Лучшие стримеры 2024 года: опрос к премии SLAY

Вот-вот пройдёт уже вторая премия SLAY, на которой соберутся самые крупные стримеры СНГ. На мероприятии ведущие Слава Бустер и Илья Сатир (в прошлом году были Бустер и Дмитрий Ликс) будут объявлять победителей в различных номинациях, голосование за которых проводилось на сайте шоу. Голосовали как пользователи, так и сами стримеры.

Мы составили для вас собственный список кандидатов в тех же номинациях, которые есть в SLAY, чтобы вы определяли своих любимчиков у нас на сайте! Снизу вы увидите категории и участвующих в ней номинантов. Голосуйте за самых любимых.

Лучший стример в 2024 году

Главная награда, за которую поборются стримеры-мужчины. В прошлом году на SLAY в этой номинации победу одержал Братишкин и торжественно забрал награду прямо на сцене. В 2024-м звание SLAY King готовы вырвать многие стримеры, но мы отобрали избранных для собственного рейтинга.

Лучшая стримерша в 2024 году

Выбирайте лучшую стримершу, которая покорила весь Twitch и ваше сердце в этом году. Напомним, в 2023 году победу в номинации SLAY King одержала Наталья Генсуха. Кто заберёт статуэтку среди стримерш в этом году? Узнаем на шоу, а вы пока можете выбрать своего кандидата.

Лучший стример, который активно общался с аудиторией в 2024 году

Категория Just Chatting на Twitch востребована. В ней стримеры просто общаются с аудиторией (зачастую с веб-камерой) посредством донатов или сообщений из чата. В 2023 году в номинации победил Братишкин, также забравший награду SLAY King. Выбирайте собственного кандидата ниже.

Лучший мультигейминг стример в 2024 году

Во время стримов зачастую можно не только общаться, но и играть, или вообще делать это одновременно. Подобные прямые трансляции собирают хороший отклик от аудитории, потому что смотреть летсплей по YouTube или наблюдать за эмоциями стримера во время стрима — большая разница. В 2023 году в номинации «Лучший Multigaming стример» заслуженно победил Дмитрий Ликс. Теперь ваша очередь выбрать собственного кандидата.

Лучший стример по Dota 2

Dota 2 — культовая игра и кибердисциплина, которая и по сей день удерживает огромную аудиторию. В SLAY для лучших стримеров этого тайтла есть отдельная номинация. В 2023 году победу в ней одержал Антон dyrachyo, но кто окажется на коне в 2024-м? Узнаем уже скоро, а пока голосуйте за своего кандидата!

Лучший стример по Counter-Strike

Counter-Strike — культовая игра, которая оставила свой большой след в видеоиграх и культуре в целом. Среди стримеров много тех, кто любит шутер Valve. В прошлом году в SLAY в этой номинации одержал победу Тимур SkyWhyWalker, и вполне заслуженно. Отдадут ли фанаты победу Тимуру или появится другой любимчик? Это станет ясно 7 декабря, а пока — выбираем своего кандидата!

Прорывной стример 2024 года

На Twitch приходит много новых лиц, чтобы попытаться урвать свой кусок пирога и стать популярным. У кого-то это удаётся, у других же не получается. А кто-то так стрельнул в 2024 году, что о нём слышали буквально все. В 2023 году в номинации «Прорыв года» победил Никита Сударь. Голосуем за вашего кандидата в 2024-м.

Самый смешной стример 2024 года

Смех продлевает жизнь. Если это действительно так, то благодаря стримерам их зрители будут жить вечно. В номинации «Человек-мем» в 2023 году победил Кирилл 5opka. Есть подозрения, что ему же достанется награда и в 2024-м, но это узнаем позже. Пока — голосуем!

Лучший стримерский трек в 2024 году

Стримерство — это, конечно, хорошо, но ещё лучше, когда человек не ограничен одним талантом. Зачастую бывает, что стримеры становятся музыкантами или просто выпускают композиции для своего удовольствия. В 2023 году в категории «Трек года» победила песня MiMiMaMaMu. В этом году битва за статуэтку на SLAY будет не менее жаркой, но мы предлагаем вам своих кандидатов.

Лучшая стримерская пара 2024 года

Любовь — прекрасное чувство, когда оно связывает людей и дарит им новые эмоции. Среди стримеров много тех, у кого есть вторая половинка. В прошлом году на сцену за статуэткой вышли Юлия by_Owl и Максим shadowkekw. В этом году пар ещё больше, но какая выиграет? Тайное станет явным 7 декабря на SLAY, а пока выбирайте свою любимую пару.

Премия SLAY стартует уже 7 декабря в 17:30 мск. Мероприятие посетят стримеры, чтобы лично забирать свои награды и присутствовать на таком большом шоу.