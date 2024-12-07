Сериал-загадка для фанатов «Остаться в живых»: чем впечатляет «Прометей»

5 ноября на «Кинопоиске» вышли четыре эпизода «Прометея». Это сериал-загадка, который после первого же трейлера стал одним из самых ожидаемых в России. Интригующая завязка, обилие тайн, звёздный актёрский состав — этого достаточно, чтобы «Прометей» привлёк внимание. Но не подведёт ли шоу аудиторию? На этот вопрос пока ответить сложно.

«Прометей»: главное о сериале

Название: «Прометей».

Режиссёр: Максим Свешников.

Актёры: Филипп Янковский, Любовь Аксёнова, Дмитрий Чеботарёв и другие.

Дата выхода: 5 ноября 2024 года.

Жанр: детектив, триллер, фантастика.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

«Прометей»: где смотреть?

5 ноября на «Кинопоиске» вышли четыре эпизода. Ещё четыре покажут 2 января.

Видео размещено на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сюжет состоит из загадок

Пока другие сериалы тратят на разжигание интереса несколько эпизодов, «Прометею» хватает короткого вступления. Секрет в задумке, которая вынуждает с интересом прильнуть к экрану. В 1998-м самолёт вылетел из Барнаула в Москву и внезапно пропал вместе с пассажирами. Ни обломков, ни тел не нашли — рейса будто не существовало.

И вот 24 года спустя один пассажир снимает трубку таксофона и звонит домой с радостным возгласом «Я приземлился». Как так вышло? Что вообще происходит? Будем разбираться вместе с героями, среди которых журналист, физик, компьютерщик и крайне загадочный агент.

Филипп Янковский играет самого загадочного персонажа Фото: «Кинопоиск»

Такое начало интригует, а сценарист эпизод за эпизодом только накидывает загадки. Культисты, опасные корпорации, шаманы, связь пропавшего самолёта с героями, хитрый таймлайн, аномалии — это лишь часть странностей, которые возникают по ходу расследования. Уверен, впереди много новых.

Кто-то пожалуется, что все тайны уже где-то встречались. Во «Тьме», «Топях», «Лангольерах» и, конечно, в «Остаться в живых». Команда сериала не стесняется заимствований, и особых проблем в этом нет. Всё же ядрёная смесь ощущается довольно уникальной.

Нюанс не в источниках вдохновения, а в том, что на все вопросы рано или поздно придётся отвечать. Если в финале кубик Рубика не сложится, недовольству не будет конца. Похожее было с «Под куполом», основанным на романе Кинга. Там сценаристы зацепили идеей и тайнами, но вместо ответов выдали нечто ужасное.

Не повторится ли подобное с «Прометеем»? Вероятность высока, ведь за четыре эпизода в сериал ввели слишком много всего. Сложить весь хаос в единое целое — почти невыполнимая задача.

Героиня Аксёновой бойкая и трагичная Фото: «Кинопоиск»

Увы, предпосылки к грядущему фиаско уже виднеются. Чего стоит второй эпизод, где вроде бы происходит нечто важное, но так сумбурно, что хватаешься за голову. Торопливость сильно раздражает на фоне выверенных эпизодов, где журналистка и правительственный агент шаг за шагом продираются к истине. Вопросы есть и к физику в исполнении Чеботарёва: его попытки объяснить чертовщину наукой невообразимо скучны. Дело не в запутанных формулах и теориях больших умов, а в том, что хаотичная подача только перегружает мозг.

Впрочем, после слабых моментов режиссёр в очередной раз цепляет чем-то потрясающим. В итоге от сериала трудно оторваться.

Команда расследователей Фото: «Кинопоиск»

Это ещё и красиво

В «Прометее» очень красивая и изобретательная съёмка. В этом убеждаешься с первого эпизода, где героиня даже с кровати встаёт со впечатляющей эффектностью. Окончательно вопросы отпадают в финале третьего, где свет поставлен практически с нолановским мастерством. Вот почему оператора Илью Авербаха хочется причислить к главным звёздам сериала.

А ведь звёзд здесь достаточно. В главных ролях – Любовь Аксёнова, Дмитрий Чеботарёв, Филипп Янковский, Елена Николаева и много кто ещё. Жаль, что классные образы достались не всем: герои Аксёновой и Янковского полны харизмы и пронзительности, а Чеботарёву не досталось ни того, ни другого. Жаль, актёр ведь хороший.

Мрачно и красиво Фото: «Кинопоиск»

«Прометей»: стоит ли смотреть?

Сериал уже зацепил таинственностью и прекрасной съёмкой, поэтому потратить на него время не жалко. Пока аккуратно ставим «Прометею» лайк, но напоминаем: к финалу шоу может развалиться.

Оценка 1-4-й серий «Прометея» — 7,5 из 10

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Завораживающая загадка

Эффектная съёмка

Отличный актёрский состав.

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