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Лучшая броня в Сталкер 2: где найти

Лучшая броня в S.T.A.L.K.E.R. 2 — где отыскать самые полезные сеты
Кирилл Примаков
Лучшая броня в «Сталкер 2»: где найти
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Восемь отличных вариантов для исследования Зоны.

В процессе исследования Зоны в S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкеры смогут раздобыть множество разнообразных артефактов, оружия, брони и предметов.

Сегодня мы расскажем о нескольких самых качественных экземплярах брони, которые упростят выживание в игре. Больше всего новичкам понадобится защита от пуль и атак мутантов, однако для некоторых вылазок стоит присмотреться и к антирадиационным костюмам, способным защитить даже от самых негативных и смертельных последствий.

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«Алмаз»

«Алмаз»

«Алмаз»

Фото: GSC Game World

Экзоскелет «Алмаз» — очень мощная броня с высокой защитой от физического и радиационного типов урона, который применяют бойцы «Монолита».

Найти этот экзоскелет можно на крыше «Искры» в процессе выполнения сюжетного задания «На грани» прямиком из бункера по лестнице.

Где найти «Алмаз»

Где найти «Алмаз»

Фото: Home PC

Ещё один экземпляр находится на втором этаже детского сада в Припяти.

«Алмаз»

«Алмаз»

Фото: GSC Game World

Характеристики

Теплозащита — 2
Электрозащита — 2
Химзащита — 2
Радиация — 4
Пси-защита — 2,1
Физическая защита — 4
Вес — 9,5 кг
Слоты для артефактов — 5
Бонусный эффект — увеличение максимального веса на 17,6 кг
Где улучшать — Припять и Янов

«Корунд»

«Корунд»

«Корунд»

Фото: GSC Game World

Костюм «Корунд» — тяжёлая броня штурмовиков «Монолита» с высокими показателями защиты от физического урона и радиации.

Можно приобрести у торговца в безопасной локации после выполнения необязательных квестов на Диком острове в задании «Как в старые добрые времена».

«Корунд»

«Корунд»

Фото: Home PC

Характеристики

Теплозащита — 2
Электрозащита — 2
Химзащита — 2
Радиация — 4
Пси-защита — 2,1
Физическая защита — 4
Вес — 10 кг
Слоты для артефактов — 3
Где улучшать — без улучшений

«Воля»

«Воля»

«Воля»

Фото: GSC Game World

Экзоскелет «Воля» разработан специально для группировки «Свобода». Снова высокие показатели защиты к физическому и радиационному типам урона. Отыскать этот экзоскелет удастся на втором этаже книжного магазина Припяти.

Заберитесь в него с восточной стороны и пройдите на второй этаж. В одной из комнат будет лежать эта броня.

«Воля»

«Воля»

Фото: Home PC

Характеристики

Теплозащита — 1,8
Электрозащита — 1,8
Химзащита — 1,6
Радиация — 4
Пси-защита — 2,1
Физическая защита — 4.3
Вес — 10,5 кг
Слоты для артефактов — 5
Бонусный эффект — увеличение максимального веса на 17,6 кг
Где улучшать — Припять и Янов

«Рубин»

«Рубин»

«Рубин»

Фото: GSC game World

Экзокостюм «Рубин» — экспериментальный образец, который включает в себя улучшенные детали «Корунда» с сервоприводами первого поколения для компенсации высокого веса. Позволяет переносить тяжёлые грузы. Можно добыть его на третьем этаже дворца культуры «Энергетик» в Припяти.

Подойдите к зданию с северо-востока и бросьте любое взрывчатое вещество в самый правый проём третьего этажа. Это действие выбьет дверной замок и откроет путь дальше. Поднимитесь на второй этаж, пройдите через спортзал справа и через него заберитесь на балкон по лестнице. Двигайтесь вперёд и пройдите через дверь. Если граната попала в цель, то путь будет свободен. Заберите экзокостюм из шкафа.

«Рубин»

«Рубин»

Фото: Home PC

Характеристики

Теплозащита — 1,3
Электрозащита — 1,8
Химзащита — 1,3
Радиация — 4
Пси-защита — 1,1
Физическая защита — 3,7
Вес — 20 кг
Слоты для артефактов — 5
Бонусный эффект — увеличение максимального веса на 22,4 кг
Где улучшать — Припять и Янов
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«Брумбар»

«Брумбар»

«Брумбар»

Фото: GSC Game World

Экзоскелет «Брумбар» ограниченного производства учитывает пожелания наёмников, выполняющих особые задачи. Можно получить в многоэтажке «Белый дом» в Припяти.

Пройдите в дом с северо-западного угла и поднимитесь на шестой этаж до кровавой надписи. Уничтожьте врагов и в небольшой комнате заберите броню.

«Брумбар»

«Брумбар»

Фото: Home PC

Характеристики

Теплозащита — 1,55
Электрозащита — 1,55
Химзащита — 1,7
Радиация — 3
Пси-защита — 1,1
Физическая защита — 4
Вес — 9,5 кг
Слоты для артефактов — 4
Бонусный эффект — увеличение максимального веса на 8 кг
Где улучшать — Припять и Янов

X7

X7

X7

Фото: Home PC

Комбинезон X7 открывается в финальной четверти игры. Он доступен за убийство полковника Коршунова в задании «Военный крот». Можно и не убивать военного, однако в этом случае Скифу не откроется редкое оружие. Получить комбинезон удастся даже в процессе выполнения финального квеста. Исследуйте лаборатории под генераторами и осмотрите оружейную с зелёными контейнерами.

Характеристики

Теплозащита — 2,3
Электрозащита — 2,5
Химзащита — 2,3
Радиация — 4
Пси-защита — 0
Физическая защита — 4
Вес — 4 кг
Слоты для артефактов — 5
Бонусный эффект — увеличение максимального веса на 8 кг
Где улучшать — без улучшений

«СЕВА-И»

«СЕВА-И»

«СЕВА-И»

Фото: GSC Game World

Костюм «СЕВА-И» — один из лучших бронежилетов на ранней стадии, который способен защитить от физического урона, радиации и пси одновременно. Его стоит найти, чтобы обезопасить себя от многих угроз — костюм конкурентоспособен бо́льшую часть игры. Костюм спрятан в запертой камере на оружейном складе в западной части региона «Дуга». Эта локация находится на юго-западе карты.

«СЕВА-И»

«СЕВА-И»

Фото: Home PC

Как только Скиф попадёт на склад, то он сразу же столкнётся с мутантом. Противник будет стрелять в героя из оружия. Можно уничтожить цель или выманить наружу, чтобы спокойно забежать внутрь и отыскать редкий бронежилет. Следуйте на склад, запустите генератор и вернитесь ко входу в депо. Поднимитесь на второй этаж и в комнате активируйте кнопку питания, чтобы открыть запертую камеру. Идите туда и достаньте из зелёного контейнера костюм «СЕВА-И».

«СЕВА-И»

«СЕВА-И»

Фото: Home PC

Также ещё один костюм спрятан на заводе «Янтарь». Заберитесь на крышу, залезьте по трубам внутрь здания и заберите костюм возле стены.

Характеристики

Теплозащита — 1,3
Электрозащита — 1,5
Химзащита — 1,5
Радиация — 3;
Пси-защита — 2,1
Физическая защита — 2,5
Вес — 8 кг
Слоты для артефактов — 4
Где улучшать — Росток
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«СЕВА-Д»

«СЕВА-Д»

«СЕВА-Д»

Фото: GSC Game World

Комбинезон «СЕВА-Д» — улучшенная версия брони «СЕВА-И», полученная через интеграцию бронежилетов. Отыскать броню можно на крыше «Клетки», недостроенного здания, расположенного южнее Цементного завода.

Поднимитесь наверх, остерегаясь аномалии и мутантов. Без большого запаса аптечек пройти не получится.

«СЕВА-Д»

«СЕВА-Д»

Фото: Home PC

Характеристики

Теплозащита — 1,3
Электрозащита — 1,5
Химзащита — 1,5
Радиация — 3
Пси-защита — 2,1
Физическая защита — 2,5
Вес — 8 кг
Слоты для артефактов — 3
Где улучшать — Росток и Юпитер
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