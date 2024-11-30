«Иголка в стоге сена»: кому отдать сенсоры в S.T.A.L.K.E.R. 2

В S.T.A.L.K.E.R. 2 игроков ждёт несколько заданий, результат которых полностью зависит от действий Скифа. «Иголка в стоге сена» — одно из них. Герою нужно отыскать сенсоры Варты и передать их Рихтеру или Зотову. От сделанного выбора меняются некоторые детали сюжета. В этом гайде мы расскажем, кому стоит отдать найденные сенсоры Варты.

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Кому передать сенсоры в «Сталкере 2»

После получения задания «Иголка в стоге сена» игрокам предстоит расспросить местных сталкеров и отыскать Косого.

Косой Фото: GSC Game World

Сталкер попросит о помощи в поисках артефакта, однако его можно попросту убить и забрать квестовый предмет. По возвращении в деревню необходимо сделать выбор и передать полученный предмет представителю местных сталкеров Рихтеру или начальнику военного отряда Зотову.

Этот выбор никак не ломает прохождение и лишь открывает одну из двух сюжетных линий — придётся выполнить несколько квестов выбранной группировки. Названия миссий окажутся одинаковыми, а вот путь Скифа и история некоторых персонажей немного изменятся. Вот все квесты этой сюжетной цепочки:

За семью замками. Ответы стоят дорого. Ответы стоят ещё дороже. Сделка с дьяволом. Возвращение на Террикон.

Сенсоры у Рихтера

После передачи Рихтеру сенсоров «Варты» необходимо сразу же отправиться на базу военных «Сфера» в поисках Припоя. Рихтер расскажет об опасности при прямом проникновении, поэтому посоветует посетить «Рёбра», чтобы получить артефакт и узнать код. После этого можно пробраться на военную базу безопасным способом через канализацию. Знакомимся с Припоем и покидаем локацию, а после — возвращаемся к Рихтеру и забираем ключ от КПП «Север» у Бати, чтобы попасть на Свалку. На этом первый квест «За семью замками» ветки будет окончен.

В «Ответы стоят дорого» по линии Рихтера Скиф окажется в Изоляторе и познакомится со Старом. Мужчина готов помочь герою, но перед этим просит о помощи — придётся выполнить задание «Путь освобождения» (нужно посетить местную фабрику, спасти выживших сталкеров и отыскать секретные документы). В подвале Скиф познакомится с Неизвестным, который впоследствии окажется Шрамом, лидером группировки «Искра».

Рихтер Фото: Shkrek & Klick

После завершения квеста переходим к миссии «Ответы стоят ещё дороже» и отправляемся в Террикон для разговора с Кондёром. Выполняем его просьбу: осматриваем мастерскую, находим ключ-карту и возвращаемся обратно. В рамках этого же квеста предстоит посетить тайник Нестора и изучить несколько других мест. В конце квеста Скиф встретится с Вараном.

В задании «Сделка с дьяволом» нужно пообщаться с заложником в подвале. После этого можно сразу же убить Варана и его банду, однако лучше выполнить побочные квесты, чтобы посетить тайники Шаха и Рузвельта для сбора припасов и получения уникального оружия.

В конце серии квестов предстоит завершить миссию «Возвращение на Террикон». Скифу нужно пообщаться с Коршуновым, который будет недоверчиво относиться к герою из-за передачи «вартовских» сенсоров Рихтеру. Несмотря на это, он всё равно сможет взглянуть на найденный КПК. Теперь можно отправиться на Лесопилку и пообщаться со Шрамом. А его отношение к герою будет зависеть от сделанного выбора. Он окажется благосклонен к Скифу, если сканеры были переданы Рихтеру, и не очень позитивно – при альтернативном варианте. Именно в этом месте линейка квестов приходит к единому логическому завершению.

Сенсоры у Зотова

При передаче сенсоров Зотову путь Скифа будет намного легче, однако этот выбор представит героя в негативном свете перед Шрамом. В квесте «За семью замками» игрок всё равно отправится на военную базу «Сфера», но его проведёт туда человек Зотова. Скиф сможет незаметно попасть внутрь и уйти через «Рёбра» без столкновения со сталкерами. После посещения базы Скиф по рации переговорит с Зотовым — военный подскажет путь из Малой зоны. Покинуть локацию удастся через Понтонный мост на западе от деревни «Залесье».

Зотов Фото: Shkrek & Klick

В задании «Ответы стоят дорого» Скифу придётся посетить базу «Варты» на Химзаводе и пообщаться на аванпосте с Коршуновым. Военная группировка знает местоположение Нестора в Депо и собирается в скором времени атаковать этот аванпост. Скиф присоединяется к вылазке, однако дальнейший выбор пути не повлияет на события — всех бандитов необходимо перебить. После завершения задания следуем в Террикон и знакомимся с Кондёром.

В миссиях «Ответы стоят ещё дороже» и «Сделка с дьяволом» не происходит значимых различий, поэтому Скифу нужно познакомиться с Вараном и выполнить (при желании) его побочные задачи.

В финальном квесте ветки «Возвращение на Террикон» Скифу потребуется последовательно посетить Террикон и Лесопилку для разговора с Коршуновым и Шрамом соответственно. Отношение героев окажется иное: полковник будет рад выбору Скифа по передаче сенсоров Зотову, а Шрам окажется не очень лояльным к герою. На этом цепочка миссий о сенсорах Варты будет завершена.