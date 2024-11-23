12 часов в S.T.A.L.K.E.R. 2: оправдал ли сиквел ожидание в 15 лет?

Оригинальная трилогия «Сталкер» окутана благоговением. Все помнят цитаты Сидоровича о благородстве, вопли бандитов о пойманных маслинах, шокирующую меткость Вовы Виста и аномалии, которые вынуждали исследовать мир с повышенной аккуратностью.

При этом минусы под давлением ностальгии и завораживающей постсоветской атмосферы будто забываются. На релизе игра толком не работала, визуал уже на выходе был устаревшим, важные механики шокировали недоделанностью. Вот только растворяться в зоне отчуждения было так приятно, что на недостатки закрывали глаза.

Удивительно, но за 15 лет в подходе GSC Game World ничего не поменялось. Долгожданная S.T.A.L.K.E.R. 2 — такая же устаревшая и недоделанная игра. При этом в ней есть уникальная атмосфера, ради которой игру раз за разом запускаешь.

S.T.A.L.K.E.R. 2: информация об игре

Название: «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля».

Платформы: ПК и Xbox Series.

Разработчик: GSC Game World.

Издатель: GSC Game World.

Дата выхода: 20 ноября 2024 года.

Жанр: шутер, выживание.

Перевод: русские субтитры.

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля»: как поиграть?

В российском Steam новинка не продаётся, в казахстанском стоит примерно 4,2 тысячи рублей. Самый выгодный способ поиграть в «Сталкер 2» — скачать её из подписки Game Pass для консоли или ПК.

Видео размещено на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат GSC Game World.

Сюжет потерял загадочность

Сюжет оригинального «Сталкера» не был выдающимся, зато цеплял бесчисленными тайнами. Меченый бродил по безжалостному миру и вместе с игроком терялся в догадках. Кто он? Какова природа выбросов? Зачем Стрелок так настойчиво прорывался к центру Зоны? Что за исследования ведут подозрительные учёные?

Взять легендарный артефакт Монолит, вокруг которого выстроился культ. Неужели эта опасная и притягательная вещица действительно исполняет желания? И как неожиданно было понять, что Монолит — всего лишь ловушка для любопытных сталкеров.

Разборки фракций Фото: GSC Game World

Увы, сценарий S.T.A.L.K.E.R. 2 растерял загадочность и сильно упростился. Играем за Скифа, который раздобыл простой артефакт и мечтал припеваючи жить за счёт его продажи. Вот только артефакт внезапно взорвался и растерял свойства. Теперь авантюрист пытается его перезарядить и компенсировать потери. Естественно, артефакт быстро попадает в чужие руки и вообще оказывается ключом, что откроет путь в новое будущее.

Почти весь сюжет — затянутая беготня за макгаффином, выстроенная по формуле «подай-принеси». Чтобы узнать местонахождение артефакта, ищем важного человека. Чтобы его вычислить, общаемся с многочисленными сталкерами. Чтобы они сказали что-то полезное, выполняем одно простое поручение за другим.

Собаки слабые, но нападают стаями Фото: GSC Game World

Эти метания довольно скучные и развлекают разве что фансервисом. Приятно спустя 15 лет снова встретить условного Шрама и сходить с ним на вылазку. Или забежать в крупное поселение и встретить там Сидоровича. Достаточно ли старых знакомых, чтобы скрасить историю? Зависит от ваших чувств к трилогии. Кто-то сойдёт с ума от восторга, кто-то — недоумённо пожмёт плечами.

Также в основном квесте встречаются выборы, которые делают вас другом одних фракций и заклятым врагов — других. К примеру, отыскав экипировку, можете отдать её свободолюбивым добрякам или милитаризированной группировке, что жаждет держать Зону под контролем. По-настоящему интересный выбор за 15 часов встретился всего один. К слову, он почти полностью скопирован из концовки оригинала.

Этого негодяя можно убить или вырубить Фото: GSC Game World

Быть может, дальше сюжет раскачается, подкинет завораживающие тайны и взорвёт сознание неожиданным поворотом. Но, если честно, предпосылок к этому не видно.

Стрельба слабая, но от исследования не оторваться

За 15 лет технологии шагнули вперёд, но разработчики будто не следили за трендами. В итоге в S.T.A.L.K.E.R. 2 поразительно пресная стрельба и глупейшие враги. Местные бандиты бездумно носятся по аренам, настойчиво лезут под пули и кидают гранаты, даже если вы стоите на расстоянии вытянутой руки. Монстры не отстают: могут вальяжно прогуливаться по коридорам, пока Скиф стреляет в спину.

Глупость компенсировали выкрученными характеристиками. Гангстеры замечают вас с километра в густом лесу посреди ночи, стреляют с подозрительной меткостью и даже бессовестно спавнятся за спиной. Это нечестно, но другого варианта бросить вызов у разработчиков не было. Не прокачивать же ИИ, чтобы враги садились за укрытия, обходили с фланга и хоть как-то пародировали нормальных людей!

Самое страшное, что враги почти не реагируют на попадания и просто впитывают урон, а у пушек не чувствуется ни веса, ни отдачи. Это приговор для механики, вокруг которой построена игра. Всё же мобы в Зоне на каждом углу.

Погибли, не сделав и выстрела Фото: GSC Game World

Впрочем, есть в «Сталкере» достоинство, которое отчасти окупает минусы. Здесь приятный насыщенный мир — и исследовать его интересно. Уже на стартовой локации вы отыщете уникальную аномалию, поглощающую всё поблизости, красивейшее маковое поле, где герой быстро засыпает, заминированное логово наёмника, усеянные трупами пещеры, заброшенные лаборатории с полтергейстами и защищённые поселения со сталкерами, что травят анекдоты у костра.

Игра не всегда поощряет любопытство и зачастую заваливает хламом вроде тушёнки, аптечки и горстки патронов. Но когда находишь нечто крутое, искренне радуешься. К примеру, возле той самой втягивающей аномалии Бульба лежит бесценный артефакт.

Впрочем, награда не так уж важна, в зоне отчуждения попросту хочется находиться. Она сохранила завораживающий постсоветский дух с разваленными деревнями и узнаваемыми автобусными остановками, а также регулярно подкидывает сюрпризы. Не забуду, как случайно нашёл среди аномалий труп, дотащил его до тоскующего мужика и заполучил ценного союзника.

Впереди аномалия Бульба Фото: GSC Game World

Получается, стрелять в «Сталкере 2» неприятно, враги глупые, а сюжетные персонажи гоняют Скифа как шестёрку. Однако ради очередной прогулки по Зоне в игру всё равно возвращаешься. Потому что второго такого мира нет.

С технической частью всё плохо

Изначально сиквел обещали выпустить в апреле 2022-го. Увы, двух лет переносов не хватило, чтобы нормально всё отполировать. Иногда «Сталкер 2» работает нормально, но чаще шокирует аномалиями всех мастей. NPC летают, враги ходят сквозь стены, скрипты сбоят, текстуры на локациях не загружаются, интерфейс пропадает — перечислять можно бесконечно. К счастью, баги всего лишь раздражают, но не ломают игру.

К оптимизации вопросов больше. На RTX 4060 можно поставить высокие настройки, и со включенным DLSS частота кадров превысит сотню — и затем упадёт до 18, хотя вы всего лишь зашли в скромное поселение или вообще в полупустое помещение. При длинных сессиях игра вообще превращается в слайд-шоу. Приходится её перезапускать и ждать, пока шейдеры в очередной раз скомпилируются.

Летает во сне Фото: GSC Game World

При этом графическим шедевром игру не назвать. Когда выходите на маковое поле или любуетесь бурей с молниями, порывами ветра, летающими листьями да ветками, всё отлично. Но стоит сюжету загнать в лаборатории, канализации и заброшки, что происходит часто, очарование тут же испаряется.

Бури в игре устрашающие Фото: GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2: стоит ли играть?

Если фанатеете по оригиналу и готовы променять нормальные стрельбу, сюжет и оптимизацию на завораживающий мир, полный опасностей и интересных мест, «Сталкер 2» может вам подойти. Но стороннему геймеру игра покажется архаичной и откровенно проходной — или же завлечь своей неординарностью.

Понравилось

Завораживающая Зона

Возвращение легендарных персонажей

Местами приятный визуал.

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