Лучшая броня в S.T.A.L.K.E.R. 2 — где отыскать самые полезные сеты

В процессе исследования Зоны в S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкеры смогут раздобыть множество разнообразных артефактов, оружия, брони и предметов.

Сегодня мы расскажем о нескольких самых качественных экземплярах брони, которые упростят выживание в игре. Больше всего новичкам понадобится защита от пуль и атак мутантов, однако для некоторых вылазок стоит присмотреться и к антирадиационным костюмам, способным защитить даже от самых негативных и смертельных последствий.

«Алмаз»

«Алмаз» Фото: GSC Game World

Экзоскелет «Алмаз» — очень мощная броня с высокой защитой от физического и радиационного типов урона, который применяют бойцы «Монолита».

Найти этот экзоскелет можно на крыше «Искры» в процессе выполнения сюжетного задания «На грани» прямиком из бункера по лестнице.

Где найти «Алмаз» Фото: Home PC

Ещё один экземпляр находится на втором этаже детского сада в Припяти.

«Алмаз» Фото: GSC Game World

Характеристики

Теплозащита — 2

Электрозащита — 2

Химзащита — 2

Радиация — 4

Пси-защита — 2,1

Физическая защита — 4

Вес — 9,5 кг

Слоты для артефактов — 5

Бонусный эффект — увеличение максимального веса на 17,6 кг

Где улучшать — Припять и Янов

«Корунд»

«Корунд» Фото: GSC Game World

Костюм «Корунд» — тяжёлая броня штурмовиков «Монолита» с высокими показателями защиты от физического урона и радиации.

Можно приобрести у торговца в безопасной локации после выполнения необязательных квестов на Диком острове в задании «Как в старые добрые времена».

«Корунд» Фото: Home PC

Характеристики

Теплозащита — 2

Электрозащита — 2

Химзащита — 2

Радиация — 4

Пси-защита — 2,1

Физическая защита — 4

Вес — 10 кг

Слоты для артефактов — 3

Где улучшать — без улучшений

«Воля»

«Воля» Фото: GSC Game World

Экзоскелет «Воля» разработан специально для группировки «Свобода». Снова высокие показатели защиты к физическому и радиационному типам урона. Отыскать этот экзоскелет удастся на втором этаже книжного магазина Припяти.

Заберитесь в него с восточной стороны и пройдите на второй этаж. В одной из комнат будет лежать эта броня.

«Воля» Фото: Home PC

Характеристики

Теплозащита — 1,8

Электрозащита — 1,8

Химзащита — 1,6

Радиация — 4

Пси-защита — 2,1

Физическая защита — 4.3

Вес — 10,5 кг

Слоты для артефактов — 5

Бонусный эффект — увеличение максимального веса на 17,6 кг

Где улучшать — Припять и Янов

«Рубин»

«Рубин» Фото: GSC game World

Экзокостюм «Рубин» — экспериментальный образец, который включает в себя улучшенные детали «Корунда» с сервоприводами первого поколения для компенсации высокого веса. Позволяет переносить тяжёлые грузы. Можно добыть его на третьем этаже дворца культуры «Энергетик» в Припяти.

Подойдите к зданию с северо-востока и бросьте любое взрывчатое вещество в самый правый проём третьего этажа. Это действие выбьет дверной замок и откроет путь дальше. Поднимитесь на второй этаж, пройдите через спортзал справа и через него заберитесь на балкон по лестнице. Двигайтесь вперёд и пройдите через дверь. Если граната попала в цель, то путь будет свободен. Заберите экзокостюм из шкафа.

«Рубин» Фото: Home PC

Характеристики

Теплозащита — 1,3

Электрозащита — 1,8

Химзащита — 1,3

Радиация — 4

Пси-защита — 1,1

Физическая защита — 3,7

Вес — 20 кг

Слоты для артефактов — 5

Бонусный эффект — увеличение максимального веса на 22,4 кг

Где улучшать — Припять и Янов

«Брумбар»

«Брумбар» Фото: GSC Game World

Экзоскелет «Брумбар» ограниченного производства учитывает пожелания наёмников, выполняющих особые задачи. Можно получить в многоэтажке «Белый дом» в Припяти.

Пройдите в дом с северо-западного угла и поднимитесь на шестой этаж до кровавой надписи. Уничтожьте врагов и в небольшой комнате заберите броню.

«Брумбар» Фото: Home PC

Характеристики

Теплозащита — 1,55

Электрозащита — 1,55

Химзащита — 1,7

Радиация — 3

Пси-защита — 1,1

Физическая защита — 4

Вес — 9,5 кг

Слоты для артефактов — 4

Бонусный эффект — увеличение максимального веса на 8 кг

Где улучшать — Припять и Янов

X7

X7 Фото: Home PC

Комбинезон X7 открывается в финальной четверти игры. Он доступен за убийство полковника Коршунова в задании «Военный крот». Можно и не убивать военного, однако в этом случае Скифу не откроется редкое оружие. Получить комбинезон удастся даже в процессе выполнения финального квеста. Исследуйте лаборатории под генераторами и осмотрите оружейную с зелёными контейнерами.

Характеристики

Теплозащита — 2,3

Электрозащита — 2,5

Химзащита — 2,3

Радиация — 4

Пси-защита — 0

Физическая защита — 4

Вес — 4 кг

Слоты для артефактов — 5

Бонусный эффект — увеличение максимального веса на 8 кг

Где улучшать — без улучшений

«СЕВА-И»

«СЕВА-И» Фото: GSC Game World

Костюм «СЕВА-И» — один из лучших бронежилетов на ранней стадии, который способен защитить от физического урона, радиации и пси одновременно. Его стоит найти, чтобы обезопасить себя от многих угроз — костюм конкурентоспособен бо́льшую часть игры. Костюм спрятан в запертой камере на оружейном складе в западной части региона «Дуга». Эта локация находится на юго-западе карты.

«СЕВА-И» Фото: Home PC

Как только Скиф попадёт на склад, то он сразу же столкнётся с мутантом. Противник будет стрелять в героя из оружия. Можно уничтожить цель или выманить наружу, чтобы спокойно забежать внутрь и отыскать редкий бронежилет. Следуйте на склад, запустите генератор и вернитесь ко входу в депо. Поднимитесь на второй этаж и в комнате активируйте кнопку питания, чтобы открыть запертую камеру. Идите туда и достаньте из зелёного контейнера костюм «СЕВА-И».

«СЕВА-И» Фото: Home PC

Также ещё один костюм спрятан на заводе «Янтарь». Заберитесь на крышу, залезьте по трубам внутрь здания и заберите костюм возле стены.

Характеристики

Теплозащита — 1,3

Электрозащита — 1,5

Химзащита — 1,5

Радиация — 3;

Пси-защита — 2,1

Физическая защита — 2,5

Вес — 8 кг

Слоты для артефактов — 4

Где улучшать — Росток

«СЕВА-Д»

«СЕВА-Д» Фото: GSC Game World

Комбинезон «СЕВА-Д» — улучшенная версия брони «СЕВА-И», полученная через интеграцию бронежилетов. Отыскать броню можно на крыше «Клетки», недостроенного здания, расположенного южнее Цементного завода.

Поднимитесь наверх, остерегаясь аномалии и мутантов. Без большого запаса аптечек пройти не получится.

«СЕВА-Д» Фото: Home PC

Характеристики

Теплозащита — 1,3

Электрозащита — 1,5

Химзащита — 1,5

Радиация — 3

Пси-защита — 2,1

Физическая защита — 2,5

Вес — 8 кг

Слоты для артефактов — 3

Где улучшать — Росток и Юпитер