Что будет после финала «Молодёжки: Новая смена»?

«Молодёжка: Новая смена» обрела феноменальную популярность. Сериал о хоккейных баталиях и личных проблемах спортсменов уже четыре недели возглавляет индекс популярности «Кинопоиска» и впечатляет оценкой в 8,9 балла. Такой успех гарантирует продолжение. Но когда оно выйдет и о чём расскажет?

«Молодёжка: Новая смена»: главное о сериале

Название: «Молодёжка: Новая смена».

Режиссёр: Андрей Головков, Андрей Силкин.

Актёры: Влад Канопка, Владимир Зайцев, Иван Жвакин и другие.

Дата выхода: 5 ноября 2024 года.

Жанр: драма, комедия, спорт.

Сколько серий: 16 эпизодов.

Страна: Россия.

«Молодёжка: Новая смена»: где смотреть?

Все 16 эпизодов первого сезона доступны на «Кинопоиске», Ivi, Okko и на телеканале СТС.

Видео размещено на YouTube-канале Alamerd Movie. Права на видео принадлежат СТС.

Что за «Молодёжка: Новая смена»?

Оригинальная «Молодёжка» вышла на СТС в 2013-м. Сериал рассказывал о талантливых хоккеистах, которые никак не станут командой и не вырастут над собой. Всё меняется, когда ребят возглавляет новый тренер, в прошлом игрок НХЛ, который не оправдал ожиданий. Сначала тренера не принимают, да и личных проблем вроде любовных треугольников у всех хватает. Но со временем хоккеисты всё же начинают побеждать.

Одной из главных звёзд команды был Кисляк. В отличие от напарников, его карьера не сложилась из-за личных проблем. Впрочем, Кисляк всё же получает шанс и в «Новой смене» становится тренером команды «Акулы». Как и раньше, молодые спортсмены не принимают наставника, и тот часто подтверждает опасения — например, уходит в запой после трудностей. Однако команда раз за разом проходит проверки и становится серьёзной силой на льду.

Прославленные «Медведи» Фото: СТС

Чем завершился первый сезон «Новой смены»?

Весь сезон Кисляк боролся с внутренними демонами и пытался превратить индивидуалистов в команду. Особенно тяжело было с капитаном Кириллом Егоровым. Парень пафосный, а его отец спонсирует команду. Из-за разных проблем богач даже прекращает финансирование, но в последний момент «Акулы» находят деньги.

Проблема с результатами тоже решается. Кисляк находит подход и подбирает нужную тактику, а сами хоккеисты становятся командой. Даже Кирилл, у которого забирают капитанскую повязку, постепенно начинает думать о других. Результатом становится выход в финал студенческой лиги.

Кисляк обсуждает тактику Фото: СТС

В финале «Акулы» противостоят «Корсарам». Эту команду возглавляет бывший напарник Кисляка по «Медведям» Антон Антипов. Проблема в том, что один из самых талантливых хоккеистов Захар оказывается в больнице. Его ранят уголовники, которых отец-полицейский посадил в тюрьму.

Без Захара игра не клеится. В первом периоде наши пропускают три шайбы и опускают руки, но в перерыве Кисляк произносит мотивационную речь и заряжает на борьбу. Ещё и фанаты поют с трибун практически гимн команды «Я — это ты». В итоге «Акулы» на последней секунде вырывают победу, при этом четвёртую шайбу забрасывает бывший капитан Кирилл. Спортсмены поднимают кубок, возвращаются в родной город и навещают в больнице Захара.

Кисляк и его давний друг Антон Антипов Фото: СТС

Что будет во втором сезоне «Новой смены»?

Пока второй сезон «Новой смены» не анонсировали, но это вопрос времени. Всё же успех оглушительный, героев уже полюбили, а работа над такими проектами не занимает много времени. К примеру, съёмки первого сезона начались 11 января 2024-го, а уже 5 июня завершились. Если темпы сохранятся, продолжение может выйти осенью 2025-го.

«Медведи» несколько сезонов шли к победе в студенческой лиге, а «Акулам» хватило одного года. К чему ещё им стремиться? Похоже, к защите титула. Для этого нужно ещё раз решить проблемы с финансированием, в очередной раз разобраться с внутренними конфликтами, а Кисляку — не сорваться. Мы знаем, что удары судьбы он держит плохо.

«Акулы» стали чемпионами Фото: СТС

Зато у кого-то из конкурентов, вероятно, не будет проблем ни с деньгами, ни с дисциплиной. Добавьте к такой команде гениального тренера и пару усилений — получите достойного соперника.