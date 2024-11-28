«Молодёжка» вернулась. Сейчас это главный сериал в России

2013-й был золотым годом в плане сериалов. На Западе стартовали «Американцы», «Карточный домик», «Грешники» и «Оранжевый — хит сезона».

Наши тоже не отставали — к примеру, на СТС начала выходить «Молодёжка». Это шоу о молодых хоккеистах, которые ругались, влюблялись, проигрывали и возвращались с фантастическими камбэками. Их история растянулась на шесть лет и превратила экранных спортсменов в народных любимцев.

Сериал получил пару спин-оффов, но их качество не дотягивало до оригинала. Зато в 2024-м «Молодёжка» по-настоящему воскресла. Продолжение «Новая смена» получило впечатляющие 8,9 балла от зрителей и вот уже три недели возглавляет рейтинги популярности. Чем хорош сериал?

«Молодёжка: Новая смена»: главное о сериале

Название: «Молодёжка: Новая смена».

Режиссёр: Андрей Головков, Андрей Силкин.

Актёры: Влад Канопка, Владимир Зайцев, Иван Жвакин и другие.

Дата выхода: 5 ноября 2024 года.

Жанр: драма, комедия, спорт.

Сколько серий: 16 эпизодов.

Страна: Россия.

«Молодёжка: Новая смена»: где смотреть?

Все 16 эпизодов первого сезона доступны на «Кинопоиске», Ivi, Okko и СТС.

Видео размещено на YouTube-канале Alamerd Movie. Права на видео принадлежат СТС.

Почему полюбили «Молодёжку»?

Секрет «Молодёжки» прост: сериал отлично работал и как спортивная сага, и как молодёжная драма. Взять начало, где команду «Медведей» возглавил начинающей тренер, который даже играл в НХЛ, но его карьера стремительно закончилась. Естественно, амбициозные спортсмены его не приняли — в первую очередь потому, что не были настоящей командой.

Зритель заведомо понимал, что со временем всё наладится, однако путь к единству был завораживающим. Герои проходили сквозь боль и потери, плакали и смеялись, проявляли себя в критический момент и по глупости всё портили — и на фоне испытаний становились семьёй. Начинали видеть в тренере наставника, а в напарниках — братьев.

Сценарий постоянно поднимал команду на волне успеха и жестоко швырял в ледяную воду. Временами такой аттракцион случался по паре раз за серию и по десятку раз за ответственный матч. Неудивительно, что зрители сильно нервничали и с нетерпением ждали следующий эпизод.

Старая команда Фото: СТС

Сами герои были замечательными и имели яркие черты. Кисляк не признавал авторитетов и постоянно выдумывал разные приколы. Костров был скромником в жизни и несгибаемой машиной на льду. Бакин постоянно спал. Назарова мало кто любил, но со временем он заслужил всеобщее уважение.

За каждым героем было интересно следить — как на льду, так и в жизни. Ребята влюблялись и расставались, показывали излишнюю зависимость от чужого мнения или вообще по таинственной причине бросали хоккей. Вот почему их полюбили на долгие годы.

«Медведи» познали как радость побед, так и горечь поражений Фото: СТС

Чем хороша «Молодёжка: Новая смена»?

«Новую смену» можно смело назвать ремейком. Перед нами команда «Акулы» с талантливыми, но разрозненными и излишне самоуверенными спортсменами. Старый тренер с ними не справляется, поэтому назначают нового. Кто бы это мог быть? Конечно, наш старый знакомый Кисляк, карьера которого не сложилась. Поначалу у него ничего не выходит, но эпизод за эпизодом он заслуживает уважение и превращает сборище индивидуалистов в команду.

В данном случае самоповтор отлично работает. Конфликт всё ещё интересный, матчи умело натягивают нерв, хоккеистов не жалеют, герои раскрываются и проходят путь от отторжения до зрительской симпатии. Поначалу хочется вскрикнуть: «Верните прежних персонажей». Затем понимаешь, что новички не менее интересны.

Не все хоккеисты рады требовательному Кисляку Фото: СТС

Фан-сервиса в сериале достаточно — причём максимально уместного. К примеру, первый же эпизод, где Кисляк старается повысить авторитет, завершается матчем между «Акулами» и любимыми «Медведями». Событие зрелищное, логичное, эмоциональное — в общем, сплошные мурашки по коже.

В отрыве от спорта «Новая смена» тоже прилично работает. Приятно узнать о несчастьях Кисляка, выведать судьбу прежних героев и познакомиться с новичками. У них свои особенности — от заносчивости до дикой неуверенности, влюблённости, специфических отношений и грандиозных замыслов.

Есть и проблемы в учёбе: кто-то встречается с дочкой проректора и вызывает негодование педсостава, кто-то сдаёт экзамены только за счёт хитрости спортивных воротил. Удивительно, но даже за этой рутиной интересно следить. Если дадите ребятам шанс, они оправдают доверие и заставят переживать за отношения Лизы с Олегом сильнее, чем за свои.

У Кисляка полно личных проблем Фото: СТС

«Молодёжка: Новая смена»: стоит ли смотреть?

Если любили старую «Молодёжку», новая точно понравится. Сериал такой же драйвовый, яркий и эмоциональный. Впрочем, зрителю, который пропустил успехи «Медведей», тоже стоит присмотреться к продолжению. Это самодостаточная спортивная драма, которая умело подсаживает на крючок.