опасной — тогда под вопросом оставался даже успех первого фильма, что уж говорить о продолжениях и приквелах. К тому же литературная основа серии, которой после Фрэнка Герберта занялся его сын Брайан, собирала гораздо меньше фанатов и положительных оценок. А ведь именно его роман «Орден сестёр Дюны» и лёг в основу сериала.
«Дюна: Пророчество»
Фото: HBO
Впрочем, изначальные опасения скрашивало участие в производстве самого Вильнёва, который должен был поставить первый эпизод. И в разработке участвовал сценарист двух основных фильмов Джон Спэйтс. Но на этом позитивные новости о шоу завершились. Вскоре от сериала отказался Спэйтс, который сосредоточил внимание на втором фильме. Следом из производства выпал и сам Вильнёв.
После этого сериал успел сменить нескольких шоураннеров и режиссёров (сюжет мог снять постановщик «Чернобыля»), и в итоге процесс остановился на кандидатуре Элисон Шапкер, которая в прошлом занималась «Гранью», «Флэшем» и «Остаться в живых». К тому же со временем приквел получил новый подзаголовок — «Пророчество». Подобная «текучка» не вызывала восторга, не говоря о том, что выбор нового кандидата выглядел сомнительно, особенно после самого Вильнёва.
«Дюна: Пророчество»
Фото: HBO
Однако сериал всё же добрался до релиза — и результат оказался лучше ожидаемого, хотя уже можно сказать, что большого успеха этой истории не светит.
«Дом дракона» в будущем
Основной сюжет «Пророчества» разворачивается за 10 000 лет до «Дюны», но история стартует и того раньше — прямо в разгар войн с мыслящими машинами. Именно после этих трагедий в мире «Дюны» и запретили использование ИИ.
Во время войн дом Харконнен, который в фильмах представлял Владимир (Стеллан Скарсгард) и его родственники, покинул союзников и был изгнан за это на отдалённый мир. Юная Валя Харконнен (Джессика Барден) отказывается от своих корней, вступая в орден женщин, который «не боится своей власти». Она становится фавориткой у первой Матери ордена и со временем узнаёт о грозящей человечеству опасности в лице некого тирана (им в итоге станет Пол). Вместе с сестрой Тулой (Эмма Каннинг) она старается проникнуть во власть Империума, выстроив генетику домов нужным ей образом. Иными словами, она пытается вывести мессию, чтобы его можно было контролировать.
«Дюна: Пророчество»
Фото: HBO
Как уже понятно из описания, «Пророчество» не делает большой скидки для новых зрителей вселенной. Уже в первые минуты авторы начинают обильно сыпать списком разных планет, событий, фамилий домов и местных правил. Если вы вдруг подзабыли какие-то вещи из картины Вильнёва, то лучше напомнить их себе перед просмотром сериала.
Поначалу происходящее дезориентирует, в том числе и потому, что сюжет без стеснения начинает перескакивать целые годы. Так, ключевая часть повествования разворачивается через 30 лет после описанного пролога, когда планы Вали и Тулы уже вступили в полную силу. В центре оказывается свадьба дочери текущего императора Джавикко Коррино (Марк Стронг), который пошёл на этот ход ради военного союза. У Императора появляются проблемы с добычей спайса на Арракисе, в чём как раз и должен помочь этот брак (который на самом деле организовали сёстры).
Больше всего первая серия вызывает ассоциации с другим сериалом-приквелом «соседнего» HBO — «Домом дракона», который рассказывает о гражданской войне семейства Таргариен из «Игры престолов». Кажется, что после всех переработок для сериала в качестве ориентира решили взять именно успешный «Дом».
Два шоу похожи друг на друга общим подходом и структурой — упор на политические интриги, солидное число персонажей, молодые и взрослые версии героев, воюющие дома и постоянные обсуждения тайн в кулуарах. Кроме того, и там и там важную роль играет пророчество, о котором осведомлены далеко не все герои. На «Дом» смахивают даже сами сцены «дипломатии», где активно подсвечивают различные ритуалы и церемонии (свадьбы со смертями тоже на месте).
«Дюна: Пророчество»
Фото: HBO
Своё и чужое
С другой стороны, авторы «Дюны» смогли сохранить стилистику и тон картин Вильнёва — если они казались зрителям неудачными, то никаких сюрпризов в шоу ждать не стоит, всё осталось как было. Здесь встретятся уже знакомые костюмы, архитектура, технологии (энергетические щиты) и планеты из картин. Иногда это выглядит странно, будто за 10 тысяч лет у домов галактики совсем не изменился стиль или подход к обрядам.
Огромные черви тоже сделаны один в один — правда, их почти нет в кадре. В целом в сериале ощущается определённая нехватка бюджета. К тому же не стоит ждать ярких кадров в стиле самого Вильнёва.
Похожи и отдельные образы — старшая версия Вали (Эмили Уотсон) по духу смахивает на Преподобную Мать в исполнении Шарлотты Рэмплинг. А отдельные сёстры чем-то напоминают Ирулан (Флоренс Пью).
Зато довольно самостоятельным получился образ принцессы Инес (Сара-Софи Бусснина), это же можно сказать и про местного Атрейдеса — Кейрана (Крис Мейсон), который работает мечником. Сильнее всех, впрочем, выделяется оригинальный герой истории — Десмонд Харт в исполнении Трэвиса Фиммела, который здесь играет какую-то странную вариацию Рагнара из «Викингов».
Если абстрагироваться от образа Фиммела, которому пока сложно дать оценку, то ещё одним плюсом шоу можно назвать актёрскую игру старого эшелона. Эмили Уотсон отлично работает в паре с Оливией Уильямс, которая тут играет старшую версию Тулы. А Марк Стронг удачно смотрится в роли Императора.
«Дюна: Пророчество»
Фото: HBO
Главную проблему пока представляет сам сюжет. Зритель уже знает траекторию развития будущего, поэтому переживать за пути персонажей довольно сложно. А местные образы, если возвращаться к сравнениям с «Домом дракона», получились не такими же яркими.
В пилоте намечают основные конфликты и мотивации игроков в космические престолы, но сильного сопереживания никто из них вызвать не успевает. А с учётом того, что сериал состоит лишь из шести эпизодов, это может стать большой проблемой. Возможно, что и политические интриги тут окажутся не такими уж и хитрыми — ведь тот же исход опять же известен.
«Дюна: Пророчество»: стоит смотреть?
Старт «Дюны» даёт занятный задел на будущее, а заодно и расширяет вселенную для новых зрителей. С другой стороны, смотреть шоу без знания оригинальных фильмов точно не стоит. И пока возникают сомнения, что авторы успеют раскрыть все свои идеи за шесть серий — проблемы с темпом заметны уже в первой серии.
Оценка старта «Дюны: Пророчество» — 7 из 10
Понравилось
- Сохранена атмосфера фильмов
- В центре хорошие актёры
- Развитие темы политических игр
- Разнообразные планеты
Не понравилось
- Хаотичное вступление
- За героев сложно переживать из-за знания самой «Дюны»
- Сериал на порядок уступает фильмам по бюджету и визуалу
- Действие иногда ощущается чересчур локальным