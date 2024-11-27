Игры на грани памяти: 10 героев, потерявших память о себе

Все как-то привыкли, что герои игр способны с лёгкостью пережить десятки попаданий пуль, падения с высоты и орды ужасных противников. Но есть одна болезнь, перед которой бессильны даже они. Потеря памяти.

Это сценарное оружие исправно служит разработчикам уже много лет и не думает останавливаться. Уж очень оно удобное оно в применении. Мы собрали 10 самых известных персонажей с амнезией — и, конечно, впереди будут спойлеры.

Дарт Реван — Star Wars: Knights of the Old Republic

С личностью этого персонажа связан, пожалуй, один из самых известных сюжетных поворотов в истории игровой индустрии. Добрую часть прохождения «Котор» геймеры полагали, что управляют обычным солдатом Республики, что гонится за угрозой Галактических масштабов в лице ситхов Дарта Ревана и Дарта Малака.

Дарт Реван Фото: LucasFilm

Однако после столкновения со вторым злодеем тот раскрывал неожиданную правду — всё это время игрок и был тем самым разыскиваемым Реваном. Выяснялось, что во время боя с джедаями ситх получил тяжёлые ранения, а заодно и потерял память.

Адепты светлой стороны решили воспользоваться ситуацией и «перепрограммировали» его ради искупления совершённых преступлений. Так и появился протагонист игры с фиктивной личностью и ложными воспоминаниями. По мере появления новых фактов весь этот клубок событий распутывается в интереснейшую историю.

Геральт — «Ведьмак»

Сейчас в это сложно поверить, но в изначальных планах CD Projekt Геральт из Ривии не значился. Вместо него роль протагониста «Ведьмака» должен был исполнять безымянный охотник на монстров, которого игроки могли бы настраивать на свой вкус и цвет. Однако после долгих мук разработчики всё же решили оставить знакомого по литературной саге героя. Правда, сделали они это с некоторыми оговорками.

«Ведьмак» Фото: CD Projekt

Чтобы дистанцироваться от книжного первоисточника, поляки перенесли события игры на несколько лет вперёд. В итоге первая часть начиналась с того, что тяжелораненого и утратившего память Геральта привозили в Каэр Морхэн. Там, в окружении знакомых и друзей, белобрысый герой заново учился ведьмачьему ремеслу и выходил на тропу приключений, которая растянулась на долгие три части.

За это время он не только восстановил утраченные воспоминания, но и отыскал самых дорогих ему людей – Цири и Йениффер. Ну и между делом успел сыграть множество партий в гвинт.

Джейсон Флай — XIII

Разработчики XIII хотели высмеять устоявшиеся штампы шпионских боевиков. Поэтому история про тайный заговор и загадочное убийство президента США преподносилась здесь в юмористическом ключе и в стильной комиксовой картинке, а трюк с амнезией оказался как нельзя уместен.

XIII Фото: Ubisoft

Местный главный герой походил на более весёлую версию Джейсона Борна. Он просыпался на пляже с ключом от банковской ячейки, татуировкой XIII и полным непониманием, кто он такой и почему за ним все охотятся. Его первоначальная догадка про вероятное имя Стив Роланд оказывалась ошибочной. По мере прохождения игроки распутывали клубок заговоров, раскрывали тайную группу под руководством Номера Один и выясняли свою настоящую личность – Джейсон Флай.

Алекс Мерсер — Prototype

Амнезия Алекса Мерсера была вызвана тем, что сценаристы из Radical Entertainment очень хотели удивить игроков своим финальным твистом. Гениальный учёный просыпался в морге, на столе перед двумя врачами прямо перед вскрытием его тела. Но что ещё хуже, он не помнил, как тут очутился. Вооружившись свежеприобретёнными суперспособностями, он отправлялся выяснять своё прошлое.

Prototype Фото: Activision

Вот только главный сюжетный поворот становился понятен примерно в середине прохождения, но полностью раскрывался ближе к финалу. Тогда и выяснялось, что именно по вине главного героя на улицы города вырвалось смертельно опасное биологическое оружие «Чёрный свет». Более того, всё это время игроки управляли вирусом, впитавшим оболочку и сознание учёного, тогда как Мерсер-человек был убит солдатами. Из-за этого репликант и не помнил о случившихся событиях, но стремился всё восстановить.

Алекс Мейсон — Call of Duty: Black Ops

Алекс Мейсон с доблестью переносил тяготы военной службы, но неудачное покушение на Фиделя Кастро разделило его жизнь на до и после. Захваченный герой стал жертвой секретного эксперимента Драговича, в ходе которого ему промыли мозги, превратили в спящего агента и стёрли из памяти некоторые воспоминания. Именно из-за этого протагонист и просыпался в комнате для допросов с кучей мониторов, где его били током и расспрашивали про загадочные цифры.

Call of Duty: Black Ops Фото: Activision

Вся сюжетная линия Black Ops представляет собой рассказ Мейсона о разных спецоперациях, в ходе которого он восстанавливает частички удалённого прошлого и постепенно выходит на след злодеев. А когда что-то шло не так, агенты ЦРУ «вежливо» припоминали некоторые детали истории. Но, кажется, президенту Кеннеди это никак не помогло.

Даниэль — Amnesia: The Dark Descent

Было бы странно, если бы в игре под названием «Амнезия» не было персонажа со столь распространённой в играх болезнью. Главный герой The Dark Descent Даниэль просыпался в жутком замке без каких-либо воспоминаний о себе или о своём прошлом. Его единственным ориентиром становилась загадочная записка от самого себя, которая оставляла больше вопросов, чем ответов.

Amnesia: The Dark Descent Фото: Frictional Games

В ней говорилось, что протагонист выпил эликсир беспамятства сам, чтобы снять тяжкий груз душевных ран. Кроме того, она содержала весьма пугающую просьбу – разыскать и убить Александра Бренненбургского. По мере прохождения выяснялась тёмная подноготная самого Даниэля и то, какую роль во всём этом безумии сыграл хозяин замка и магический артефакт Сфера.

Нилин — Remember Me

Ввиду своей технологичности сеттинг киберпанка предполагает разные манипуляции с памятью персонажей. Разработчики Remember Me не стали отходить от канонов жанра, из-за чего главная героиня Нилин просыпается в тюрьме Бастилия с полностью обнулённой личностью.

В процессе прохождения игры она «вспоминала», что считалась одной из опаснейших эррористок Нового Парижа – преступниц, что способны вторгаться в мысли людей, похищать и видоизменять чужие воспоминания.

Remember Me Фото: Capcom

Естественно, такие действия не понравились корпорации Memorize, которая и предприняла столь радикальный метод решения проблемы. На всё это студия Dontnod накрутила ещё и второе дно в виде тяжёлого родительства и трудного детства, что связывали двух противников. Увы, интересные задумки так и не смогли превратиться в интересную игру.

Меченый — S.T.A.L.K.E.R.

Пожалуй, самый известный герой с амнезией на постсоветском пространстве. Его, еле живого, случайно обнаружили в горе трупов из грузовика смерти, который ехал из центра Зоны. Выживший не помнил, ни кто он такой, ни что случилось, а имя Меченый получил только из-за татуировки на руке. Его единственными целями стали поиск и убийство некоего Стрелка, чьё имя светилось на КПК.

S.T.A.L.K.E.R. Фото: GSC Game World

На этом пути ему пришлось сразиться с мутантами, столкнуться с представителями разных кланов, посетить секретные лаборатории, отключить Выжигатель мозгов и дойти до самой ЧАЭС. И весь этот тяжкий путь был проделан ради того, чтобы в конце выяснить неприглядную тайну – он и есть тот самый Стрелок. Предсказуемый, но оттого не менее интересный сюжетный поворот.

Байонетта — Bayonetta

Сон длиной в пять веков негативно сказывается на памяти любого существа. Даже роскошная ведьма, что способна приковать мужское внимание движением одного пальца и создаёт смертоносное оружие из своих волос, будет страдать от неприятного эффекта амнезии.

Bayonetta Фото: SEGA

Именно так и случилось с Байонеттой. Героиня очутилась в совершенно незнакомом для себя месте, без малейшего понятия о том, кто она и почему именно здесь пробудилась. Для поиска ответов на эти и другие вопросы протагонистка отправилась в опасное приключение, за время которого ей предстоит заново пережить свои воспоминания. В этом нелёгком деле ей очень сильно помогут стильные пистолеты и мощная магия.

Гарри Дюбуа — Disco Elysium

Обласканная игроками и критиками Disco Elysium познакомила всех с одним из самых харизматичных и обаятельных персонажей с амнезией в индустрии. Гарри Дюбуа просыпается в разгромленном номере с жутким похмельем и полнейшим отсутствием понимания, кто он такой и что он здесь потерял. Потом выяснится, что к столь саморазрушительным последствиям его привёл длительный алкогольный загул на фоне пережитого ранее нервного потрясения.

Disco Elysium Фото: ZA/UM

Не без помощи напарника Кима Кицураги геймерам необходимо собирать по кусочкам личность Дюбуа и его знания об окружающем мире, а заодно провести не один увлекательный диалог внутри головы. Ну и параллельно надо раскрыть убийство мужчины на заднем дворе гостиницы, за которым, собственно, Гарри и был отправлен.