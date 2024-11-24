Финал «Аркейна» смог неприятно удивить: в истории поставили сумбурную точку

Популярный анимационный хит «Аркейн» во вселенной «Лиги легенд» завершился с третьим актом второго сезона. Ранее казалось, что авторы избавились от проблем, но эта иллюзия пропала в последних сериях.

Заключительные эпизоды оказались ярким, но очень сумбурным зрелищем и оставили после себя много вопросов.

«Аркейн»: информация о мультсериале

Название: «Аркейн»

Шоураннеры: Кристиан Линке, Алекс Йи

Актёры озвучки: Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл, Кевин Алехандро, Гарри Ллойд и другие

Дата выхода: 20 ноября 2021 года (первый сезон)

Жанр: драма, приключение

Сколько серий: девять в первом и втором сезонах

Страна: США

«Аркейн»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Riot Games.

Далее следуют спойлеры ко всем эпизодам.

Странный финал

В прошлых рецензиях по второму сезона «Аркейна» упоминалось, что одним из главных минусов шоу стало чрезмерно быстрое развитие сюжетных линий. Казалось, что во втором акте сценаристы поправили баланс, так как драматичность и эмоциональный накал истории Джинкс (Элла Пёрнелл) и Вай (Хейли Стайнфелд) били в яблочко. Но на деле получилось так, что все скопившиеся ранее проблемы разом вывалились в трёх заключительных сериях.

Одним из главных плюсов прошлого сезона была структура истории, которую сценаристы шоу Кристиан Линке и Алекс Йи явно продумывали последовательно и долго. Все сюжетные линии сходились в печальном финале, а судьбы центральных персонажей оказывались невольно связаны с судьбоносным выстрелом Джинкс.

Подобных успехов в финале второго сезона, к сожалению, не наблюдается — в руках у сценаристов до сих пор находится огромное число персонажей и событий, но в этот раз им не удалось красиво удержать их всех при жонглировании. Одним из главных недостатков финала становится отсутствие чувства завершённости, так как создателям нужно раскрыть целый ряд важных моментов в по-спартански ограниченные сроки.

«Аркейн» Фото: Riot Games

Уже в седьмом эпизоде авторы активно начинают внедрять концепции, на развитие которых можно было потратить не один сезон — мультивселенную с альтернативной реальностью и путешествия во времени. К тому же параллельно весь эпизод выступает флешбэком о судьбах Экко (Рид Шеннон), Хеймендингера (Мик Уингет) и Джейса (Кевин Алехандро), которых закинуло в непонятные дали ещё в финале первого акта.

Как ни странно, седьмой эпизод можно назвать самым цельным из трёх, так как здесь создатели стараются не торопиться и уделяют время изучению двух альтернативных реальностей. В одной из них нет войны между Пилтовером и Зауном, а бо́льшая часть персонажей живёт довольно счастливо (за исключением погибшей Вай). В другой же Виктор (Гарри Ллойд) привёл в исполнение свой эволюционный план, в результате чего мир стал похож на кошмарный постапокалипсис. Экко и Джейс проходят в этом эпизоде свои пути — один учится отпускать, а другой решает объявить своему бывшему напарнику войну.

«Аркейн» Фото: Riot Games

Всё это подано хорошо, особенно благодаря лиричной ветке у Экко и Джинкс, но сам эпизод выступает заполнением пробелов, мало двигая общую историю вперёд. И после него на разрешение вообще всех конфликтов остаётся лишь две серии. А на объяснение принципов работы параллельных миров времени и вовсе нет, что в результате вызывает ряд вопросов. К примеру, действительно ли это был финал линии Хеймендингера? И если да, то это завершение получилось очень резким, ведь персонажа можно было раскрывать ещё долго.

Главным эмоциональным ядром «Аркейна» ранее выступала история Джинкс и Вай, большой акцент на которой снова сделали во втором акте второго сезона. Однако в заключительных сериях мультсериала на первый план вышли ветки, которые до этого «кипятились» на периферии — загадочная «Чёрная роза» и Виктор со своим культом последователей. Джинкс в восьмом эпизоде уходит в депрессию после гибели Иши, тогда как Вай бо́льшую часть серии проводит взаперти (и принимает участие в очень внезапной эротической сцене).

«Аркейн» Фото: Riot Games

Ветка той самой Розы стала активно развиваться именно во втором сезоне, но после окончания истории понятнее она не стала (во всяком случае, для зрителей, которые не знают мифологию LoL). Эта группа сущностей, которая охотилась за ребёнком Амбессы (Эллент Томас), похищает Мэл (Токс Олагундойе) для серии странных тестов, которые открывают способности молодой героини. Эти силы становятся полезны по сюжету, но линия всё равно оставляет чужеродное ощущение — это будто бы ступень для разработки нового спин-оффа «Аркейна», который решили не объяснять в этот раз. Много деталей про Розу не раскрыли, ограничиваясь туманными фразами и намёками, да и последние кадры с Мел в девятом эпизоде намекают на продолжение истории.

Параллельно восьмая серия посвящена попыткам Джейса призвать против войска Виктора и Амбессы жителей Пилтовера и Зауна. Концептуально идея вынужденного мира между двумя фракциями выглядит удачно, но проблема заключается в скорости развития событий. Буквально пару серий назад солдаты устроили на улицах Зауна настоящее гетто с решётками и кордонами, поэтому поддержка аристократов со стороны бедняков выглядит очень неестественно — пусть даже и на подмогу пришло мало жителей нижнего города.

Не менее резво выглядит и переход Виктора на тёмную сторону — героя уже давно склоняли в этом направлении, однако ранее развитие происходило постепенно. Тогда как под конец создаётся чувство, что на истории этого персонажа включили ускоренную перемотку.

«Аркейн» Фото: Riot Games

Хаос везде

В результате подобных рывков (не говоря уже и про временны́е скачки между эпизодами в сезоне) заключительное сражение получилось очень сумбурным. Пожалуй, лучшее, что есть в девятой серии — грустное вступление с Джинкс, которой Экко не даёт свести счёты с жизнью.

Значительная часть последней серии посвящена потасовке между Виктором/Амбессой и защитниками Пилтовера. И здесь в очередной раз нужно отдать «Аркейну» должное — такой анимации вы сегодня не увидите нигде. Тут и отличная постановка самих драк, и общее прекрасное качество визуала с бодрым монтажом. Кроме того, в самой серии есть удачные моменты — предательство Мэдди (Кэти Таунсенд), драка Кейтлин (Кэти Льюнг) и Мэл с Амбессой, атака Джинкс и Эко на дирижабле. Но подано всё будто бы урывками и зарисовками, повествование часто не ощущается цельным.

«Аркейн» Фото: Riot Games

Параллельно авторы стараются показать ужасы войны через второстепенных героев, однако всё это тоже работает со скрипом. Так как бо́льшую часть этих персонажей за сезон попросту не раскрыли — у кого-то не было даже одной реплики за все серии. И если в случае Иши подобная концепция была сделана специально, то здесь становится очевидно, что просто времени не хватило.

Кстати, о времени. Ключевое противостояние сериала внезапно полностью смещается на историю Виктора и Джейса с временной петлёй, суть которой объясняют на бегу. Да и сам конфликт между ними уходит из области личных взаимоотношений и переходит на уровень борьбы идей. С вопросами о свободе воли, эволюции и тому подобном. Это занятные вещи, просто не этим был силён «Аркейн» в первую очередь. Или данным концепциям нужно было посвятить больше внимания в прошлых эпизодах.

«Аркейн» Фото: Riot Games

Из-за такого подхода довольно сложно испытывать мощные эмоции, какие появлялись в прошлых сериях. Авторы пытаются их вызывать с помощью очередных флешбэков про Вандера (Джейби Бланк), но после событий второго акта подобный подход смотрится вторично.

Завершается вся эта история тоже довольно резко — Виктор в момент прозревает с помощью альтернативной версии себя, а Джинкс исполняет своё предыдущее желание и умирает. Правда, авторы сразу же дают заднюю с помощью многочисленных намёков, ведь устранить самого популярного (или одного из) персонажа шоу у них рука не поднялась.

«Аркейн»: стоит смотреть?

Финальные эпизоды «Аркейна» поначалу вызывают недоумение своими проблемами и темпом, которое сменяется неприятным осознанием — авторы явно не планировали завершать эту историю за два сезона. Намёки на это присутствовали и раньше, однако их успешно перекрывали высоким качеством анимации и рядом ярких событий.

Нельзя сказать, что заключение вышло провальным и в нём совсем нет логики. Скорее, проблема заключается в манере рассказа и резвом темпе, а не в самих событиях.

«Аркейн» Фото: Riot Games

Из-за подхода авторов в итоге не остаётся чувства, что ты посмотрел законченное произведение, каким во многом был первый сезон. Финал со своими резкими событиями, сменой фокуса истории и намёками на спин-оффы вызывает смазанное впечатление. Ты видишь общие очертания истории, которую тебе хотели рассказать, но до конца этот чертёж так и не был закончен.

Всё это печалит, ведь «Аркейн» после первого сезона казался особенным (пусть и массовым) произведением. Частично он остался таким и в продолжении, но ударного завершения истории в этот раз не вышло. А жаль, ведь создатели вряд ли смогут второй раз завлечь зрителей в свой мир с той же силой, с которой им удалось сделать это раньше.

Оценка «Аркейна» — 7 из 10

Понравилось

Зрелищный экшен

Великолепная анимация разных стилей

Масштаб финала

Работа актёров озвучки

Не понравилось