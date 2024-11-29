Последствия финала для вселенной игры оказались как никогда масштабными.

Все концовки S.T.A.L.K.E.R. 2: как открыть каждую и чем они отличаются

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 порадовали фанатов четырьмя концовками, каждую из которых удастся заполучить при активации особых выборов в квестах «Тонкая материя», «Опасные связи» и «Последнее желание». От этого и зависит финал истории сталкера Скифа.

Сейчас мы расскажем, как открыть каждую концовку из доступных.

Где точка невозврата? Когда сохраниться?

После завершения квеста «Дорога в Фундамент» откроется новая миссия «Военный крот». После её начала все локации Зоны будут закрыты для исследования — оставшиеся квесты окажутся провалены.

Перед началом этого закрытого фрагмента появится соответствующее уведомление. Для просмотра всех концовок рекомендуем создать ручное сохранение перед началом задания «Тонкая материя» . В этом случае игрок сможет быстро вернуться к предыдущим ключевым моментам и изучить все доступные финалы S.T.A.L.K.E.R. 2.

Все концовки «Сталкера 2». Как открыть каждый финал?

1. Финал «Стрелок»

В этом финале Зона остаётся под контролем Стрелка. Герой «Теней Чернобыля» запирает всех сталкеров внутри Зоны. Эта территория останется изолирована от другого мира, а любой, кто захочет выйти за её пределы или войти внутрь, будет ликвидирован на месте. Возможно, лучший из доступных вариантов, так как больше никто не сможет потерять свою душу в этом аномальном месте.

Как открыть этот финал:

«Тонкая материя» — в разговоре со Шрамом на «Орбите» активируем опцию «Жизнь — для живых».

«Опасные связи» — после поимки Коршуновом используем вариант «Сбежать».

«Последнее желание» — в разговоре с доктором Каймановым применяем вариант «[Выстрелить]».

Стрелок Фото: GSC Game World

2. Концовка «Скиф»

Главный герой второй части становится во главе Зоны — она начинает расширяться и создавать по всему миру локальные Зоны. Скорее всего, именно эта концовка будет задействована разработчикам в последующих дополнениях.

Как открыть этот финал:

«Тонкая материя» — в разговоре со Шрамом на «Орбите» активируем опцию «Жизнь — для живых»».

«Опасные связи» — после поимки Коршуновом используем вариант «Сбежать».

«Последнее желание» — в разговоре с доктором Каймановым применяем вариант «[Опустить оружие]».

Скиф Фото: GSC Game World

3. Финал «Шрам»

Зона останется под контролем Шрама (главный герой «Чистого неба»), который значительно преобразит мир. Все сталкеры примут сторону Монолита. Лидер «Искры» подчинит разум оставшихся сталкеров и превратит их в послушных болванчиков.

Как открыть этот финал:

«Тонкая материя» — в разговоре со Шрамом на «Орбите» используем опцию «Вечная весна».

«Опасные связи» — после появления Коршунова применяем вариант «Сбежать».

Шрам Фото: GSC Game World

4. Финал «Варта»

В четвёртой вариации финала контроль над Зоной получают государственные организации во главе с Коршуновым.

Зона будет уничтожена, однако все технологии, найденные в ней, станут использоваться для тотального контроля обычных людей. Скиф получит долгожданную свободу от Зоны и любых финансовых трудностей и сможет начать свою жизнь заново.

Как открыть этот финал:

«Тонкая материя» — в разговоре со Шрамом на «Орбите» используем опцию «Жизнь — для живых».

«Опасные связи» — после поимки Коршуновым используем вариант «Я не враг».

Коршунов Фото: GSC Game World

А вы уже прошли «Сталкера 2»? Какую концовку выбрали?