Бесплатные коды для игры «Мир танков» в декабре 2024 года

А также табель-календарь до конца года.

Настал декабрь — это означает, что в «Мире танков» появились новые промокоды и награды, добыть которые сможет любой желающий. В этом гайде мы расскажем об обновлении табель-календаря и отметим действующие бонус-коды на сегодня. Вперёд за бесплатными призами!

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в декабре 2024 года)

MTARTILLERYDAY — 1 день танкового премиум-аккаунта, 2 личных резерва +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час и 2 личных резерва +50% к опыту за бой на час.

24UNITYDAYRU — 1 день танкового премиум-аккаунта, 2D-стиль «Триколор» и 6 эмблем «Флаг России»;

MT2024TDAY — 3 дня танкового премиум-аккаунта, 2D-стиль «В погонах с красным кантом», 6 надписей «С днём танкиста!» и 2 личных резерва +100% к боевому опыту на 1 час;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч;

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».

Если игроки не заходили 100 и более дней, то им предоставляется возможность получить особые награды. Действует эта опция только один раз на весь срок существования аккаунта. Применяем указанный ниже код, заходим в бой, и после его окончания на аккаунте появится премиумный танк 8-го уровня с дополнительными задачами:

MAFIA — 250 золота, 150 000 серебра, 8 дней Танкового премиум-аккаунта, 3 премиум-танка в аренду, премиум-танк 8-го уровня Т-54 первый образец навсегда (при наличии в ангаре предоставляется компенсация в 11 000 золота, а для получения необходимо сыграть 1 матч на технике 4-го уровня и выше);

YUSHAMT23 — танк «T77»;

GRANNYMT23 — танк «T77»;

LEBWAMT23 — танк «T77»;

JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;

KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105.

«Мир танков» Фото: Lesta

Для новых аккаунтов тоже существуют особые инвайт-коды с дополнительными наградами. Что можно получить:

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Табель-календарь на декабрь в «Мире танков»

«Мир танков» позволяет игрокам ежедневно забирать новые предметы через табель-календарь. Для его активации выполните несколько простых действий:

Откройте табель-календарь. Нажмите на открытую дату и получите предмет. Откройте игру для переноса награды на свой аккаунт.

Важный нюанс: за один день доступен только один предмет. Обновления табель-календаря доступно в 3:00 мск, а при пропуске награды нельзя перепрыгнуть к следующему предмету — придётся сначала забрать пропущенный.

За декабрь доступно:

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

1 день Танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Искусство сбивать пламя», «Продувка воздуховодов»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

3 ящика с мандаринами;

3 декали «Крылатый герой»;

2D Стиль «Генерал Мороз»;

6 эмблем «Чёрный ворон»;

1 контейнер «Путь воина»;

1 новогодний контейнер.

«Мир танков» Фото: Lesta

Другие награды в «Мире танков»

Всем игрокам доступна и «Призовая коробка». Для её получения достаточно пройти авторизацию и использовать кнопку «Получить». Теперь заходим в игру для фиксации награды на аккаунте.

При долгом отсутствии в игре игроки получат недельный премиум и три боевых задачи. Остальные игроки смогут добыть бесплатный купон на скидку и предбоевые инструкции. После выполнения каждой миссии на аккаунт добавятся серебро, опыт и личные резервы.