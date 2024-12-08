Бесплатная и весёлая Battlefield: стоит ли играть в Delta Force

Декабрь — безумный на релизы месяц. Чарты разрывают Marvel Rivals и Path of Exile 2, но вышедшая 5 декабря Delta Force тоже не затерялась. Только в Steam онлайн держится на уровне в 100 тысяч игроков, а ведь есть ещё отдельный лаунчер и Epic Games Store.

Чем китайская игра привлекла аудиторию? Всё просто: это бесплатный аналог Battlefield и «Таркова», где игрок всегда в центре событий.

Delta Force: главное об игре

Название: Delta Force.

Платформы: ПК (потом на консолях и смартфонах)

Разработчик: Team Jade.

Издатель: TiMi Studio Group.

Дата выхода: 5 декабря.

Жанр: шутер, выживание.

Перевод: русские субтитры.

Delta Force: как поиграть?

В Steam игра недоступна для жителей СНГ. Впрочем, у Delta Force есть отдельный лаунчер, где без проблем можно играть из России и ближайших стран.

Видео размещено на YouTube-канале Delta Force Game. Права на видео принадлежат TiMi Studio Group.

Масштабный и драйвовый экшен

В Delta Force много режимов, но главный — «Сражения». Это аналог стандартных заруб из Battlefield, где две команды по 32 человека высаживаются на карте и воюют за контрольные точки. Естественно, с техникой вроде танков, вертолётов и бронированных машин.

Нюанс в том, что китайские разработчики учли ошибки DICE: сделали карты меньше и убрали поля, по которым приходилось много бегать. В Battlefield 2042, по крайней мере на релизе, градус веселья зависел от ситуации на поле боя и места, где вы высадились. Временами вы оказывались вдали от событий и непозволительно долго добирались до места перестрелки.

За 10 часов в «Сражениях» из Delta Force со мной подобного не было. Погиб, заспавнился — и сразу ринулся в бой метать гранаты, лечить союзников и подсвечивать врагов стрелами. Любопытно, что ощущению размаха это не мешает: всё постоянно взрывается, за контрольные точки дерутся десятки человек, мимо ездят танки, раненые нескончаемо вопят. Чувство масштабной баталии всегда на месте.

Места много, но везде что-то происходит Фото: Timi

Карты способствуют веселью. Города со множеством маленьких строений, усеянные траншеями базы, заставленные контейнерами порты, горы, на которые добираешься по канатной дороге. Везде много способов застать кого-нибудь врасплох. Соперники засели в окопе? Закидайте их гранатами, обойдите сзади и добейте выживших. Канатная дорога под наблюдением? Убейте пулемётчиков, прилетев на вертолёте, или с помощью дымовух превратите место высадки в Сайлент Хилл. Так станет в разы безопаснее.

Сражаются бойцы разных классов, все полезны. Стандартный солдат быстро бегает благодаря экзоскелету и носит гранатомёт, медик стреляет хилками и за секунду ставит раненых на ноги, разведчик помечает врагов особой стрелой. Дисбаланса нет, так как на каждый перк найдётся ответ: та же стрела вас не заметит, если во время сканирования застынете на месте.

Оружия тоже много, и у большинства по 16 ячеек для модификаций. Подогнать под себя можно не только рукоятки, магазины и прицелы, но и подставки с пластинами. Жаль, что перестроить оружие по ходу боя, в отличие от Battlefield 2042, не дают.

Умелые игроки быстро уничтожают транспорт Фото: Timi

«Сражения» достаточно весёлые, но лишены запоминающейся фишки. Да, это просто бесплатная Battlefield. Причём без былой разрушаемости, ломаются только заборы и избранные постройки. Если в вашей библиотеке уже есть шутеры DICE, переключаться на Delta Force особого смысла нет.

Зато игроки, которые не хотят платить за игру или подписку EA Play, наконец получили шанс оказаться в центре большой баталии. Всё же до китайской игры полноценных аналогов не хватало, вспоминаются разве что BattleBit и Ravenfield с их специфическим визуалом.

Захватывает точки Фото: Timi

Это ещё и «Тарков»

Другой важный режим — «Операции». Он вдохновлён «Тарковым»: высаживаемся на карте, набиваем карманы лутом, выполняем задания и пытаемся эвакуироваться, избежав шальной пули ботов или реальных игроков. Если отряд всё же погиб, прощайтесь с расфасованным добром и всей экипировкой.

В Delta Force вылазки проще, но не казуальны. Здесь тоже можно неловко грохнуться с уступа и бродить с поломанной ногой. Скорость снизится, а враги наверняка услышат болезненные вскрики раненого. Спасут только особый хирургический набор или временные баффы от медика.

В «Операциях» всегда есть чем заняться. Взламываем сейфы, ради награды охотимся на особо важные цели, трясёмся от страха при виде реальных игроков и гадаем: стоит исследовать ещё одну точку интереса или пора улетать.

За успешные вылазки хорошо награждают. Прокачаете базу, улучшите пушки, купите броню получше и запасётесь аптечками. Конечно, «Тарков» этот режим не заменит: здесь нет игроков, которые притворяются ботами, и такой же навороченной стрельбы. Хотя прогрессии, давления из-за цены ошибки и даже кое-какого фонового сюжета достаточно, чтобы провести в «Операциях» десяток часов и не пожалеть.

Медикам нет цены Фото: Timi

Что с оптимизацией и донатом?

Игра прилично выглядит и хорошо работает: не вылетает и на средних настройках выдаёт 60 FPS даже на старых видеокартах уровня 1650 Ti. Это неудивительно, ведь однажды игра выйдет на мобилках, да и вообще в портфолио разработчиков уже есть Call of Duty: Mobile.

В монетизации ничего криминального не замечено. Боевые пропуски, скины, кастомизация — и никаких геймплейных преимуществ или карт/режимов за деньги.

В бесплатном боевом пропуске мало интересного Фото: Timi

Delta Force: стоит ли играть?

Delta Force не хватает убийственной особенности, которая выделит игру на фоне «Батлы» и «Таркова». Впрочем, судя по онлайну, условно-бесплатного формата игрокам пока хватает. Главное, чтобы разработчики усердно поддерживали новинку.

Понравилось

Оба основных режима весёлые

Приличная оптимизация

Интересные карты.

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