Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»

«Злая: Сказка о ведьме Запада», которую изначально видели дилогией, была обречена на успех. Красочная картинка, масштабные музыкальные номера, популярная Ариана Гранде в главной роли — неудивительно, что в первый же уикенд мюзикл почти окупил производственный бюджет. Сборы вряд ли резко упадут, фильм ведь отличный. Почему его стоит смотреть?

«Злая: Сказка о ведьме Запада»: главное о фильме

Название: «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked: Part I).

Режиссёр: Джон М. Чу.

Актёры: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джефф Голдблюм и другие.

Дата выхода: 22 ноября 2024 года.

Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама.

Страна: США, Канада, Исландия.

«Злая: Сказка о ведьме Запада»: где смотреть?

22 ноября фильм вышел в мировой прокат. В России уже начались неофициальные показы. Цифровой релиз стоит ждать в январе-феврале.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Universal.

По меркам сказок сюжет — отличный

«Злая» начинается с неожиданного места — гибели зловещей колдуньи Эльфабы, что держала мир в страхе. Народ веселится и танцует, а очаровательная волшебница Глинда в исполнении Арианы Гранде рассказывает, как противница вообще стала злой.

С первых минут выясняется, что сюжет мало походит на сказки Disney, где есть очевидные свет и тьма. В «Злой» всё не так однозначно: 90% фильма антагониста вообще нет, да и заявления о непростительных грехах Эльфабы с каждой минутой становятся всё сомнительнее. Ничего невероятного нет, но для семейной истории — отлично.

Глинда в исполнении Арианы Гранде Фото: Universal

Фильм неплохо справляется даже с набившими оскомину темами. Взять тему неравенства и угнетения, которая в последние годы утомила, но тут подаётся со впечатляющими драмой и эмоциональностью. В мире «Злой» роль несчастных играют животные. Раньше они говорили, преподавали и принимали роды, теперь — теряют способности и превращаются в обычных зверушек. Многие только рады, однако наши герои стремятся помочь.

Сценарист не просто зачитывает лозунги о толерантности, но и выстраивает вокруг деградации зверей тайну, толкает героев на неоднозначные поступки, ставит перед сложным выбором. Именно так и нужно подавать идеи, чтобы они не раздражали.

Эльфаба — почти Шрек. Тоже родилась зелёной Фото: Universal

Ещё и персонажи прописаны так, что за ними хочется следить. Героини-волшебницы по очереди то ошарашивают карикатурной или естественной правильностью, то раскрываются, совершая нечто неожиданное.

В конце концов, между Глиндой и Эльфабой есть та самая необъяснимая «химия». Они сближаются и ругаются, ненавидят и поддерживают друг друга — их отношения динамичны и всегда занимательны. Апофеозом становится неловкий танец на балу, где некоторые зрители без сомнения пустят слезу.

У фильма зрелищный и эмоциональный финал Фото: Universal

Только учтите, что на все вопросы «Злая» не ответит и вердикты не вынесет. Фильм идёт 2,5 часа, однако вмещает только половину сюжета, обрываясь на самом интересном месте. Если пойдёте в кинотеатр семьёй, готовьтесь объяснять, что закончится история только через год.

Это ещё и прекрасный мюзикл

«Злая» — ещё и мюзикл. Причём такой, что авторам «Джокера 2» стоило бы поучиться. Дело не в том, что локации тут красочные, а песни энергичные. В «Злой» попросту чувствуется рьяное желание развлечь зрителя. Танцы здесь креативные и изобилуют трюками, на фоне всегда мастеровитая массовка, припевы западают в голову и заставляют насвистывать на улице.

В команде определённо был человек, который изучал каждый номер и думал: «Как сделать ещё интереснее?» В итоге зритель вряд ли мысленно улучшит хоть один перформанс. Они по меркам сказок — с первого до последнего — почти идеальны.

От визуала часто захватывает дух Фото: Universal

«Злая»: стоит ли смотреть?

«Злая» — семейный фильм, который ставит на зрелищность, лёгкость и запоминающиеся номера. При этом сценаристам хватило смелости отказаться от шаблонной борьбы добра со злом и добавить щепотку глубины, смыслов, неоднозначности. Вот почему новинка заслуживает внимания.

Оценка «Злой» — 8 из 10

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Роскошные музыкальные номера.

Приятный сюжет.

«Химия» между персонажами.

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