Бесплатные коды для игры «Мир танков» в декабре 2024 года

Настал декабрь — это означает, что в «Мире танков» появились новые промокоды и награды, добыть которые сможет любой желающий. В этом гайде мы расскажем об обновлении табель-календаря и отметим действующие бонус-коды на сегодня. Вперёд за бесплатными призами!
- Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в декабре 2024 года)
- Табель-календарь на декабрь в «Мире танков»
- Другие награды в «Мире танков»
Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в декабре 2024 года)
MTARTILLERYDAY — 1 день танкового премиум-аккаунта, 2 личных резерва +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час и 2 личных резерва +50% к опыту за бой на час.
24UNITYDAYRU — 1 день танкового премиум-аккаунта, 2D-стиль «Триколор» и 6 эмблем «Флаг России»;
MT2024TDAY — 3 дня танкового премиум-аккаунта, 2D-стиль «В погонах с красным кантом», 6 надписей «С днём танкиста!» и 2 личных резерва +100% к боевому опыту на 1 час;
BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч;
CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».
Если игроки не заходили 100 и более дней, то им предоставляется возможность получить особые награды. Действует эта опция только один раз на весь срок существования аккаунта. Применяем указанный ниже код, заходим в бой, и после его окончания на аккаунте появится премиумный танк 8-го уровня с дополнительными задачами:
MAFIA — 250 золота, 150 000 серебра, 8 дней Танкового премиум-аккаунта, 3 премиум-танка в аренду, премиум-танк 8-го уровня Т-54 первый образец навсегда (при наличии в ангаре предоставляется компенсация в 11 000 золота, а для получения необходимо сыграть 1 матч на технике 4-го уровня и выше);
YUSHAMT23 — танк «T77»;
GRANNYMT23 — танк «T77»;
LEBWAMT23 — танк «T77»;
JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;
KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105.
«Мир танков»
Фото: Lesta
Для новых аккаунтов тоже существуют особые инвайт-коды с дополнительными наградами. Что можно получить:
TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;
LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;
RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;
TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.
Табель-календарь на декабрь в «Мире танков»
«Мир танков» позволяет игрокам ежедневно забирать новые предметы через табель-календарь. Для его активации выполните несколько простых действий:
- Откройте табель-календарь.
- Нажмите на открытую дату и получите предмет.
- Откройте игру для переноса награды на свой аккаунт.
Важный нюанс: за один день доступен только один предмет. Обновления табель-календаря доступно в 3:00 мск, а при пропуске награды нельзя перепрыгнуть к следующему предмету — придётся сначала забрать пропущенный.
За декабрь доступно:
100 золота;
100 бонов;
20 000 кредитов;
1 день Танкового премиум-аккаунта;
2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;
6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Искусство сбивать пламя», «Продувка воздуховодов»);
2 малых ремкомплекта;
2 малых огнетушителя;
2 малые аптечки;
2 демонтажных набора;
3 ящика с мандаринами;
3 декали «Крылатый герой»;
2D Стиль «Генерал Мороз»;
6 эмблем «Чёрный ворон»;
1 контейнер «Путь воина»;
1 новогодний контейнер.
«Мир танков»
Фото: Lesta
Другие награды в «Мире танков»
Всем игрокам доступна и «Призовая коробка». Для её получения достаточно пройти авторизацию и использовать кнопку «Получить». Теперь заходим в игру для фиксации награды на аккаунте.
При долгом отсутствии в игре игроки получат недельный премиум и три боевых задачи. Остальные игроки смогут добыть бесплатный купон на скидку и предбоевые инструкции. После выполнения каждой миссии на аккаунт добавятся серебро, опыт и личные резервы.