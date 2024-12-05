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Slay 2024: викторина по стримерам и премии

Выясни, как хорошо ты знаешь популярных стримеров и премию SLAY
Анатолий Лукманов
Slay 2024: викторина по стримерам и премии
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Стримерский «Оскар» пройдёт 7 декабря.

Уже 7 декабря пройдёт премия SLAY — это что-то вроде стримерского «Оскара», на котором будут объявлять победителей в различных номинациях. Впервые SLAY провели в 2023 году, шоу получилось хайповым и интересным, а в 2024-м должно быть ещё круче.

Для проверки своих знаний самой премии и стримеров, участвующих в ней, мы приготовили викторину, которая поможет понять, насколько хорошо вы знаете само мероприятие и современных лидеров мнений. Вопросов немного!

Премия SLAY пройдёт 7 декабря офлайн и на Twitch-канале Бустера, как и в прошлом году. Голосовать за номинантов можно было до 3 декабря, сейчас такой возможности нет. Голоса учитывали в соотношении 70 на 30, где 70% — мнение аудитории, а 30% — мнение стримеров.

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