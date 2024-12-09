Лучшие моды для «Сталкера 2»

Они как переделывают игру, так и позволяют настроить шутер под себя.

S.T.A.L.K.E.R. 2, как и оригинальная трилогия, определённо будет пользоваться популярностью среди создателей модов, благодаря чему шутер сможет поддерживать актуальность. Прошла всего пара недель с выхода, а проект уже накопил огромную фан-базу и способен порадовать наличием пользовательских улучшений. Сегодня мы расскажем о самых крутых и популярных модификациях.

Как устанавливать модификации

Для загрузки модификаций лучше всего использовать один из самых популярных ресурсов по модам NexusMods. Перейдите по ссылке в каталог модификаций, выберите понравившуюся и проследуйте простой инструкции по установке:

Загрузите модификацию. Извлеките её в папку «S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl\Stalker2\Content\Paks\~mods». Для GamePass используйте путь «S.T.A.L.K.E.R. 2- Heart of Chornobyl (Windows)\Content\Stalker2\Content\Paks\~mods». Создайте папку «~mods» при её отсутствии.

Также обращаем внимание, что в описании каждой модификации на NexusMods указана инструкция по установке.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Рекомендации

• При использовании Vsync — отключите вертикальную синхронизацию в игре и включите вертикальную синхронизацию в панели управления NVIDIA или AMD.

• Когда не используется Vsync — установите неограниченный FPS в игре и ограничьте FPS в RivaTuner, панели управления NVIDIA или панели управления AMD).

• Убедитесь, что игра (файл «Stalker2-Win64-Shipping.exe») запускается в режиме DirectX 12, добавив параметр «-dx12» без кавычек в раздел «Объект» ярлыка или параметры запуска Steam. Если у игроков современное оборудование, игра, скорее всего, будет работать в режиме DX12 по умолчанию.

Для удаления модификации необходимо удалить файлы соответствующего мода с расширением «.pak» из папки «mods». Теперь – о лучших модификациях.

Optimized Tweaks S.2

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Полезный мод для повышения производительности и устранения зависаний без потери качества изображения.

Улучшение способно повысить эффективность работы процессора и видеокарты, а также снижает задержку, скорость загрузки и время запуска S.T.A.L.K.E.R. 2. В редких случаях (в зависимости от сборки компьютера) способен поднять значения FPS на 3-10 единиц.

Better Zone — Total Overhaul

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Полная переработка механик Зоны. Изменяет эффекты еды, лекарств, напитков, перерабатывает перестрелки и баллистику, меняет множество параметров S.T.A.L.K.E.R. 2.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Modular Mutants Health

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Минималистичный мод, который упростит схватки с многочисленными слишком сложными монстрами в игре. Изменяет запас здоровья мутантов, снижая показатели врагов на 20%, 40%, 60% и 80%.

No (or reduced) weight for ammo nades meds and food

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Снижает вес боеприпасов, расходных материалов и гранат, что позволяет таскать с собой сразу множество полезных предметов.

Reduced Repair Cost

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Снижение стоимости ремонта оружия и брони у техников. Доступные варианты:

1. 80% от стоимости ремонта по умолчанию (вместо 1000 платите 800).

2. 60% от стоимости ремонта по умолчанию (вместо 1000 платите 600).

3. 50% от стоимости ремонта по умолчанию (вместо 1000 платите 500).

4. 40% от стоимости ремонта по умолчанию (вместо 1000 платите 400).

5. 20% от стоимости ремонта по умолчанию (вместо 1000 платите 200).

6. Бесплатно.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Immersive World and Physics

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Улучшает физику объектов. Изменения:

• выброшенные болты больше не исчезают;

• следы сохраняются на 200% дольше;

• пулевые отверстия на врагах сохраняются на 200% дольше.

• кровь на врагах сохраняется на 200% дольше;

• тела не исчезают, когда игрок отводит взгляд (с пяти метров до 250 метров);

• улучшает физику тел;

• производительность игры не падает после пятичасовых сессий.

Readable Ammo

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Читабельные патроны. Теперь игроки легко определят тип патронов, заряженных в оружие. Добавляет к пользовательскому интерфейсу удобные значки. Доступные опции:

• цветовой значок — добавляет цветной кружок к патронам. (AP — Чёрный; FMJ — Бронза; HP — Жёлтый; СС, — Синий);

• описательный — добавляет сокращённые наименования патронов. (SLUG, AP, BUCK, FMJ, HP, SS).

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Ledge Grabbing

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Позволяет забираться на любые заборы и выступы высотой в 3 фута (чуть выше уровня головы).

Better Gunfights 2.1

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Отключает аимбот (автоматическое наведение в голову) у противников. Модификация увеличивает количество пуль, на которые активируется коэффициент рассеивания на средней и дальней дистанциях. Перестрелки становятся более реалистичными и увлекательными.

Stalker Optimizer

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Модификация для оптимизации S.T.A.L.K.E.R. 2 и повышения частоты кадров через улучшение компиляции шейдеров и потоковой передачи ресурсов.

Ultimate Engine Tweaks

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Ещё один из популярнейших модов для устранения ошибок и снижения частоты кадров, а для также повышения производительности игры и качества изображения.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Longer Sprinting

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Увеличивает длительность бега через снижение затраты выносливости на 25%, 50% или 75%.

Reasonable Weapon Degradation

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Снижает скорость изнашивания оружия в два раза.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

A-Life Extended

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Улучшает работоспособность технологии A-Life для превращения локаций в живую Зону. Основные изменения:

1. Пользовательская логика A-Life — увеличенное количество ИИ и изменённое поведение ИИ.

2. Население зоны — изменения в точках интереса и кострах.

3. Увеличено расстояние появления ИИ — с 55 м до 100 м.

4. Увеличенное расстояние обзора — с 85 м до 200 м.

5. Увеличено время возрождения POI — с пяти до шести минут.

6. Увеличено расстояние возрождения POI — с 25 м до 65 м.

7. Увеличенный разброс при стрельбе на дальние дистанции — этот мод включает в себя Better Gunfights.

8. Пользовательские настройки скрытности — различные изменения, делающие скрытность сбалансированной.

Mutant Loot

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Добавляет каждому мутанту уникальные предметы, которые можно забрать после уничтожения врага.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Sell damaged stuff

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Предоставляет возможность продавать любые повреждённые предметы любым торговцам в игре, например, оружие и броню.

Stealth Mod

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Модификация улучшает механику скрытности в игре — противникам будет тяжелее заметить Скифа в зависимости от текущих погодных явлений и используемых поз. Изменения:

1. Улучшает распознавание героя неигровыми персонажами в зависимости от погоды (например, легче заметить в ясный день, чем в туманный).

2. Прозрачность листвы тоже немного снижена (это должно ослабить способность NPC видеть сквозь траву или кусты).

3. Снижено восприятие NPC при приседании.

4. Учитывает высоту и ширину укрытия.

5. Теперь NPC должны искать героя, а не сразу его заметят. Если игрок не будет стрелять, то они его не заметят.

6. Увеличивает минимальное расстояние, на котором NPC должны находиться, чтобы их было полностью видно (с 4,5 метра до 10 метров).

«Сталкер 2» Фото: Nexus Mod

Even Longer Days

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Увеличивает длительность дня. Доступные опции:

• в 2 раза длиннее — 1 минута в реальной жизни = ~ 12 минут в игре. Дневной цикл = ~ 2 часа;

• в 4 раза длиннее — 1 минута в реальной жизни = ~ 6 минут в игре. Дневной цикл = ~ 4 часа;

• в 8 раз длиннее — 1 минута в реальной жизни = ~ 3 минуты в игре. Дневной цикл = ~ 8 часов;

• в 12 раз длиннее — 1 минута в реальной жизни = ~ 2 минуты в игре. Дневной цикл = ~ 12 часов;

• в 16 раз длиннее — 1 минута в реальной жизни = ~ 1,5 минуты в игре. Дневной цикл = ~ 16 часов.

• в 24 раза дольше — 1 минута в реальной жизни = ~ 1 минута в игре. Дневной цикл = ~ 24 часа.

Equalized Aim Sensitivity X-Y

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Исправляет ассиметричное масштабирование чувствительности мыши. Теперь горизонтальная и вертикальные оси совпадают.

Economy and Difficulty Fix Attempt

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Изменяет сложность и экономику игры. Основные изменения:

• меньше предметов повсюду (работает только на новых сохранениях или в неизведанных местах);

• гораздо более прочные доспехи и оружие (после ремонта их прочность не снижается);

• гораздо более дорогостоящий ремонт;

• менее дорогостоящие обновления;

• менее дорогие боеприпасы;

• немного более дорогие расходные материалы.

• гораздо более уязвимые враги, в том числе люди — можно стрелять в туловище, не промахиваясь. Урон по конечностям людей значительно уменьшен, а урон по туловищу увеличен вдвое;

• усиливает эффект и урон кровотечения;

• уменьшенное восстановление здоровья при еде;

• более смертоносные NPC;

• более смертоносные взрывчатые вещества для игрока;

• NPC бросают меньше гранат;

• увеличение денежного вознаграждения за миссии.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Better Zone — Total Overhaul

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Полная переработка механик Зоны. Изменяет эффекты еды, лекарств, напитков, перерабатывает перестрелки и баллистику, меняет множество параметров S.T.A.L.K.E.R. 2.

Это далеко не весь список выпущенных модификаций. К сожалению, для выпуска более крупных модов потребуется время. В дальнейшем стоит ожидать появления полноценных глобальных модов с изменением графики, квестов и расширением геймплейных возможностей.