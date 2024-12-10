После «Аноры» он уже заявлен для продолжения «Мистера и миссис Смит».

Путь Марка Эйдельштейна: за три года актёр стал восходящей звездой России и Голливуда

Российские актёры часто снимаются в западных блокбастерах. Александр Кузнецов появлялся в «Фантастических тварях», Юрий Колокольников — в «Доводе» и «Игре престолов», Александр Петров — в «Анне» Люка Бессона.

Однако пример Марка Эйдельштейна – самый невероятный: молодой актёр начал карьеру всего три года назад – и он уже восходящая мировая суперзвезда.

Начало карьеры Эйдельштейна

«Страна Саша»

Эйдельштейн родился в Нижнем Новгороде в 2002 году. Его мама — педагог сценической речи в театральном училище, отец бывал и журналистом, и футбольным функционером, и сотрудником пресс-службы в госкорпорациях. Родители обычно поддерживали Марка, но вот от кинокарьеры всячески отговаривали. Всё же мама знала, что жизнь среднестатистического актёра – тяжёлая и бедная.

Будущая звезда не строила больших творческих планов, но всё изменил всероссийский конкурс чтецов в «Артеке». Там Марк прошёл в финал и пообщался с ректором ГИТИСа, который посоветовал идти в театральный. Эйдельштейн послушал и уже два года спустя в 2020-м оказался во МХАТе.

Марк на SAG-AFTRA Foundation Conversations в поддержку «Аноры» Фото: John Nacion / Getty Images

Театральные педагоги часто оберегают подопечных и неохотно пускают их в мир кино. В случае Марка было иначе: уже в 2021-м он дебютировал на экранах со второстепенной ролью в фильме «Краш», а в 2022-м сыграл главного героя.

Драма «Страна Саша» рассказывала о молодости и свойственных ей страхах, беспечности, первой влюблённости. Куда приведёт жизнь? Что правильно, а что — нет? Станет ли первая любовь главной и единственной? Молодому парню на эти вопросы ответить трудно — особенно если родители, как у персонажа Эйдельштейна, до ужаса бестолковые.

Роль была сложной: актёру требовалось одновременно быть лёгким и задумчивым, плодом зумерской эпохи и многогранным, охотником до удовольствий и философских смыслов. Марк с задачей справился и для многих стал откровением. Тогда зрители поняли, что перед ними талантливый актёр. Однако таланта мало, чтобы стать суперзвездой. Ещё нужны невероятная чуйка на хитовые проекты и толика везения. Вскоре выяснилось, что у Марка есть и то, и другое.

«Страна Саша» Фото: «Централ Партнершип»

Становление звездой в России

«Монастырь» и «Сто лет тому вперёд»

Пока весь мир смотрел «Дом дракона», в России увлеклись «Монастырём». За сериалом о монашках и развратной Анастасией Ивлеевой наши зрители следили пристальнее, чем за интригами Таргариенов. Не обошлось без помощи Министерства культуры, которое не выдало сериалу прокатное удостоверение и этим породило ещё больше обсуждений.

Сюжет рассказывал о тусовщице в исполнении Ивлеевой. Она впуталась в неприятности и вынужденно спряталась в мужском монастыре. Помимо религиозных мужей, там жил юноша Юра, которого и сыграл Марк Эйдельштейн. Его персонаж был нравственным и близким к богу. А затем встретил героиню и познал тусовки, веселье и запретную любовь.

Быть может, в «Монастыре» Эйдельштейн не блистал так же, как в «Стране Саша», но феноменальные рейтинги сделали актёра ещё заметнее. Большие боссы поняли: Марк способен делать кассу.

Наивный юноша из «Монастыря» (2022) Фото: «Кинопоиск»

В 2024-м Марк сыграл главную роль в блокбастере «Сто лет тому вперёд». Бюджет картины составил 900 млн рублей, в основе сюжета лежала легендарная «Гостья из будущего», в касте числились Александр Петров и Юра Борисов — в общем, исходные данные просто убойные.

Сам фильм вышел не выдающимся, но приятным. Забавные шутки, приятный сюжет, драйвовый экшен, гибкие персонажи с меняющейся мотивацией, пара жутких моментов с участием Борисова. Смотреть такое было в разы веселее, чем последние супергеройские фильмы Marvel и DC.

Увы, кассовым хитом «Сто лет тому вперёд» назвать трудно. В прокате фильм собрал 1,5 млрд рублей, потом ушёл на стриминги, благодаря которым предположительно окупился. Недавно «Кинопоиск» объявил, что построит на базе фильма киновселенную. Правда, участие Марка пока не подтверждено.

Отхватывает в «Сто лет тому вперёд» (2024) Фото: «Централ Партнершип»

Марк — восходящая звезда Голливуда

«Анора»

Мировое восхождение началось с Шона Бейкера. В своих фильмах режиссёр обожает исследовать поломанных людей и ставить их в одновременно безумные и предельно реалистичные условия. К примеру, маленькая героиня «Проекта Флорида» вечно ночевала в дешёвых отелях вместе с мамой-эскортницей. Казалось бы, не жизнь, а кошмар, но сквозь призму детской наивности Бейкер преподносил её не такой уж и беспросветной.

В «Аноре» Бейкер рассказал о ещё одной эскортнице, которая связалась с сыном русского олигарха и почти мгновенно вышла за него замуж. Вот только богатое семейство, мягко скажем, не одобрило выбор наследника. С таким сюжетом не обойтись без русских актёров, и одним из первых стал Юра Борисов, напарник по «Сто лет тому вперёд». Именно он помог Марку получить роль.

Для дистанционных проб Марк сначала записывал реплики на ломаном английском, потом причудливо пародировал мажора. По задумке должен был сидеть в брендовой одежде, но в своём гардеробе такой не нашёл. В итоге появился в кадре полуголым и шокировал сонного Юру Борисова, который в этот момент заглянул в комнату.

Звёздное трио «Аноры» Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

В «Аноре» Эйдельштейн сыграл необычного мажора. Он вроде добрый и весёлый парень, который жаждет веселиться и отчаянно избегает любой ответственности. Но стоит получше изучить персонажа и поставить его в стрессовую ситуацию, как демоны полезут наружу. В итоге героя одновременно полюбили и возненавидели, а самого актёра на Западе прозвали «русским Тимоти Шаламе».

«Анора» стала фильмом-сенсацией: выиграла главный приз на Каннском фестивале, окупилась и прослыла претендентом на «Оскар». Марк Эйдельштейн — важная часть этого успеха. Именно его герой сделал сюжет особенно диким.

Мистер Эйдельштейн

«Мистер и миссис Смит»

В 2024-м на Amazon Prime Video вышел сериал «Мистер и миссис Смит». Это переосмысление фильма с Питтом и Джоли о киллерах, которые притворяются супружеской парой, совершают заказные убийства и однажды получают требование убить друг друга.

Если оригинал был весёлым экшеном, то переосмысление — драмой о запутанных отношениях многогранных людей. Киллеры в исполнении Дональда Гловера и Майи Эрскин дружили, сближались, становились любовниками, вусмерть ссорились, стреляли друг в друга — и это лишь начало списка. Между героями была «химия», за ними хотелось следить. Это и сделало сериал хитом, заслужившим второй сезон.

В Amazon заявили, что в продолжении появятся новые мистер и миссис Смит. На днях выяснилось, что главного героя сыграет Марк Эйдельштейн. Справится ли он с ролью? В этом нет никаких сомнений.