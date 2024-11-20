Сериал «Укрытие» во втором сезоне продолжает удивлять и интриговать

«Укрытие» — один из самых неожиданных хитов прошлого года. До премьеры сериал толком не обсуждали, но он предложил столько завораживающих загадок и такую актёрскую игру, что от просмотра было не оторваться. Зрители не зря вспоминали «Остаться в живых», ведь «Укрытие» так же подсаживало на крючок и пока не растеряло целостность и логичность.

15 ноября сериал вернулся со вторым сезоном. Если переживали, что съёмочной группе не хватит года, чтобы сохранить качество, выдохните. Судя по стартовому эпизоду, нас ждёт приятное зрелище.

«Укрытие»: главное о сериале

Название: «Укрытие» (Silo).

Режиссёры: Адам Бернштейн, Берт, Мортен Тильдум.

Актёры: Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс и другие.

Дата выхода: 15 ноября 2024 года.

Сколько серий: 10 эпизодов.

Жанр: фантастика, драма, триллер.

Страна: США.

«Укрытие»: где смотреть?

15 ноября на Apple TV+ вышел первый эпизод нового сезона. Серии будут выходить раз в неделю, финал намечен на 17 января. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале HypeFilms. Права на видео принадлежат Apple.

Почему «Укрытие» полюбили?

Давным давно внешний мир погиб, и людям пришлось прятаться в бункере. Сейчас там живут 10 тысяч человек, которые ничего не помнят о погубившей природу трагедии. Говорят, всю информацию о прошлом уничтожили во время мятежа, но текущих начальников это будто устраивает. Они запрещают книги, жёсткие диски и прочие предметы древности и сурово наказывают несогласных.

К жизни в бункере вообще много вопросов. Почему авантюристы, жаждущие докопаться до истины, подозрительно погибают? Точно ли воздух на поверхности отравлен? Безумцы, выбравшиеся наружу, погибают в прямом эфире, но вдруг жителям просто показывают ложь? Со временем количество странностей и подозрений только растёт.

Джульетта в исполнении Ребекки Фергюсон Фото: Apple

Сериал цеплял не только загадками, но и потрясающей актёрской игрой. Особенно хороша Ребекка Фергюсон, которая воплотила поразительно многогранный образ. В её Джульетте с первых кадров чувствуется некая несгибаемость, готовность рисковать ради истины и ломать любые преграды. Одновременно с этим она была обычным человеком — боялась, допускала ошибки, рыдала из-за потерь. Естественно, каждую эмоцию сопровождала впечатляющая убедительность.

Фергюсон задала высокую планку, и остальные не отставали. Операторы всегда брали идеальные ракурсы, режиссёр умело натягивал нерв, превращая ремонт генератора в подвиг, а звуковики подбирали самые атмосферные треки. Всё это превратило «Укрытие» в один из главных сериалов 2023-го.

Неприятный товарищ Фото: Apple

Новый бункер, новые загадки

В плане загадок и драматизма начало нового сезона уступает старому. В прошлый раз мы познавали коварство местного правления, с надеждой отпускали героев во внешний мир и тосковали, глядя на бездыханные тела, подмечали множество удивительных странностей. Тем временем завязка второго сезона в разы прямолинейнее.

Почти весь хронометраж Джульетта исследует новый бункер и на нечто цепляющее натыкается лишь в финале. Сцена интересная и даже пугающая, но её мало, чтобы дотянуться до былого уровня. До неожиданного поворота героиня просто карабкается по развалинам, сооружает мосты и оступается там, где не стоило.

Исследует мир Фото: Apple

Процесс исследования потрясающе поставлен. Даже банальные действия в духе «поднять лестницу и перекинуть её через ущелье» сопровождают драма, напряжение, преодоление себя. Процесс требует от героини тотальной самоотдачи, так что Ребекка Фергюсон выкладывается на полную. Её взгляд сфокусирован, мышцы напряжены, всё тело пронзает боль. Вот почему даже от простейшего паркура не отвести взгляд.

От прогулки по бункеру отвлекают лишь флешбэками. В одном видим жуткую трагедию, развернувшуюся в новом бункере. В другом — прошлое самой Джульетты. Обе арки занятные, но назвать их прямо впечатляющими нельзя. Надеюсь, у них будет интересное развитие.

На пути Джульетты сплошные испытания Фото: Apple

Стоило ли в завязке нового сезона фокусироваться на новом бункере? Решение как минимум спорное. Фергюсон по-прежнему великолепна, да и концовка цепляет, но таинственности, старых знакомых и соприкосновения с прошлыми несостыковками не хватает.

Впрочем, уже в следующем эпизоде нас вернут в старый бункер, где после ухода Джульетты многое поменялось. Вероятно, в этой локации появится новый главный герой, который продолжит копаться в секретах правления.

Второй сезон «Укрытия»: стоит ли смотреть?

У второго сезона не идеальное, но всё же интригующее начало. После него следующие эпизоды ждёшь с нетерпением. Хотя запускать продолжение прямо сейчас не стоит, лучше дождаться финала и залпом посмотреть весь сезон.

Оценка начала второго сезона «Укрытия» — 7,5 из 10

Понравилось

Отличная постановка простых сцен

Великолепная Ребекка Фергюсон.

Не понравилось