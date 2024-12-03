Прохождения квеста «Царь горы» в S.T.A.L.K.E.R. 2: кого убить?

В S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки встретятся с несколькими выборами, влияющими на дальнейшее приключение. Сегодня мы разбираем квест «Царь горы», в котором нужно убить Шаха или Рузвельта. Подробная инструкция по выполнению квеста указана в этом гайде.

Как получить задание «Царь горы»

«Царь горы» — сюжетное задание, которое открывается для прохождения в миссии «Сделка с дьяволом» в разговоре с Вараном. Этого сталкера можно убить или отдать ему 20 тысяч купонов, однако, скорее всего, игрокам захочется согласиться с его просьбой при помощи реплики «Есть другие варианты?», чтобы отыскать полезные предметы.

В последнем случае и появится задание «Царь горы». Варан попросит убить одного из своих конкурентов на выбор — Шаха или Рузвельта. В качестве доказательства ему потребуется КПК погибшего сталкера. За уничтожение каждого противника открывается доступ к личному тайнику, поэтому стоит посетить обоих, чтобы собрать все предметы разом.

«Сталкер 2» Фото: Shkrek & Klick

Убийство Рузвельта

Перед посещением базы Рузвельта рекомендуем пообщаться с Бородулиным и выполнить его личный квест, чтобы узнать способ незаметного посещения локации. Делать это необязательно, однако после его завершения Скиф узнает о местоположении безопасного прохода на базу противника. Это позволит избежать ненужной перестрелки с бандитами и сразу же попасть к Рузвельту. Также перед встречей с ним желательно прихватить с собой пистолет с глушителем, чтобы незаметно убить сталкера и покинуть базу без боевого столкновения с его подопечными.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Отправляемся к военному и ради получения информации соглашаемся отправиться с ним на охоту. В процессе совместного исследования локации защищаем Бородулина — если сталкер погибнет, то задача окажется провалена. После завершения промежуточного квеста Скиф узнает, что путь к Рузвельту спрятан в трубах за туалетами.

«Сталкер 2» Фото: ThebyVittor

Проходим на базу сталкера, расположенную на северо-востоке от Террикона, и находим трубу за туалетом. Пробираемся вперёд по настилу и платформам и по балкону добираемся до комнаты Рузвельта. Бесшумно убиваем врага и забираем с его тела КПК.

«Сталкер 2» Фото: ThebyVittor

После изучения устройства откроется информация о местоположении тайника Рузвельта — локация спрятана на Цементном заводе, который находится на востоке от Свалки. Добираемся до места, забираемся наверх по полуразрушенному подъёмнику и спрыгиваем на пристройку. Осматриваем тайник и хватаем полезные предметы:

дробовик M860 Cracker — 1 ед.;

патроны 12/76 мм «Жекан» — 15 ед.;

армейские аптечки — 2 ед.

Убийство Шаха

Перед посещением базы Шаха можно также завершить промежуточную миссию торговца Гурона. Следуем в Террикон, общаемся с Гуроном и задаём вопрос о наличии работы для Скифа. Откроется второстепенная задача «Бандитский беспредел». Следуем по маркеру к дому, однако тот окажется заперт.

«Сталкер 2» Фото: Shkrek & Klick

Находим рядом красный транспортировочный контейнер, пролезаем через него, перепрыгиваем на кран и перебираемся в дом. Внутри осматриваем тела и в дальней комнате находим КПК Эдика Башки.

«Сталкер 2» Фото: Shkrek & Klick

Новый маркер приведёт к заводской котельной, где спряталась банда сталкеров. Можем уничтожить всех охранников на улице или сразу же через автомобиль на северо-востоке базы пробраться на козырёк здания и спрыгнуть вниз к Доценту. Общаемся с ним и не убиваем, так как за это он не только вернёт груз «Своры», но и расскажет о местоположении тайника Шаха. Возвращаемся к Гурону и завершаем квест «Бандитский беспредел».

«Сталкер 2» Фото: Shkrek & Klick

После этого сразу же отправляемся к тоннелю на северо-западе от Террикона. Осматриваем рюкзак и находим особый пистолет-пулемёт «Шах и мат». Без получения информации от Доцента добыть это оружие не получится. Теперь можно сразу же отправиться к Шаху и показать охраннику у входа на базу пушку с помощью реплики «[Показать «Шах и мат»] У меня есть пропуск». Это позволит сразу же увидеться с Шахом без уничтожения всей банды. Лидер группировки тоже очень сильно удивится оружию у Скифа в руках. Уничтожаем Шаха и забираем его КПК. Теперь можно убить всех врагов или быстро покинуть локацию через балкон.

«Сталкер 2» Фото: Shkrek & Klick

После осмотра КПК Шаха игрок узнает о другом тайнике сталкера. Отправляемся в соседний регион Росток и по маркеру обнаружим подходящее место на крыше пристройки. Поднимаемся наверх по лестнице и находим полезные предметы:

пистолет UDP Cimpact — 1 ед.;

пистолетный тактический глушитель — 1 ед.;

патроны 56 ACP FMJ — 40 ед.

Завершение квеста «Царь горы»

После получения одного КПК игрок может вернуться к Варану и продолжить сюжетную линию Скифа. После разговора со сталкером задание «Царь горы» будет окончено.